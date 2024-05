Copa América 2024: el grupo de la Selección Argentina y los posibles cruces de cuartos de final

El jueves 20 de junio comenzará la Copa América en Estados Unidos y la selección argentina jugará el primer partido del certamen a las 21.00 (hora argentina) enfrentando a Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. La final será el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Argentina defiende el título obtenido en julio de 2021 de la mano de Lionel Messi, en el estadio Maracaná, en el inicio de una racha dorada para la Selección dirigida por Lionel Scaloni, que se coronó con la obtención del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022.

En la previa del Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica, esta edición de la Copa América 2024 se disputará en los Estados Unidos e incluye a seis selecciones de la Concacaf: la mencioanda Canadá, México, Jamaica, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica.

Desde su creación en 1916, Argentina y Uruguay son los máximos ganadores de la competición, con 15 títulos por lado. Brasil cuenta 9 trofeos y debajo del podio aparecen Paraguay, Chile y Perú (todos con dos), delante de Colombia y Bolivia, con una consagración cada uno. Ecuador y Venezuela son las únicas dos selecciones de Conmebol que nunca ganaron la Copa América.

El grupo de Argentina en la Copa América

Grupo A

Argentina

Perú

Chile

Canadá

Cómo llegan la selecciones que enfrentará Argentina

Canadá

El primer rival de la Argentina seran los canucks, que accedieron al certamen continental por primera vez en su historia luego de ganarle un repechaje a Trinidad y Tobago por 2 a 0 con goles de Cyle Larin y Jacob Shaffelburg. La selección más boreal del continente viene de jugar su segundo mundial en Qatar 2022.

Sin embargo, de sus últimos cinco partidos solo pudo imponerse en dos. Además de superar a Trinidad y Tobago, Les Rouges le ganaron 2 a 1 a Jamaica por la Liga de Naciones de la CONCACAF, después perdieron 3 a 2 por penales tras empatar 2 a 2 con Estados Unidos por los cuartos de final de la Copa de Oro. Y más cerca en el tiempo perdió 4 a 1 con Japón en un amistoso y con Jamaica por 3 a 2, también por Liga de Naciones.

Entre las figuras de la selección canadiense se destacan Tajon Buchanan, que forma parte del plantel de Inter de Milán, y Alphonso Davies que milita en Bayern Münich. En el ranking FIFA se encuentra ubicado en la posición 49.

Chile

La selección de Ricardo Gareca llega a esta Copa América en medio de un proceso de renovación, lejos quedó aquel combinado que supo ser bicampeón continental. Chile viene de quedar afuera en los últimos dos mundiales, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Actualmente está octavo en las Eliminatorias, con cinco puntos en la clasificación para el Mundial de 2026. De sus últimos cinco partidos ganó solo uno y fue en el debut del Tigre por 3 a 0 en un amistoso contra Albania. Perdió con Venezuela y Ecuador por eliminatorias, por la misma competición empató con Paraguay. Su partido más reciente es la derrota 3 a 2 ante Francia.

Actualmente se ubica en el ranking 42 y dentro de sus figuras están Alexis Sánchez y Claudio Bravo, dos de los históricos de la generación dorada de la selección trasandina. Probablemente sea el rival más duro de la selección argentina.

Perú

El último rival será la selección de Jorge Fossati, actualmente la Blanquirroja está última en la clasificación al próximo mundial con dos puntos. De sus últimos cinco partidos perdió dos, con Argentina y Bolivia por Eliminatorias, empató uno con Venezuela y ganó dos amistosos, con Nicaragua y con República Dominicana.

Es el rival de Argentina mejor clasificado en el ranking, está en la posición 32. Se quedó en las puertas de jugar el Mundial de Qatar luego de caer en los penales con Australia por el repechaje. Dentro de sus figuras se destacan el jugador de Boca, Luis Advincula, el ex Vélez Luis Abram y el arquero de la MLS Pedro Gallese.

Argentina y sus posibles cruces en cuartos de final

Si la selección de Lionel Messi accede a los cuartos de final y, dependiendo de la posición, deberá enfrentarse con el primero o el segundo del grupo B. Ese grupo está conformado por México, Ecuador, Jamaica y Venezuela. Los más probable es que el primer y segundo puesto se lo peleen México y Ecuador, aunque no se debe destacar a la Vinotinto, que viene cumpliendo una gran performance en las Eliminatorias conducida por el argentino Fernando Batista.

Argentina conoce bien a todas las selecciones del grupo B, México es un viejo rival de mundiales, siendo el partido por la fase de grupos en Qatar 2022 el enfrentamiento más reciente. Ecuador y Venezuela le han dado algún que otro dolor de cabeza por Eliminatorias y por último a los Reggae Boyz los tuvo que enfrentar en la Copa América Centenario.

Si Argentina queda primero de su grupo deberá jugar en NRG Stadium de Houston, Texas, estadio donde hacen de local los Houston Texans de la NFL. Si queda segundo, también jugará en Texas, pero tendrá que disputar su partido en el estadio donde juegan los Dallas Cowboys, el AT&T Stadium.

Los otros crucen saldrán del grupo C y el grupo D. El C está conformado por la selección anfitriona, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. La lógica indicaría que la Celeste y EEUU accederán a la siguiente fase. Por último, el grupo D lo integran Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. La Verdeamarela y los Cafeteros son los candidatos del grupo aunque no se debe sacar de la pelea a la siempre aguerrida selección guaraní, subcampeona en 2011.