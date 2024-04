Chile decreta el toque de queda en tres comunas tras el asesinato de tres carabineros

El Gobierno chileno ha anunciado la imposición del toque de queda entre las 0.00 y las 7.00 horas en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa en respuesta al asesinato de tres carabineros en la región del Bíobío. El subsecretario del Interior de la Delegación Presidencial del Bío Bío, Manuel Monsalve, ha informado de la medida, que busca facilitar la investigación que se está realizando y, además, «tener un mejor control territorial», según recoge la emisora Radio BioBío. «Hay medidas de control y de prevención que se toman, y hay equipos que se desplazan para garantizar que en frente a esos riesgos haya capacidad de respuesta», ha añadido.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ha viajado hasta la zona y ha denunciado que «esto no fue casual». «¿Por qué nos matan?, ¿por qué nos siguen persiguiendo?, ¿por qué nos siguen atacando?, ¿por qué nos siguen generando tanto daño?

Si solo tratamos de contribuir a la paz de este país», se ha planteado. Las autoridades chilenas han confirmado este sábado que tres carabineros han muerto a tiros y posteriormente han acabado calcinados en un ataque bajo investigación ocurrido en una zona muy conflictiva del sur del país, en un incidente que ha llevado a Gabriel Boric a declarar el estado de luto nacional y a suspender su agenda para desplazarse inmediatamente al lugar. Los tres estaban patrullando por la comunidad de Cañete, provincia de Arauco, cuando se enzarzaron en un tiroteo con atacantes desconocidos quienes, tras matar a los agentes, procedieron a prender fuego a su vehículo con ellos dentro.

Otras versiones publicadas en prensa especulan con que los carabineros fueron emboscados, reducidos, maniatados y después asesinados antes de que fuera incendiada su camioneta. El hallazgo de los cuerpos fue realizado por personal del bomberos, quienes llegaron al lugar tras recibir un aviso sobre el incendio del vehículo.

Lo que se sabe

La emboscada tuvo lugar en la macrozona sur de Chile, una zona en estado de excepción desde 2022 cuya población ha vivido en los últimos años atentados incendiarios contra iglesias, quema de viviendas, ataques armados contra conductores en caminos rurales y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y carabineros.

Las autoridades recibieron la alerta a las 00:50 hora local (04:50 GMT) de que había un vehículo ardiendo con personas en su interior en esa zona, según un documento policial publicado por medios chilenos.

Cuando hallaron el vehículo en combustión, una camioneta blindada tipo pick-up, observaron que también tenía 4 impactos balísticos en el costado derecho.

Esta primera pesquisa también indicó que “la totalidad del armamento y munición del personal fue sustraído, encontrándose solamente en el interior del móvil, los cascos balísticos y chalecos antibala”, según el documento.

Los agentes habían salido del cuartel de Los Álamos con tres pistolas con un total de 90 municiones 9 milímetros, dos Uzi con 100 municiones 40 milímetros y una escopeta de serie con 50 cartuchos.

Unidades especializadas se desplegaron en el sector para recabar más información sobre lo ocurrido. [EPA-EFE]

Los tres carabineros acudieron con su patrulla blindada al lugar porque habían recibido tres llamadas reportando un presunto asalto, pero cuando llegaron allí fueron emboscados.

Ni Carabineros ni la Armada fueron advertidos por dicha patrulla de que estaba en peligro, indicó el jefe de la Defensa Nacional para el estado de excepción en la Región del Biobío, el contraalmirante Óscar Manzano.

El funcionario señaló que se enteraron de la situación por los bomberos, quienes les alertaron que iban en camino para “atender un incendio de un vehículo en la ruta”, informó Radio Cooperativa.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Legal de Concepción.

La investigación del suceso ha sido declarada secreta por el Ministerio Público y hasta última hora del sábado no se sabía cuándo serían los actos fúnebres de los tres agentes, cuyos restos estaban siendo examinados por los forenses y todavía no se había informado de una fecha para ser entregados a sus familiares, informó el diario La Tercera.

El mismo diario reportó que otras después de ocurrido el crimen una comisaría de la zona recibió una llamada amenazante.

“Los vamos a matar. Nos echamos a tres pacos (carabineros), ahora vamos a la comisaría y vamos a dejar la cag..”, dijo el sujeto que realizó la llamada, reportó el diario.

Boric: un «cobarde atentado»

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró duelo nacional por tres días en todo el país y calificó el hecho como un «cobarde atentado».

«Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros», escribió en la red social X.

«Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen», añadió.

