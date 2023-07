“Wake Me Up Before You Go-Go”, el clásico de Wham! que nació de un mensaje pegado en una puerta

Un clásico del dúo formado por George Michael y Andrew Ridgeley. Una canción número uno cuyo título apareció de una forma muy curiosa.

George Michael y Andrew Ridgeley aparecieron a principios de los ‘80 con una propuesta novedosa dentro del mundo pop. Luego de años marcados por el punk en Inglaterra, estos dos adolescentes entendieron que había otros sonidos que los adolescentes querían escuchar.

Se conocieron desde muy chicos, en el colegio Bushet Meeds School, en Watford, Inglaterra. Desde aquel primer momento, George y Andrew se interesaron por la música y dejaron en claro que ese sería su futuro. Participaron de distintos proyectos, como el grupo The Executive, donde se la jugaron por el ska. Una vez separada la banda, ambos muchachos decidieron probar suerte como dúo bajo el nombre de Wham!.

Leé también: Una pareja quiere comprar los derechos de “Last Christmas” de Wham! para no escucharla nunca más en Navidad

Con buenas canciones y una imagen que los beneficiaba, firmaron contrato y apostaron a llegar bien lejos. Todo en cinco años. En 1981 dieron sus primeros pasos y para 1983 ya coqueteaban con los grandes nombres de la época como los Duran Duran. Luego de una presentación en el famoso ciclo inglés Top Of The Pops, Wham! tuvo su cuota de popularidad.

George Michael y Andrew Ridgeley reviven su carrera en «Wham!». (Foto: Netflix)

Fantastic (1983) y Make It Big (1984) definieron la propuesta del dúo. Temas como “Club Tropicana” y “Wake Me Up Before You Go Go” conocieron el éxito, en medida gracias al apoyo de sus videos, (época dorada de MTV). El siguiente corte fue “Careless Whisper”, una poderosa balada dominada por un saxo cargado de sensualidad -originalmente fue lanzada como un simple solista de George Michael y luego incluida en Make It Big- más “Last Christmas”(La Navidad pasada), que se transformó en un clásico de las fiestas.

Wham! George Michael and Andrew Ridgeley in Wham! Cr. Courtesy of Netflix © 2023Por: Courtesy of Netflix

Wham! llegó con una gira de 10 días a China, en 1985, adelantándose a otras figuras de la música como Queen o Los Rolling Stones. Fue el primer grupo pop occidental en conseguirlo. Para 1986, George Michael había tomado las riendas del grupo, destacándose cada vez más como compositor. Tenía en mente comenzar con su carrera solista. Esa es otra historia.

“Wake Me Up Before You Go-Go”, la curiosa historia detrás del hit

El clásico fue compuesto y producido por George Michael. Formó parte del segundo trabajo de Wham! (1984). Un tema optimista, con una letra simpática, alejada de aquellos primeros temas del grupo que estaban marcados por otras cuestiones como la crisis económica o el desempleo.

“Despiértame antes de que te vayas. No me dejes colgando como un yo-yo”, dice el pegadizo estribillo. Había varias historias sobre el origen del track, pero en el reciente documental de Netflix sobre la historia del dúo, los protagonistas contaron detalles del origen del título, el ganchero: “Wake Me Up Before You Go-Go”.

Wham! George Michael and Andrew Ridgeley in Wham! Cr. Courtesy of Netflix © 2023Por: Courtesy of Netflix

Una noche, luego de una jornada de mucho trabajo creativo, George Michael se quedó a dormir en la casa de Andrew Ridgeley . “Puse una nota en la puerta de mi habitación y cometí un error y escribí ‘despiértame antes de irte’”, describió este último sobre el comienzo de la idea.

A George le pareció interesante la frase y entendió que sería un buen título para un próximo tema. Estaba en lo cierto. El simple, publicado en 1984, se convirtió en un número uno en el Reino Unido y los Estados Unidos ¿Qué hubiera pasado si la nota no hubiera existido?

Visitas:22 Hoy: 22