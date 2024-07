Elecciones en Venezuela : Ecuador acusó al régimen de Maduro de tener “secuestrado” al país y exigió “transparencia total” en los comicios

Venezuela celebra este domingo unas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro busca asentarse en el poder con un tercer mandato, si bien gran parte de las encuestas otorgan una amplia victoria a la oposición, en la figura del ex diplomático Edmundo González como candidato después de que María Corina Machado, triunfadora de las primarias, fuera inhabilitada por el régimen.

La mayoría de las encuestas apuntan a una victoria de González con hasta 26 puntos más que Maduro, lo que abriría las puertas del Palacio de Miraflores a la oposición tras 25 años de dictadura chavista.

La Plataforma Unitaria de Venezuela (PUD) ha denunciado la expulsión de representantes internacionales que habían viajado al país en vísperas de las elecciones presidenciales, después de que este viernes varios ex presidentes latinoamericanos se hayan quedado en tierra en Panamá por un “bloqueo del espacio aéreo venezolano”.

08:58 hsHoy

Ecuador acusó al régimen de Maduro de tener “secuestrada” a Venezuela

Daniel Noboa, presidente de Ecuador (EFE/ Paolo Aguilar)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, exigió “transparencia total” en las elecciones convocadas para este domingo en Venezuela y manifestó su preocupación en que “las figuras recalcitrantes de la vieja política quieren perpetuarse en el poder, quieren mantener a esta próspera nación secuestrada y alienada del mundo”.

En un mensaje publicado a través de las redes sociales, Noboa hizo también un llamamiento al chavismo para el cese de las hostilidades contra la oposición al régimen de Nicolás Maduro y para que respete los resultados de estos comicios convocados para el domingo.

“Es imperativo que estas elecciones se lleven a cabo con total transparencia y libertad. La voluntad del pueblo es sagrada y quienes no resulten favorecidos en las urnas deben respetar ese mandato y retirarse del poder. Venezuela merece una elección libre y justa, que refleje la verdadera voluntad de su pueblo”, sostuvo Noboa.

“Venezuela se encuentra a las puertas de un momento histórico. Es fundamental que la ciudadanía tenga la oportunidad de elegir a sus líderes de manera libre, sin presiones y en un ambiente democrático, digno de un pueblo como el venezolano”, añadió.

El mandatario ecuatoriano señaló que “las elecciones deben ganarse con valentía y un genuino compromiso con el país, no mediante amenazas o coerciones”.

“Se debe respetar la memoria histórica de una nación que ha enfrentado y superado la pobreza y el abandono. Estas elecciones deben ser una manifestación de amor y respeto por la patria, no un medio para satisfacer deseos de poder”, advirtió el gobernante.

“Aquellos que intentan aferrarse al poder, en contra de la voluntad popular, buscan perpetuar el autoritarismo, la corrupción, la pobreza y la inequidad social y económica, poniendo sus intereses personales por encima del bienestar de millones de sus compatriotas”, agregó Noboa, un empresario de 36 años que se convirtió en 2023 en el jefe de Estado más joven de Latinoamérica al ganar las elecciones generales extraordinarias de Ecuador.

El presidente de Ecuador recordó que la democracia “es el mecanismo que permite a los ciudadanos participar en las decisiones que afectan a sus vidas, garantizando que sus voces sean escuchadas y respetadas”. “Eso es lo mínimo que merece Venezuela, lo mínimo que merece nuestra región”, apostilló.

08:53 hsHoy

El canciller chavista recibió al asesor de Asuntos Internacionales de Brasil

El canciller chavista recibió al ex ministro de Exteriores de Brasil en Caracas

0 seconds of 12 secondsVolume 90%El canciller chavista recibió al ex ministro de Exteriores de Brasil en Caracas

El ministro de Exteriores de la dictadura venezolana, Yván Gil, informó que se reunió, en Caracas, con el ex canciller de Brasil y actual asesor de Asuntos Internacionales, Celso Amorim, donde discutieron -dijo- sobre la relevancia de los comicios presidenciales del domingo.

“Recibimos a Celso Amorim, asesor para Asuntos Internacionales de Brasil, quien arribó al país para acompañar el proceso electoral del 28 de julio. Durante una reunión cordial, discutimos la relevancia de estos comicios y el ambiente de paz que se respira en Venezuela”, señaló Gil en X, donde compartió un breve video del encuentro.

La reunión tuvo lugar luego del cruce entre Maduro y Lula. El lunes pasado, el presidente de Brasil, confesó que se “asustó” cuando el dictador chavista dijo que si pierde las elecciones del domingo, habrá “un baño de sangre”.

