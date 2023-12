Alberto Fernández aceptó una masiva renuncia anticipada de funcionarios: quiénes se van antes de la asunción de Milei

Amenos de una semana para la asunción de Javier Milei como nuevo Presidente de la Nación, el gobierno adelanta la transición con el ‘visto bueno’ de Alberto Fernández para las renuncias de distintos funcionarios, algunos en cargos más que relevantes.

A través de los decretos 655/2023, 662/2023, 659/2023, 657/2023, 660/2023, 658/2023 y 66/2023, publicados este lunes en el Boletín Oficial, se aprobó la salida anticipada de 36 integrantes de distintos sectores de poder: desde el Banco Nación y el PAMI, hasta el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros.

Entre los nombres que figuran, se destacan Luana Volnovich, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en medio de un contexto más que delicado para uno de los sectores más golpeados a nivel económico, además del subdirector del organismo, Martín Rodríguez, y el síndico general, Nazareno Castro Bergamín.

También se aprobó la dimisión de la mandataria del BN, Silvina Batakis, su vicepresidente, Carlos Caserio, y los directores, Martín Pollera, Martín Ferré, Martín Di Bella, Julia Strada Rodríguez, José Miguel Ballesteros, Francisco Mercado, Cecilia Fernández Bugna y Raúl Garré. Se sumó a la lista Emilio Pérsico, Secretario de Economía Social, además de líder del Movimiento Evita.

Por su parte, los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica que ya vieron aceptadas sus dimisiones fueron la subsecretaria de Asuntos Legales, Jessica Kopyto, la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Florencia Feldman; y el subsecretario Técnico, Emiliano Alberto Suaya.

También tuvieron el ‘okey’ a sus salidas la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Javier García, el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner y el secretario Ejecutivo del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez, entre otros.

En tanto, en Defensa se avanzó con las salidas de los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi, de Asuntos Internacionales, Francisco Cafiero, de Investigación, Política Industrial y Producción, Sandra Castro, de Coordinación Militar en Emergencias, Carlos Ospita, y el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Héctor Mazzei.

«Agradécense a las funcionarias y los funcionarios renunciantes los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus cargos», concluyen los decretos de la aceptación las salidas, que tendrán vigencia a partir del 10 de diciembre.

¿Cuál será el futuro de Alberto Fernández después del 10 de diciembre?

Estas salidas se dan a pocos días de la salida de Alberto Fernández, quién dejará de ser presidente cuando el libertario Javier Milei se ponga la banda presidencial y asuma su responsabilidad al frente del Ejecutivo.

Y de cara al futuro de quién fuera referente de Unión por la Patria, y venciera en las elecciones del 2019 a Mauricio Macri, ya avisó que emprenderá vuelo rumbo a España, aseguran medios del país europeo.

“El día que decidí no ser candidato, empecé a preparar mi futuro, y sí, efectivamente me llegaron ofertas de universidades españolas para que vaya allí durante un tiempo”, afirmó en diálogo con PERFIL, aunque no confirmó estas versiones del todo, dejando abierta la puerta para un cambio de planes.

“Me parece que es una posibilidad, pero eso no significa radicarme en España, significa estar un tiempo, y seguir atendiendo mis temas en Argentina, porque mi vida seguramente seguirá transcurriendo en Argentina”, agregó.

