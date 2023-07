Gasoducto Néstor Kirchner: Neuquén celebró la inauguración y anticipó que se batirá el récord de producción

«0000» reza el cartel que corona el punto en donde un enorme caño amarillo se mete dentro de la tierra. Ese es el kilómetro «cero» del Gasoducto Néstor Kirchner y fue el escenario elegido por el gobernador actual de Neuquén, Omar Gutiérrez, y su pronto reemplazante, Rolando Figueroa, para realizar una parte del acto de inauguración de la línea que no estaba en los planes del gobierno nacional, que concentró en la localidad bonaerense de Salliqueló las actividades.

«Para nosotros esta obra es un antes y un después. Para mí es la obra más importante que se ha construido en los últimos años», aseguró Gutiérrez «y remarcó que «esto genera un salto cualitatito y cuantitativo para el desarrollo del petróleo y el gas, y si bien el petróleo va un paso adelante, el gas es igual o más importante para el país y Neuquén ya está produciendo el 60% del gas del país».

Y contó que esta suerte de segunda sede del acto de inauguración surgió a pedido de Neuquén en una reunión que mantuvieron la semana pasada él y Figueroa con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Figueroa marcó que el acto organizado en Salliqueló tenía un fuerte componente de campaña electoral, en referencia a los candidatos de Unión por la Patria, y que Neuquén tiene además una trascendencia particular por sus recursos en cualquiera que sea el próximo gobierno nacional.

Gutiérrez por su parte, anticipó que con la puesta en funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner Neuquén se encamina a marcar un nuevo récord de producción de gas.

La provincia alcanzó en agosto del año pasado el actual récord de 91,5 millones de metros cúbicos de gas por día, pero el gobernador anticipó que «vamos a pasar a más de 100 millones de metros cúbicos en la primera etapa del gasoducto, y con las plantas compresoras que en octubre van a estar funcionando ya vamos a saltar a más de 110 millones de metros cúbicos de gas por día».

El gasoducto recién entrará en operaciones en 10 días

A pesar de que el acto de inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner comenzó con la imagen del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, girando una válvula del sistema en Salliqueló, el ducto aún no está en condiciones operativas de poder entregar gas.

Según explicaron fuentes al tanto del proceso técnico de llenado y prezurización del sistema, «todavía faltan unos diez días para que el gasoducto esté listo para entrar en operación».

Se detalló que «primero se hicieron las pruebas hidráulicas de todo el sistema. Después viene el secado y después el llenado con gas en sí que además se hace paulatinamente, de válvula en válvula, para ver que no haya ningún inconveniente».

Ese proceso comenzó en el kilómetro «cero» del gasoducto, en Tratayén, y debe recorrer los 573 kilómetros haciendo ese proceso paulatino y controlado, hsata precisamente el punto final de la línea, en Salliqueló, más precisamente en la planta compresora de Saturno.

La foto del festejo. Los operarios celebraron la inauguración. (Foto: Oscar Livera)

«Si todo anda bien, en 10 días va a tener un flujo normal, pero hoy hay lugares donde todavía no se terminó la deshidratación -del ducto- y se está evaluando una posibilidad de que el último tramo del caño se haga desde Saturno hacia Tratayén, para agilizarlo».

Más obras por delante

Lo cierto es que días más o días menos, el sistema estará funcionando este mes y permitirá reemplazar en este mismo año casi el mismo monto que se invirtió en su construcción, y reducir importaciones a partir del año que viene a razón de 4.000 millones de dólares anuales.

Pero además, Massa anunció que en 15 días se licitará la obra de reversión del Gasoducto Norte, una iniciativa para que la línea que va desde Salta a Córdoba invierta su sentido de circulación y pueda llevar el gas de Vaca Muerta hasta la frontera con Bolivia.

A su vez, el ministro detalló que el mes que viene se lanzará la licitación del segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, que consiste en la extensión de la línea desde Salliqueló hasta San Jerónimo, en Santa Fe. Esta ampliación permitirá llegar con gas no solo al cordón industrial de esa provincia, tener fluido para llevar a centrales térmicas de gran tamaño, sino también engrosar la carga del Gasoducto Norte.

En el caso de la reversión de la línea ya existente se cuenta con un crédito ya aprobado por la ex CAF por 540 millones de dólares sobre un total de inversión estimado en 712 millones de dólares. No sucede lo mismo con el tramo 2 del gasoducto Kirchner, que no tiene aún claridad sobre su financiamiento que podría rondar los 2.500 millones de dólares.

Visitas:261 Hoy: 261