“Me asusté con esa declaración”, reconoció Lula en una entrevista con corresponsales extranjeros, en la que reveló que conversó dos veces con Maduro para advertirle que “si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar el proceso democrático”.

Lula agregó que, en democracia, “el que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre”, y que “Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones”.

Entretanto, Maduro aseguró el martes que la advertencia sobre que habrá un “baño de sangre” si pierde las elecciones fue una “reflexión” y -añadió- que si alguien se asustó por esta declaración que “se tome una manzanilla”.

En vísperas de las elecciones deportaron a legisladores argentinos en Venezuela

A dos días de los trascendentales comicios, el régimen de Nicolás Maduro sigue resistiendo la entrada de observadores internacionales. Un diputado del Pro y un senador de La Libertad Avanza contaron sus experiencias.

08:42 hsHoy

“El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast”, indicó la Cancillería en un escueto comunicado

El canciller chileno, Alberto Van Klaveren (EFE/ Elvis González)

El Gobierno chileno envió al régimen de Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección.

Leer la nota completa

08:00 hsHoy

Maduro expulsó a delegaciones internacionales

El dictador Maduro evita la presencia de veedores internacionales que no son afines al régimen chavista (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de ex presidentes invitada por la oposición venezolana, no pudieron entrar, tras la negativa de las autoridades chavistas, en Venezuela, donde este domingo se celebran los comicios presidenciales que enfrentan al dictador Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que encabeza Edmundo González Urrutia.

De entre estos grupos, el más destacado fue el que formaban expresidentes y una ex vicepresidenta latinoamericanos, que no pudieron viajar este viernes a Venezuela después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera impedido despegar de Panamá. El grupo aclaró que acudía a las elecciones venezolanas como “invitados” de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores.

“Nosotros hemos dicho claramente que fuimos, o quisimos llegar a Venezuela como invitados de Edmundo (González Urrutia) y María Corina. Era un acompañamiento, (…) no como testigos, porque obviamente no íbamos a tener posibilidad de inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral (de Venezuela)”, dijo la ex vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez en la capital panameña.

La ex vicepresidenta colombiana hizo sus declaraciones en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial con los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, y Vicente Fox de México, unas horas después de bajarse del avión de Copa Airlines.

Según el Gobierno de Panamá, el impedimento de volar se debió a que el Gobierno de Venezuela “bloqueó el espacio aéreo” del país y “retuvo aviones” de la aerolínea Copa, entre ellos en el que viajaban esos expresidentes, “por el lapso de varias horas”, por “cuestiones políticas ajenas” y tras una decisión “unánime” del Ejecutivo venezolano.

Impidieron despegar de Panamá a un vuelo con ex presidentes que iban a Venezuela a observar las elecciones

0 seconds of 2 minutes, 9 secondsVolume 90%Jorte Tuto Quiroga Ramírez contó que el avión no puede despegar

Venezuela impidió también la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) español que había acudido también invitados por la oposición para estar presentes durante las elecciones del domingo.

Diputados, eurodiputados y senadores del PP, encabezados por el eurodiputado Esteban González Pons y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, viajaron a Venezuela para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo. Según fuentes del PP, las autoridades chavistas comunicaron que se les prohibía la entrada en el país y eran deportados, por lo que tuvieron que volver a España.

Cayetana Álvarez de Toledo denunció que no pudo ingresar a Venezuela

0 seconds of 1 minute, 9 secondsVolume 90%La portavoz de la Comisión Constitucional de España grabó un video narrando lo sucedido

La senadora colombiana Angélica Lozano y la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López denunciaron el viernes que también fueron deportadas de Venezuela, país al que habían llegado para reunirse con la líder opositora María Corina Machado, y que les quitaron el pasaporte durante una hora y media “sin argumentos ni información”.

“Nos están sacando sin ninguna razón (…) solidaridad con este país sufrido”, afirmó Lozano en un video grabado mientras era escoltada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas.

El Gobierno chileno envió al de Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana.

07:58 hsHoy

Los parlamentarios, entre los que se encontraban el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, y el eurodiputado Esteban González Pons, llegan este sábado a Madrid

PorNewsroom Infobae

González Pons, a su regreso a Madrid. (EFE)

La delegación de parlamentarios del Partido Popular Europeo que se había desplazado a Venezuela por las elecciones de este domingo fue primero retenida en el aeropuerto de Caracas para ser a continuación expulsada del país, según informaron este viernes a EFE fuentes del PPE.

