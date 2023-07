«Oro flotante»: por qué son tan codiciadas las piedras que encuentran adentro de las ballenas

En el interior de una ballena muerta y varada en una playa de La Palma, en las islas Canarias, se produjo un hallazgo asombros. Se trata de una masa intestinal de 9 kilos, conocida como «ámbar gris«, que según informes locales tendría un valor estimado de 500.000 dólares. Esta «piedra» es conocida como «oro flotante» por los perfumistas, que la codician como pocas otras materias primas.

En este caso resultó ser la causa de la muerta del cetáceo. El enorme animal, de aproximadamente 13 metros de longitud y un peso de alrededor de 20 toneladas, fue descubierto en la playa de Nogales, en La Palma. Y tras varias semanas de exhaustivos estudios forenses, los investigadores del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria anunciaron que el desencadenante de la muerte del animal había sido la piedra que se alojó en su colon y le provocó una obstrucción intestinal.

La formación de estas «piedras» se debe a los alimentos que las ballenas ingieren, como los picos de calamar, que son extremadamente duros. Aunque en la mayoría de los casos pueden ser expulsados a través de las heces, o vomitados, en algunas ocasiones se convierten en una complicación para estos animales.

“Como en el riñón, cuando se forma un núcleo que comienza a calcificarse. Esto es igual. Imagina un pico que no sale bien porque el intestino no funciona bien, no lo protege bien, o que simplemente queda atrapado, empieza a formar una piedra”, expuso Antonio Fernández, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la cadena RTVC.

Ahora, el instituto está buscando un comprador para que el dinero que ingrese sea destinado a las víctimas del volcán que hizo erupción en La Palma en 2021 y que causó daños por más de 800 millones de euros.

Ámbar gris

Dentro de la industria de los perfumes, el término «ámbar gris» es altamente valorado debido a sus propiedades muy particulares. Es muy escaso, además: los especialistas afirman que solo entre el 1% y el 5% de los cachalotes logran producirlo, lo que contribuye a aumentar su valor en el mercado.

En tiempos pasados, el «ámbar gris» solía ser empleado en ceremonias religiosas y considerado un afrodisíaco en Medio Oriente y una delicatesen en China. Además, se usaba como ingrediente en pociones de medicina tradicional. En la actualidad, esta sustancia se utiliza principalmente en la industria del perfume.

«El ámbar gris tiene un aroma muy particular», explicó hace unos años a BBC Mundo Dom Devetta, fundador de la empresa de perfumes británica Shay & Blue.

«Su aroma es intenso, dulce, animal. Añade una capa dentro de la fragancia que le da un toque de pasión, sensualidad, sexualidad y eso es algo difícil de lograr. También ayuda a que el perfume permanezca por más tiempo en la piel», añadió.

LT

Visitas:30 Hoy: 30