El mandatario viajó a Cañete, donde, en compañía del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que “atentar contra carabineros es atentar contra la patria entera”.

“Hoy día en Chile hay desgarro, pena y rabia”.

Boric apeló a la unidad de todas las instituciones para «en coordinación y colaboración para poder tener verdad, justicia y que no haya impunidad».

También decretó un toque de queda de madrugada en las comunas de Cañete, Contulmo y Tirúa.

“Además se reforzará la presencia policial y militar a nuestra máxima capacidad mediante patrullajes conjuntos en la zona”, expuso el presidente.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró duelo nacional por tres días en todo el país y emprendió un viaje a la zona del suceso. [EPA-EFE]

Quiénes eran los tres carabineros

Carabineros de Chile identificó a los agentes asesinados y los medios chilenos fueron revelando datos sobre sus biografías e historiales de servicio.

Los tres eran originarios de la región del Biobío, servían en la comisaría de Los Álamos y contaban con una larga trayectoria de servicio.

Carlos José Cisterna Navarro, de 43 años y nacido en la localidad de Lebu, se unió a Carabineros en 1999.

En sus 24 años de carrera destacó por su profesionalismo y compromiso, recibiendo múltiples reconocimientos, según los medios locales.

Su carrera incluyó asignaciones en lugares como Collipulli, Ercilla y finalmente en Los Álamos.

Dejó atrás a un hijo de seis años.

Sergio Antonio Arévalo Lobo, también de Lebu, estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 35.

Ingresó a Carabineros en 2010, sirviendo por casi 15 años.

Arévalo recibió una condecoración por su “alto grado de profesionalismo, eficacia, compromiso y entrega” entre otros reconocimientos, informó La Tercera.

Destacó en operativos críticos que incluyeron la detención de individuos armados y la recuperación de ganado sustraído.

Tenía una hija de un año.

Misael Magdiel Vidal Cid, el más joven de los tres con 30 años, nació en Concepción y se incorporó a la institución en 2014.

Con 11 años de servicio, Vidal estuvo destinado inicialmente en la Región Metropolitana hasta recalar en Los Álamos

En 2022 fue felicitado por su “alto grado de profesionalismo, eficacia, compromiso y entrega”.

Vidal dejó atrás a un hijo de tres años.

Un aniversario de luto

La muerte de los tres carabineros ocurre en una fecha simbólica para las fuerzas de orden y seguridad de Chile.

Este 27 de abril la institución policial chilena cumple 97 años y su directiva había planeado una ceremonia para conmemorar la fecha.

Pero, tras los hechos de la madrugada del sábado, el acto fue suspendido por Yáñez.

A través de la red social X, Carabineros de Chile precisó que “el horrible asesinato” de los tres funcionarios sucedió mientras «realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete».

“En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás; por el orden, la seguridad y la patria”.

Ricardo Yáñez fue una de las primeras autoridades en llegar a la zona la mañana del sábado y aseguró que se sentía «triste» y «con rabia»:

«¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo?», preguntó visiblemente conmovido.

«No tengo registro en mis 38 años de servicio de la muerte de un carabinero, y no uno, tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar», apuntó.

«Basta ya (…) lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas», agregó.

Ciudadanos chilenos acudieron a las inmediaciones del Palacio de la Moneda en Santiago para rendir homenaje a los carabineros asesinados. [EPA-EFE]

Sin cambios por ahora

Los sucesos han cambiado el escenario. Así el gobierno chileno ha pospuesto el relevo en la dirección de los Carabineros y ha decidido mantener en su puesto al general Yáñez.

El próximo 7 de mayo la Fiscalía tiene previsto imputar al oficial por las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el cuerpo durante el estallido social de 2019.

El Ministerio Público señala a Yáñez de “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”

Sin embargo, el presidente Boric dejó en claro que, por ahora, no habrá cambios en la dirección de la policía.

“La mejor arma que tenemos para combatir a estos delincuentes, a esta gente despiadada que ha cometido un crimen horrendo, es la unidad, por eso está aquí el Estado presente (…) Y en esto todos somos necesarios. Por cierto, lo es también el general Yáñez«, dijo el mandatario durante su viaje a la zona del suceso.

En similares términos se pronunció la ministra Tohá.

“Lo que hoy necesitamos es estar todos unidos. Este no es un momento en que podemos enfrentar ningún tipo de debilitamiento, entonces vamos a encontrar la manera que ninguna situación debilite a los que tenemos que estar presenten, partiendo por Carabineros, que es la víctima acá”, declaró.