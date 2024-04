Mundial de Clubes 2025: qué necesitan River y Boca para clasificar

Dentro de los objetivos que tienen para esta temporada, River y Boca persiguen uno extra y en común: la clasificación al Mundial de Clubes 2025, certamen que reunirá a los 32 equipos más fuertes del planeta. Tanto el Xeneize como el Millonario pueden lograrlo, aunque el conjunto de Núñez pareciera tenerlo más al alcance de la mano.

Seis plazas del Mundial de Clubes 2025 están reservadas para Sudamérica. Palmeiras, Flamengo y Fluminense aseguraron su participación al consagrarse campeones de la Libertadores en las ediciones 2021, 2022 y 2023. Los tres restantes se determinarán a través del ganador de la edición 2024 y según el ranking de clubes.

River, a un paso del Mundial de Clubes 2025

Tanto River como Boca están firmes en cuanto al ranking. Principalmente el Millonario, que con 76 puntos está a un paso de quedarse con uno de los boletos para el Mundial. Se ubica en puestos de clasificación y, si continúa por buen camino en la Libertadores, confirmará su lugar en breve.

River le ganó 2-1 a Libertad por la Copa Libertadores. (Foto: Reuters)

Si el conjunto de Martín Demichelis llega a cuartos de final con al menos seis triunfos y una igualdad, estará clasificado. De manera obvia, si sale campeón del torneo más importante del continente también tendrá su pasaje. El arranque no podría haber sido mejor: ya ganó las tres primeras fechas de la fase de grupos de la Libertadores.

Por cada victoria en la Libertadores se suman tres puntos, uno por empate y otros tres cada vez que se supere una ronda de la competición.

Boca también se ilusiona con sacar su boleto al Mundial de Clubes 2025

Aunque no está tan cómodo como River, Boca también tiene chances de meterse en el Mundial de Clubes del próximo año. El Xeneize, que juega la Sudamericana, acumula 71 puntos y también se mantiene en puestos de clasificación. Sin embargo la tiene complicada porque, al no jugar la Libertadores, no suma puntos.

Boca también se ilusiona con sacar su boleto al Mundial de Clubes 2025 (Fotobaires).

Es por eso que el Xeneize necesita también una ayuda de River. De hecho, si el Millonario sale campeón de la Libertadores el equipo de Diego Martínez irá al Mundial de Clubes. Es, apenas, uno de los caminos que podría llevarlo a la competencia de 2025.

Qué necesita Boca para poder clasificar al Mundial de Clubes 2025

Que Atlético Mineiro o River sean campeones.

Que Palmeiras, Flamengo y Fluminense repitan el título.

Que Nacional, Independiente del Valle, Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador no lleguen a instancias finales de la Libertadores 2024.

Que ningún equipo argentino excepto River (Estudiantes, Talleres, San Lorenzo y Rosario Central) sea campeón.

Que equipos que están mucho más abajo en el ranking, como Colo Colo, Liga de Quito, Peñarol, entre otros, no sean campeones.

Cómo está el ranking rumbo al Mundial de Clubes 2025

Así está el ranking de clubes de FIFA. (Foto: FIFA).

Cómo, cuándo y dónde se jugará el Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025 será innovador. La modificación principal consistirá en una expansión de cupos, pasando de siete equipos a 32. Asimismo, el torneo ya no se llevará a cabo anualmente y se implementará un sistema de clasificación totalmente nuevo.

La primera edición será en Estados Unidos, comenzará el 15 de junio de 2025 y la final será el 13 de julio. Es decir, que tendrá una duración similar a la de una Copa del Mundo de selecciones.

El formato de la Copa Mundial de Clubes 2025 será con una fase de grupos a partido único y con ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada uno se clasificarán a los octavos, con eliminación directa hasta la final. Además, ya no habrá partido por el tercer puesto.