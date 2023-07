Un fuerte sismo de 6,6 con epicentro en Neuquén se sintió en al menos tres provincias de la Argentina y Chile

Pocos minutos después la medianoche del lunes, un fuerte sismo que tuvo su epicentro en Neuquén se sintió en diferentes provincias a lo largo de la Argentina. Se trató de un evento de magnitud 6,6 en la escala de Richter confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), quienes informaron que sucedió a 215 kilómetros de profundidad.

Como consecuencia del movimiento, se activaron los protocolos de prevención con mensajes automáticos a los teléfonos celulares de los habitantes de Neuquén, que alertaron sobre el evento subterráneo y dieron aviso de que podría ser percibido en la superficie.

El informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Inpres destacó que el sismo sucedió a a las 00.05 de la madrugada de este lunes a “254 kilómetros al oeste de Neuquén, 600 kilómetros de Santa Rosa y 18 kilómetros de Loncopué”, un pueblo cercano a la Cordillera de los Andes.

Hubo reportes de diferentes usuarios que compartieron capturas de pantalla de sus dispositivos móviles a través de Twitter en donde comunicaron la situación, algunos desde las provincias de Mendoza, Río Negro y hasta La Pampa.

De la misma forma, el feed de Google informó sobre el sismo con un aviso en rojo que comunicaba la ubicación, el horario y la magnitud del mismo, junto a un mapa del epicentro.

El sistema de alerta de Google es un nuevo complemento que lanzó de forma reciente la compañía que utiliza la ubicación suministrada por el teléfono para diagnosticar posibles eventos naturales que podrían perjudicar a los usuarios.

Entre las sugerencias comunicadas en esta ocasión, la alerta recomendaba “ponerse zapatos”, “revisar la conexión a gas”, y “alejarse de los edificios dañados”.

Las alertas pueden ser de atención, ante la ocurrencia de temblores ligeros (intensidad III o IV en la escala Mercalli Modificada, la más utilizada en el hemisferio occidental), o de acción, ante temblores moderados o extremos (grado V o superior en la escala IMM). Cuando se emite una alerta de acción se muestran instrucciones a pantalla completa y el teléfono reproduce un sonido fuerte y distinto a cualquier otro incluso aunque el dispositivo se encuentre silenciado.

El impacto en Chile

Por otro lado, dada su cercanía con la cadena montañosa que funciona como límite natural entre la Argentina y Chile, el temblor tuvo remanentes en las ciudades chilenas de Concepción y hasta Santiago.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de ese país (Senapred) que pertenece al Ministerio del Interior informó que de manera preliminar no se registraron daños.

En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) aseguró que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

Chile es uno de los países de mayor actividad sísmica en el mundo debido a su ubicación al borde de las placas Sudamericana y de Nasca. Esta última se sumerge por debajo de la Sudamericana un promedio de siete centímetros por año.

En las redes sociales, algunos usuarios compartieron imágenes y videos de cómo se sintió en sus hogares y hasta en la calle. Además, se advirtió que como consecuencia, el estratovolcán Villarica, emplazado del lado chileno, habría empezado a emanar humo y aumentó la intensidad de su actividad.

El reciente sismo en las costas de Uruguay

La noticia del terremoto de magnitud 6,6 en la Argentina llega a los pocos días de haber conocido un sismo de características similares pero de menor intensidad en las costas de Uruguay. Ocurrió en la madrugada del 12 de julio con un registró de 4,0 en la escala de Richter. El epicentro del terremoto, algo inusual en el país vecino, fue en Atlántida, pero también se sintió en Montevideo.

Según el sistema de alertas de Google, el fenómeno se registró el pasado miércoles a las 5.43 en el mar, 11 kilómetros hacia adentro de las aguas de esa ciudad del departamento de Canelones, localizada sobre la ruta interbalnearia que conduce, por ejemplo, hacia Punta del Este. Ubicado este punto a casi 47 kilómetros de la capital, el sismo también se sintió ahí, donde algunas personas se mostraron desconcertadas en Twitter.

El epicentro del sismo de magnitud 4 en la escala Ritcher se dio a pocos kilómetros de Atlántida, Canelones

“¿Terremoto en Uruguay? Un temblor importante se sintió en Costa de Oro y Montevideo cerca de las 6 de la mañana. Lo que nos faltaba”; “en Montevideo se sintió un movimiento 5.42, era leve, no movió mucho, pero se sintió un temblor”; “en Montevideo se sintió clarito, duró casi un minuto”; “en Las Piedras me despertó un ruido como previo al estallido de un trueno, largo, me llamó la atención, ¡debió ser esto!” o “temblaban las puertas del baño y el dormitorio” fueron algunos de los comentarios que los uruguayos dejaron en esa red social.

En la página oficial del gobierno de Uruguay explican que ese país tiene características geológicas que lo posicionan como un territorio de “riesgo sísmico muy bajo”.

Visitas:241 Hoy: 241