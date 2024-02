¿Existe el amor a primera vista? Esto dice la ciencia

La idea del amor a primera vista ha escalado al interés de la ciencia, la cual ha hablado al respecto de si este es en verdad posible.

La ficción nos ha mostrado que el amor de pareja puede surgir con solo el primer encuentro visual. De alguna forma nos gusta creer en ello, ya que, de ser real, luce como una forma más que especial para hacer realidad los sueños idílicos que comúnmente albergamos. Dicho esto, aquí no buscamos poner en duda que la atracción física puede surgir de esta manera, pues poco hay que debatir alrededor de ello. No obstante, lo que sí nos llama es lo que la ciencia tiene que decir con respecto al amor a primera vista. ¿Existe o no? Aquí te lo decimos.

¿Qué es el amor?

De acuerdo con la antropóloga Helen Fisher, quién estudió la actividad cerebral de personas enamoradas, mediante resonancias magnéticas, el amor romántico, para la ciencia, es algo sigue un camino primitivo. Su lectura se entiende a través de la compresión de neurotransmisores como la dopamina, la sustancia química cerebral que está detrás de nuestra motivación para encontrar comida, agua y todo lo que necesitamos para sobrevivir.

Parte de lo más interesante que dice la especialista, en The Royal Institution, es que al igual que otros mecanismos de supervivencia, como el miedo, el amor puede activarse instantáneamente.

¿Existe el amor a primera vista?

Es importante ver en el amor algo que se da con el tiempo y, ante todo, diferenciarlo de la atracción física que podemos sentir por otra persona.

«LOS PSICÓLOGOS NO ESTÁN DE ACUERDO EN QUE SEA POSIBLE EXPERIMENTAR AMOR VERDADERO CUANDO SE VE A OTRA PERSONA POR PRIMERA VEZ», DIJO, A LIVE SCIENCE, LA DRA. DEBORAH LEE, ESPECIALISTA EN SALUD REPRODUCTIVA Y ESCRITORA MÉDICA. «ESTO SE DEBE A QUE EL AMOR SE DESARROLLA CON EL TIEMPO A MEDIDA QUE EMPIEZAS A AMAR LA MENTE, LOS VALORES Y LAS HABILIDADES DE LA OTRA PERSONA. EL AMOR VERDADERO NO ES SÓLO ATRACCIÓN SEXUAL Y PASIÓN».

Existe un fenómeno conocido como “ilusión positiva”, que básicamente es un sesgo que tenemos sobre la historia con la persona amada. Gracias a ese estado, se puede distorsionar el recuerdo, haciéndonos creer que desde el primer momento sentimos amor por nuestra pareja. Entonces, en conclusión, desde una perspectiva científica no existe el amor a primera vista.