Leer la nota completa

07:45 hsHoy

La líder de la la oposición cuenta las dificultades y aprendizajes que vivió en el camino para llegar a este domingo, cuando tendrá la oportunidad de derrotar a Nicolás Maduro y ponerle fin al régimen chavista luego de 25 años

Joaquín Sánchez Mariño

Desde Caracas

Maria Corina Machado ganó la primaria de la oposición pero el régimen chavista le impidió presentarse como candidata. Igualmente, fue la líder de la campaña por todo el país y principal oradora en los actos de la Plataforma de Unidad Democrática. REUTERS/Gaby Oraa/File Photo

La entrevista sucede en dos momentos, el del fervor y el del recogimiento. El fervor, en plena caravana en Zulia, mientras María Corina Machado saluda a las miles de personas que rodean su camioneta. Le regalan rosarios, retratos de ella, fotos. Le dicen que la aman, como si fuera tan fácil de decir. Le dicen que es la última oportunidad, la última, y ella les responde con el puño en alto. Ese puño puede dar la trompada final este domingo, después de 25 años de chavismo en Venezuela. Y así, mientras lo levanta, comienza la primera parte de la entrevista, a los gritos.

Leer la nota completa

07:45 hsHoy

Según todas las encuestas, el chavismo se enfrenta hoy ante la posibilidad de una derrota histórica a pesar de todas las trampas electorales que sembró en la campaña. Pero todavía jugará sus últimas cartas para manipular el proceso

PorRocío da Costa

Este domingo Venezuela elige a su próximo presidente (EFE/ Henry Chirinos)

Previo a la histórica elección presidencial de este domingo en Venezuela, el chavismo lo intentó todo: inhabilitó a María Corina Machado, persiguió a su equipo de trabajo, bloqueó la candidatura de Corina Yoris, arrestó a dirigentes de la oposición, restringió la inscripción de votantes en el extranjero, utilizó a su gusto los fondos públicos en la campaña electoral, manipuló las condiciones desde un Consejo Nacional Electoral absolutamente parcial y puso zancadillas de todo tipo a las recorridas de la campaña opositora por el país.

Leer la nota completa

07:44 hsHoy

Fue la última vez que la oposición se presentó unida. Desde entonces, el dictador bloqueó a la nueva legislatura, creó otra paralela, acrecentó la represión y bloqueó todos los caminos para que ningún candidato con posibilidades le compita en las presidenciales de 2018

PorSofía Santillán

Casi una década transcurrió desde la última vez que el antichavismo se impuso en las urnas a la dictadura, que utilizó al Poder Judicial para deslegitimar la voluntad del pueblo

La victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Desde entonces el país se fue desbarrancando hacia el régimen dictatorial que hoy representa Nicolás Maduro. El régimen fue inclinando cada vez más la balanza para complicar las candidaturas opositoras, con todo tipo de trampas electorales. Aún así, en 2015 la oposición unida le asestó un duro golpe a Nicolás Maduro, venciendo en las elecciones legislativas.

Leer la nota completa

07:44 hsHoy

En Venezuela hay liderazgo, inteligencia, más planificación que en pasadas coyunturas y mucho coraje para salir por fin de este marasmo lamentable

PorMargarita López Maya

La líder opositora, Maria Corina Machado, en el cierre de su campaña en Caracas (Photo by Gabriela ORAA / AFP)

Recorro Caracas y trato de palpar en el aire los sentimientos de mis conciudadanos. Apenas llegué hace dos días, después de unas seis semanas viendo el proceso electoral a la distancia. Es un buen ejercicio para quienes vivimos de seguir la coyuntura. Y yo sigo este proceso chavista madurista desde antes de que llegara al poder y fuera abriendo el camino que nos llevaría a la destrucción de la modernización venezolana del siglo XX, e incluso la casi desintegración de la república y de la nación.

Leer la nota completa

07:43 hsHoy

Más de 300 personas sufrieron los embates del régimen chavista que intentará este domingo perpetuarse en el poder. El recuento de las detenciones, hostigamientos, incautaciones de bienes y atentados contra la libertad de expresión

PorSofía Santillán

Varios organismos de derechos humanos alertaron por el aumento de la represión en Venezuela

Cada seis años, la historia se repite en Venezuela. El régimen pone en marcha todas las estrategias que le son posibles con tal de evitar una derrota en las urnas, sabiendo que no cuenta con respaldo popular. Pero la elección presidencial de este domingo no parece ser una elección más en el país caribeño. Nicolás Maduro sabe que sus opciones son el fraude electoral o admitir la derrota.