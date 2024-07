Milei intenta disciplinar a Villarruel, pero la vicepresidenta lo desafía en una pelea que parece no tener retorno

La ruptura es definitiva en la cima del poder. El presidente Javier Milei intenta disciplinar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero ésta cortó todo diálogo desde que fue desautorizada por Karina Milei: armó una agenda para cultivar su propio perfil y dobló la apuesta en la red X con el posteo que causó una crisis diplomática con Francia, lo cual fue interpretado como un desafió al propio Milei.

«No se hablan, el dialogo está roto. No hablaron desde que Milei la desautorizó por televisión», dijo a iProfesional un alto legislador de La Libertad Avanza que habla con ambos.

En un reportaje televisivo, Milei señaló que «no fue un tuit feliz» el de Villarruel que acusó a Francia de ser «un país colonialista» por quejarse de una canción discriminatoria de la selección argentina de fútbol tras ganar la Copa América. «Pero ya lo arregló Kari», señaló.

Criticó también que Villarruel generó un problema diplomático de una canción de futbol. La respuesta de la vicepresidenta fue no contestarle a Milei, cortarle el diálogo, y subir el posteo conflictivo al tope de su cuenta personal de la red X como «tuit fijado» es decir inamovible. Durante el día de ayer, incluso, discutió con un usuario de X y le dijo que no estaba haciendo campaña por su futura candidatura, pero deslizó «segundo, Francia», en una ironía futbolera derivada de la final que la Argentina le ganó a Francia en el Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Victoria Villarruel desafía a Javier Milei y ya busca asegurar su futuro político

En paralelo, Villarruel posteó durante todo el día imágenes y textos de su agenda en Catamarca, parte de una gira por el interior con un claro tono de posicionamiento político para cultivar su propio perfil con miras al futuro.

Muchos usuarios anónimos libertarios, los llamados «trolls» la criticaron a Villrruel por hacer campaña junto al gobernador Raúl Jalil, de Catamarca, y se generaron disputas y discusiones en las redes sociales en una guerra virtual. Este conflicto llevó al influencer apodado «Gordo Dan», Daniel Parisini, mano derecha del asesor presidencial Santiago Caputo, a ordenar con lenguaje amenazante en un canal de youtube, por streaming, a que los «trolls» se dejaran de pelear entre sí, furioso como nunca se lo vio.

Milei intenta disciplinar a Villarruel, pero ésta desafió al Presidente con agenda y posteos desafiantes

«Se acabó esa internita de trolos. Dejen de generar internas ustedes, pelotudos, ¿okey? No sean verdes, hermano. Dejen de comprar de la que venden los kukas (kirchneristas) vamos a ver si aprenden de una vez», dijo el Gordo Dan, con bajada de línea de Caputo. A Caputo se le atribuye una cuenta en X en la que también llamó a disciplinar a los que desde adentro de la Casa Rosada critican a Milei.

El Gordo Dan prosiguió: «Ya está, el Javo dijo que coincide en un 95% con la vicepresidenta, y que van para adelante, y que esto es una boludez y literalmente no se define nada, partido definido, ¿a qué estan jugando boludo? Esto va para la militancia nuestra, ¿no?». El aire se corta con cuchillo en el mundo libertario por este enfrentamiento.

«Desde la campaña hay quilombo, está todo roto. A ella la bajaron de actos, y del mismísimo escenario de la noche del triunfo», dijo un funcionario a iProfesional. La diferencia es que ahora las peleas son expuestas. Karina Milei comenzó a desplazarla de los actos del final de la campaña luego de que Villarruel enfrentó a Agustín Rossi en un debate y la hermana del Presidente interpretó que quería posicionarse como líder.

Milei intenta disciplinar a Villarruel, pero ésta desafió al Presidente

La pelea Milei-Villarruel no tiene retorno. La vicepresidenta fue eliminada del organigrama del Gobierno denominado el «mapa del Estado» en el sitio https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/.

No figura ni su nombre ni su rostro y al lado del Presidente figura Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. No existe el lugar de la vicepresidenta.

La pelea excede a Enzo Fernández y el «anticolonialismo». Tambien aseguran que Villarruel avaló a seis legisladores que visitaron en la cárcel de Ezeiza a represores presos. Son ellos Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci. Merecieron la condena de muchas instituciones.

La vicepresidenta fue eliminada del organigrama del Gobierno denominado en «mapa del Estado»

Las versiones indican que estuvieron con los represores Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti .Eso es una abierta provocación a Francia, que siempre reclamó por la condena a Astiz al que se encontró culpable de la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet durante la represión de los 70.Benedit argumentó fue una «visita humanitaria» y que se reunieron con «excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista».

Villarruel, alejada Milei y de la Casa Rosada

Desde que estalló el conflicto con Francia, Villarruel no habla con Milei ni con nadie de la Casa Rosada y está en serias dudas que asista a la reunion del gabinete este miércoles. Planea una visita sola a la clásica exposición rural de Palermo, donde descuenta generará atracción social, y no se sabe si irá a su inauguración, el domingo, junto con Milei.

Los allegados a Villarruel aseguran que la vicepresidenta tiene colaboradores de nivel ministeriable para armar un equipo de gobierno.

También aseguran que Karina Milei fue a pedir disculpas al embajador de Francia, Romain Nadal, sobre el posteo de la misma Villarruel, porque la secretaria general de la Presidencia quería asegurarse un lugar de privilegio en el protocolo en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris. No tiene asegurada la foto con Milei.

