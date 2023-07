“Ojos de la Tormenta”: Paul McCartney presenta las fotos inéditas de los Beatles en Londres

Paul McCartney está exhibiendo su muestra con fotos inéditas de los Beatles. Desde el 28 de junio hasta el 1 de octubre, los fans de la legendaria banda podrán disfrutar de estas imágenes que tomó el músico en el National Portrait Gallery de Londres.

Son más de 250 instantáneas no conocidas del archivo personal, bajo el nombre “Paul McCartney Photographs 1963- 1964: Eyes of the Storm” y que también forman parte de un libro que refleja cómo se vivió desde la óptica del rockero el momento en el que la banda británica pasó del anonimato a convertirse en un fenómeno mundial con las primeras giras internacionales de los Beatles. También el importante momento que vivieron los Beatles cuando se presentaron en la televisión estadounidense, donde actuaron para una audiencia de 73 millones de personas, en el famoso The Ed Sullivan Show en febrero de 1964.

Colegas y amigos en la inauguración de la muestra (Foto: Twitter de Paul McCartney).

El National Portrait Gallery reabrió sus puertas después de tres años de una intensa remodelación. “Sentí como si millones de ojos estuvieran repentinamente sobre nosotros, creando una imagen que nunca olvidaré por el resto de mi vida”, describió Paul McCartney sobre esta importante obra.

“Mirando estas fotos ahora, décadas después de que fueran tomadas, encuentro que hay cierta inocencia en ellas. Todo era nuevo para nosotros entonces. Pero me gusta pensar que no las tomaría de manera diferente hoy”. “Ahora traen tantas historias, una avalancha de recuerdos especiales, que es una de las muchas razones por las que las amo a todas y sé que siempre encenderán mi imaginación. Tenía muchas ganas de verlas en las paredes 60 años después y recordar esos tiempos”, completó Paul.

Paul McCartney publica las fotos que él mismo sacó de los comienzos de la beatlemanía

“1964: Eyes of the Storm (1964: Ojos de la tormenta)”, incluirá 275 fotografías realizadas con una cámara de 35mm en el periplo de su exbanda por seis ciudades, de Liverpool a Nueva York, correspondientes a la primera e histórica visita de la banda originaria de Liverpool.

“Este es mi propio recuerdo de nuestro primer gran viaje, un diario fotográfico de los Beatles por seis ciudades, empezando en Liverpool para seguir en París, donde John (Lennon) y yo habíamos sido autoestopistas tres años antes, para pasar a lo que consideramos lo más grande: nuestra visita como grupo a América”, destacó McCartney en una entrevista.

Paul McCartney publicó la tapa del libro en su cuenta de Twitter.

El músico se encargó del prólogo del libro y sumó impresiones personales sobre su viaje junto a George Harrison, Ringo Starr y John Lennon por las distintas ciudades. La obra también trae una introducción a cargo del historiador de Harvard y ensayista del New Yorker Jill Lepore, así como un prefacio escrito por Nicholas Cullinan, que es director de la National Porttrit Gallery de Londres, y un ensayo por la comisaria Rosie Broadley.

