¿Realmente pisamos la Luna? Rompiendo los mitos detrás de la caminata lunar

Desde el primer minuto, se corrió el rumor de que la caminata lunar (y toda la misión Apolo 11) fue un montaje. Aquí desmentimos el mito.

El 20 de julio 1969, todo el mundo tenía los ojos puestos en su televisor porque estaba a punto de ocurrir uno de los momentos que cambiarían el curso de la historia como la conocíamos. Por primera vez, un ser humano iba a realizar una caminata lunar. Este «pequeño paso para el hombre y gran salto para la humanidad», pronto se llenó de teorías de conspiración y debates de si la transmisión que había sido televisada era o no verdad.

En contra de los mitos más sonados

Buzz Aldrin a un costado de la nave espacial | NASA

Mucho se dice sobre la premura de este viaje, pues la URSS y Estados Unidos se encontraban en una carrera espacial muy reñida, donde el primer país en poner su bandera en la Luna, habría demostrado un mayor avance científico. Hay varios puntos que se han debatido por décadas con el objetivo de convencer al público que la caminata lunar fue nada más un espectáculo montado en Hollywood. Aquí respondemos algunas de las preguntas más comunes.

¿Cómo ondeaba la bandera si no hay viento en la Luna?

La bandera de Estados Unidos «ondea» en la superficie lunar | Buzz Aldrain, NASA

En el video de la caminata lunar, podemos ver a los astronautas colocando una ondeante bandera de Estados Unidos pero ¿este movimiento indica que el video fue falso? No realmente. Su movimiento está relacionado con la manipulación de las personas que la sostenían y la poca gravedad que hay en la Luna. Entre menos gravedad, más lento caen y se mueven las cosas.

¿Por qué se ven sombras en la Luna?

https://youtube.com/watch?v=SGaOkR54F_k%3Fsi%3DnDosyXjYS2IGnpf9

Aunque en la luz de nuestro Sol no pueda iluminar todos los rincones del Sistema Solar, sus rayos alcanzan a reflejarse en las superficies que tocan. Podemos ver sombras en la Luna por la misma razón por la que existen sombras en la Tierra y por la cual podemos ver a nuestro satélite brillar algunos días del mes.

¿Por qué no hay estrellas en las fotos?

Así como el Sol es incapaz de iluminar el espacio completo, las demás estrellas funcionan igual. La visibilidad de las mismas en el cielo de la Luna no sería muy diferente a la que tenemos desde la Tierra. Como ya nos han contado anteriormente, hacer astrofotografía no es una tarea fácil, mucho menos si no llevas el equipo adecuado y si tus imágenes no tienen el propósito de capturar el paisaje celeste.

Para los astronautas que formaban parte de la expedición a la Luna, la prioridad en las fotografías –tomadas con una cámara Hasselblad– era registrar la breve estancia humana en la superficie y no la bóveda celeste de nuestro satélite.

¿Y nadie dijo nada?

Tripulación del Apolo 11. De izquierda a derecha: Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin. | NASA

A pesar de que las personas que bajaron a la superficie lunar fueron 2 (Armstrong y Aldrin), detrás de toda la misión Apolo 11 estuvieron involucradas 400,000 personas. Pensar que esta cantidad de colaboradores de la NASA guardaron el secreto durante todo este tiempo parece casi imposible.

Los miembros del Centro Espacial Kennedy se levantan de sus consolas del Centro de Control para ver a través de una ventana al Apolo 11 | NASA

Personas del interior de la NASA se han pronunciado sobre las teorías conspirativas alrededor de este hecho (que siguen vigentes y avivándose), pero nunca han confirmado que el ‘engaño lunar’ sea cierto.

“La verdad es que el internet ha hecho posible que las personas digan lo que quieran a una cantidad de gente nunca antes vista,” apunta Roger Launius, historiador de la NASA entre 1990 y 2002. “Y la verdad es que los estadounidenses aman las teorías conspirativas. Cada vez que algo grande ocurre, alguien tiene una contra-postura.”