Como Milei no tiene una Primera Dama, Karina Milei considera que tiene que acompañarlo en las fotos en todos los viajes: ella es la virtual segunda figura del Gobierno. Debe ser la acompañante que salga en todas las imágenes. Pero el problema es que el protocolo de los Juegos Olímpicos no contempla que el Presidente esté acompañado por una funcionaria del gabinete, sino por la Primera Dama. Karina Milei no quiere perderse el protocolo de la pareja presidencial.

También se supo que la reunión de Karina Milei con Nadal fue fría y seca, por parte del embajador. Aseguran en Cancillería que no duró más que 15 minutos: no cayó bien que haya dejado al margen a la canciller Diana Mondino. Es que el protocolo de los Juegos Olímpicos era para ella misma.

El Presidente busca ordenar su viaje a París y gestiona una reunión con Macron

Si bien en Paris cayó muy mal el posteo de Villarruel, Milei gestiona una reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron para este viernes. Curiosamente, la postura anti-Francia de Villarruel fue compartida el jueves fatídico por la diputada Lilia Lemoine y por el propio Milei, que echó al ex secretario de Deportes Julio Garro por haber pedido que la selección argentina pidiera disculpas por el cantico ofensivo.

Ese estribillo contenía ironías racistas y discriminatorias que hablaban de la nacionalidad africana de muchos jugadores franceses y de las tendencias sexuales supuestas de Kylián Mbappe. Lemoine, en sintonía con Villarruel, pidió la cabeza de Garro y dijo que no puede «sobarle la quena» a una potencia extranjera. Paradójicamente, la que terminó pidiendo disculpas fue su jefa política, Karina Milei horas despues, a contrapelo de la decisión del Presidente.

El Presidente busca ordenar su viaje a París y gestiona una reunión con Macron

Sin embargo, Milei dijo que «Villarruel generó un conflicto diplomático de una canción de futbol» y que «el tuit no fue feliz» pero que todo «lo arregló Kari». También el vocero presidencial Manuel Adorni había advertido que el tuit de Villarruel era «desafortunado» y no representaba a Milei.

En estos días de furia, se le atribuyó a Santiago Caputo otra línea tajante: «¿En serio hay que explicar que desde el momento en que uno decide formar parte de un GOBIERNO debe acatar los lineamientos y decisiones de la persona que obtuvo los 14 millones de votos? Si no lo entienden pidan laburo en el Club de Amigos, loko».Eso se dijo desde una cuenta de X conocida como @SnakeDocLives que se le atribuye a Caputo. Pero la Casa Rosada ante la consulta de iProfesional desmintió este lunes que fuera una cuenta del asesor presidencial, aunque varios medios la habían reproducido, sin desmentidas.

Una interna caliente que pone en alerta al Gobierno

En medio del conflicto entre Garro, Lemoine y Villarruel, y en medio de muchas críticas internas en el Gobierno a la conducción de Milei, que no salen a la luz, ese usuario misterioso atribuido a Caputo señaló: «El peor rincón del infierno está reservado para los traidores».

Pero no fue la única rareza.»Todo lo que dice esta cuenta está bien. Debe ser de Santiago Caputo», dijo el usuario enigmático @SnakeDocLives. En otro posteo, preguntó: «Para los que saben: ¿funda interna adelante o atrás?». Cuando los usuarios le preguntaron a qué se refería respondió: «Tengo Glock 45/19x». Ante la sugerencia de que andaba armado, otro usuario le respondió. «Guarda loko que despues los sensibles te acusan de amenazar por un tweet (sic)».

El que salió a denunciarlo fue Alejandro «Topo» Rodríguez, ex diputado por el partido de Roberto Lavagna y director del Instituto Consenso Federal. «Dice portar una Glock 45″, dijo.»Aunque el Presidente se ha ocupado de no designarlo en un cargo formal, sería sano que le exija a su asesor que muestre su Credencial de Legítimo Usuario (CLU) y la constancia de tenencia del arma, efectivamente registrada ante la ANMAC», dijo el ex diputado.

Le salió al cruce Fernando Cerimedo, consultor a quien le atribuyen la «granja de trolls», aunque él lo niega. «Cerimedo, gracias por la sinceridad de darse por aludidos. Confirmado!», le respondió el Topo Rodriguez. Horas despues, el «Gordo Dan» salió a calmar la interna por orden de Santiago Caputo. «Ahora hay doble orden. Santiago Caputo quiere negar la interna y Karina Milei levantarla», dijo un funcionario a iProfesional.

¿Villarruel arrasa en las encuestas?

En las últimas horas llegaron encuestas que decían que Villarruel arrasa en popularidad por sobre Karina Milei y que la pelea no es redituable.La vicepresidenta mantenía su posteo en X al tope de su cuenta hasta este lunes. «Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida», dice.

«Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!», concluyó.

En medio de esta polémica, el senador Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza de Formosa, tomó partido por Villarruel y en contra del Presidente. «Está mal desautorizar a una vicepresidenta, el mensaje es contradictorio que se da desde la máxima esfera», dijo.

El mensaje de Victoria Villarruel sobre la polémica con Francia

«Está mal el mensaje que se dan. Tendrían que haberlo resuelto en un mano a mano», insistió Paoltroni.

En la Casa Rosada no le perdonan todavía a Villarruel que haya pegado el faltazo al Pacto de Mayo, el 9 de Julio en Tucumán, acusando un resfrío. En la mañana siguiente, Villarruel fue al desfile militar y se subió a un tanque militar junto con Milei. El Presidente y Karina Milei sospechan que la vicepresidenta hizo el posteo anti-Francia para arruinar el viaje de Milei y de su hermana a los Juegos Olímpicos. Es por ello que la Gran Hermana quiere exponerla en público.

Fuente: IPROFESIONAL