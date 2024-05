Sin la ley Bases aprobada, el Pacto de Mayo se diluye y tendrá un acto exprés

Cuando Javier Milei aceptó la sugerencia de su entorno y decidió suspender el Tedeum en la ciudad de Córdoba, no pocos libertarios creyeron que el Pacto de Mayo naufragaba. Sin embargo, la Casa Rosada ratificó el encuentro a pesar de que la ley Bases no sea sancionada por el Senado de la Nación antes de la rúbrica del acuerdo, previsto para el sábado 25 de este mes.

Uno de los principales gestores, Santiago Caputo, ya habla de invitar a gobernadores, sindicalistas, militares y a expresidentes, incluida María Estela Martínez de Perón, que reside en Madrid. Se descuenta que Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández no viajarán a Córdoba para ser parte de esta puesta en escena del gobierno nacional. Los amigos del Presidente, en cambio, confían que tanto Mauricio Macri como Eduardo Duhalde sean de la partida.

El oficialismo espera que a la reunión asistan 19 gobernadores y que la misma se realice cerca de las 17 horas. Además, trascendió que Milei llegará sobre el filo de la firma del acuerdo y regresará de inmediato a la ciudad de Buenos Aires.

Visita relámpago

“Estará muy poco tiempo en Córdoba. La verdad es que, al final, esto será mucho menos de lo que el propio Milei anunció el 1º de marzo pasado, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa nacional”, manifestó una calificada fuente del gobierno provincial.

El martes de la semana pasada, personal de protocolo de la Casa Rosada y de seguridad realizaron una nueva visita a Córdoba para ajustar detalles del acto y ese día avisaron que el Tedeum no se haría en la capital provincial.

No hay ninguna explicación oficial para esta decisión presidencial, aunque se sospecha que desde la administración central no quisieron exponerse a eventuales críticas del arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, un jesuita con excelentes vínculos con el papa Francisco. En la Iglesia también le bajan el perfil al tema y aclaran que probablemente no haya Tedeum en Córdoba porque Milei se quedará en la Capital Federal y el gobernador Llaryora ya avisó que en la mañana del 25 de mayo estará en la ciudad de Río Cuarto para encabezar los actos de la fecha patria, en los que habrá un desfile militar.

Voceros eclesiásticos aseguraron que cuando se habló de realización del Tedeum en la Catedral de Córdoba, el cardenal Rossi se limitó a decir: “Esperemos”. Ahora bien, ni Rossi ni ningún miembro de la Iglesia opinó sobre esta decisión de dejar de lado el encuentro religioso. Obviamente, tampoco hubo alguna consideración sobre si la probable homilía del prelado con eventuales críticas al Gobierno podría haber sido la causa de la suspensión.

La envergadura política del Pacto quedó atada a las dificultades de La Libertad Avanza para poder sancionar la ley Bases en el Senado. Las trabajosas negociaciones hasta el momento no han dado frutos y es muy posible que la firma del pacto se realice sin la aprobación de la ley que clama la Casa Rosada.

La falta de un acuerdo le quita peso al evento en Córdoba, al que asistirían 19 de los 24 gobernadores. “Por el momento será una expresión de principios”, conjeturó otra fuente de la administración provincial.

El evento no será campo fértil para el mini turismo, ya que se cocinará durante apenas unas horas de la tarde del sábado 25 y es posible que los firmantes, salvo alguna que otra excepción, ni siquiera se queden a pasar la noche en la capital provincial. “Cortito, cortito”, definió con claridad un vocero de la Municipalidad de Córdoba, que al principio especulaba con un lleno casi total de los hoteles. Nada de eso sucederá, si no hay cambios rutilantes en la recta final.

Todas las fichas en Río Cuarto



Por lo pronto, Llaryora le dedicará medio turno laboral al encuentro, ya que a la mañana estará en Río Cuarto. Obviamente, la elección de la ciudad del sur no es antojadiza porque el acto por el día de la patria se convertirá en un evento de la campaña del candidato oficialista a intendente, Guillermo de Rivas.

Habrá muchas presencias de Llaryora en Río Cuarto desde estos días hasta la elección, prevista para el 23 de junio. La apuesta es concretar inauguraciones y anuncios sobre futuros emprendimientos, más allá de la imposibilidad de realizar obras públicas por la decisión presidencial.

La vicegobernadora Myrian Prunotto también espera repetir sus giras por “El Imperio del Sur” de aquí a la compulsa electoral. “Agenda muy apretada con reuniones y visitas a entidades públicas y privadas”, contaron desde el entorno de la exintendenta de Juárez Celman.

En la actualidad, las encuestas marcan un escenario desfavorable para el ‘partido cordobés’, de allí que Llaryora dispusiera que el jefe del bloque de legisladores provinciales, Miguel Siciliano, organice la campaña electoral de De Rivas “Estaré tres o cuatro días por semana pero yo voy a colaborar y a poner a disposición mi experiencia, no voy a hacerme cargo de la jefatura de campaña”, explicó Siciliano en diálogo informal con un grupo de periodistas del sur.