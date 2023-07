Candela Fraga, la deportista que casi queda cuadripléjica por un accidente y ahora volvió con un triunfo

El mundo del deporte está lleno de historias de superación y la de la ciclista Candela Fraga es una de ellas. Hace poco más de un año, en un accidente en Córdoba estuvo muy grave y le dijeron que podría quedar cuadripléjica, pero tras recuperarse volvió a la competencia con una victoria en el Gran Fondo Argentina.

Campeona argentina en varias categorías, en la prueba que reunió a más de dos mil ciclistas en la Ciudad de Buenos Aires, Fraga fue la mejor en la categoría mountain bike, llegando en la primera colocación femenina en los 90 kilómetros, y en el puesto 30° en la clasificación general.

Antes de ello, por el accidente, estuvo tres meses sin entrenar ni cursar, la alentaron a que “intentara” volver de a poco. Así fue como retomó en ambos aspectos, aunque no le fue fácil. Es al día de hoy que todavía tiene migrañas y le cuesta mucho el sentarse a estudiar y concentrarse.

Un accidente que casi le cuesta la carrera

Con 23 años, Candela es estudiante de nutrición en la Universidad de Lanús y tiene varios títulos nacionales. En mayo del año pasado, en la popular carrera Río Pinto, en Córdoba, un competidor la chocó, tirándola y provocándole un fuerte impacto.

Candela Fraga tuvo un importante accidente hace poco más de un año que casi la deja fuera del deporte. (Foto: Instagram/CandeFraga).

Sobre el accidente, recuerda: “Quedé inconsciente media hora más o menos. Me partí varios dientes, tuve muchos raspones y lastimaduras y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Fue muy duro. Me pusieron en una camilla y me ataron. No me podía pasar suero porque no me encontraban las venas”.

Con ese panorama, la ciclista tuvo un primer diagnóstico contundente y para nada alentador: “Me dijeron: ‘Primero, agradecé estar viva; y segundo, es probable que quedes cuadripléjica’. Para mí fue un hecho muy traumático y con mucho estrés. Y lo mismo todo lo que vino de inmediato. Tres meses de estudios para ver si me habían quedado secuelas neurológicas”.

Lo que se le viene

Dentro de los próximos objetivos, Candela tiene por delante la Doble Bragado y el campeonato Argentino de Rural Bike. Sin embargo, su mente también está muy enfocada en seguir y completar la Licenciatura en Nutrición.

Candela empezó en el ciclismo a los 13 años, obteniendo rápidamente una medalla de bronce en un campeonato nacional. “Yo empecé por mi mamá. Ella hacía ciclismo, pero no era profesional ni mucho menos. La iba a ver a las carreras”, expresa.

Al mismo tiempo, cierra: “Estudiar es muy importante porque queda para toda la vida y formarse sirve para después contribuir a la sociedad. Buscar algo que nos interese y nos guste para poder ayudar al otro. De eso se trata. Y por más cansador que sea, se pueden hacer las dos cosas juntas”.

