Tiene 35 años pero parece un adolescente: cuáles son sus secretos para mantenerse joven

Brandon Miles May, de 35 años, es un creador de contenido en redes sociales y dueño de un negocio de comunicaciones en Detroit, Michigan, EEUU. Conocido por su apariencia juvenil, Brandon ha llamado la atención de muchos debido a que constantemente le dicen que “parece un adolescente”. Motivado por estas observaciones, ha decidido compartir los secretos que, según él, le ayudan a mantener una apariencia joven y saludable.

Brandon ha adoptado una serie de hábitos que, según él, lo mantienen con una apariencia y sensación juveniles. Utiliza protector solar de manera diaria, protege su piel con ropa especial y nunca ha probado el alcohol. Su dieta se basa en frutas frescas, alimentos de origen vegetal y pescado. Afirma que estos hábitos le permiten sentirse tan joven como hace 10 años.

Practica ejercicios moderados como caminatas, yoga y entrenamiento de fuerza sin excesos (Captura de video)

Cambio de hábitos

A los 15 años, Miles May comenzó a hacer cambios significativos en su alimentación. Empezó a incorporar té verde y más alimentos vegetales a su dieta. A los 19 años, decidió eliminar azúcares, cereales y carbohidratos, optando en su lugar por alimentos orgánicos y pescados bajos en mercurio como las sardinas.

Esta decisión no ocurrió de manera repentina, sino que fue el resultado de una creciente conciencia sobre el envejecimiento y la nutrición. “A los 13 años ya empezaba a tener conciencia sobre la longevidad y el envejecimiento. En esa etapa, me interesaba mucho la nutrición y mantener mi cuerpo joven”, contó en diálogo con New York Post.

En términos de actividad física, sostiene que es vital ejercitarse, pero sin excesos. “No hago ejercicio intenso. Demasiado ejercicio puede estresar el cuerpo y acelerar el envejecimiento. Mantengo mi ejercicio moderado y suave: una caminata, yoga y algo de entrenamiento de fuerza”, explicó. Su enfoque en el bienestar no se limita solo al ejercicio físico, sino que también incluye una inversión en su salud mental y emocional.

Sus consejos incluyen evitar el sol, consumir bayas y comer pescado bajo en mercurio (Captura de video)

A pesar de su dedicación a mantener su juventud, Miles May insiste en que su estilo de vida no está enfocado en vivir eternamente, sino en conservar su salud el mayor tiempo posible. “Quiero sentirme bien. Sentirme joven es parte de lucir joven. Vivir para siempre no es una prioridad. Se trata de mantener mi salud”, añadió.

Afirma que se ve mejor que hace 10 años y que se siente joven tanto física como emocionalmente. Según él, “el cuerpo sigue a la mente”. “Atribuyo mi apariencia juvenil a no beber. Realmente siento que personifico el vigor de la juventud. Creo que me ha ayudado a mantenerme joven tanto en pensamiento como en apariencia”, sentenció.

Además, apunta que desde joven, ha sido consciente de la importancia de cuidar su piel. “Toda mi vida he evitado la exposición al sol. Uso remeras con capucha para bloquear los rayos y me cubro las manos con protectores físicos”, reveló.

A pesar de su estricta dieta, reveló, aún disfruta de algunos “permitidos”. “Como chocolate todos los días. Mi chocolate tiene entre el 92% y 100% de cacao. Es muy amargo”, detalló.

Además, se permite cierta flexibilidad como comer pan y aceite de oliva cuando sale a cenar.

El uso diario de protector solar y dieta basada en alimentos frescos y vegetales son claves en su rutina (Captura de video)

Consejos para combatir el envejecimiento

A lo largo de los años, este creador de contenidos ha desarrollado una serie de consejos y prácticas que considera fundamentales para mantener su apariencia juvenil.

Mantenerse alejado del sol y proteger la piel con ropa UV .

Usar protector solar a diario.

Consumir bayas como arándanos, moras y frambuesas, debido a sus propiedades antiinflamatorias.

Comer pescado con bajo contenido de mercurio, lleno de Omega-3.

Incorporar frutas y verduras orgánicas en la dieta.

Evitar azúcares, carbohidratos y cereales.

Abstenerse de consumir alcohol.

Aunque su rutina puede parecer estricta, Miles May insiste en que no se trata de sacrificios drásticos, sino de una meta a largo plazo de mantener una vida sana y feliz. Este compromiso con su bienestar ha moldeado su apariencia física y también su perspectiva de vida al demostrar que mantener una juventud duradera es posible con dedicación y conocimiento adecuado.