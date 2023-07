La Unión Europea desmintió al Gobierno argentino y aclaró que no cambió su posición sobre Malvinas

En una contundente respuesta a una consulta de Clarín, el portavoz para los asuntos externos de la Comisión Europea, Peter Stano, dijo que los miembros de la Unión Europea no cambiaron su posición respecto a las Islas Malvinas.

La posición del funcionario europeo se refirió a la reciente incorporación de una mención sobre las Islas Malvinas en el documento final de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. El Gobierno argentino había considerado “un triunfo diplomático” histórico la mención a las Malvinas.

“Los Estados miembros de la UE no han cambiado sus puntos de vista y posiciones con respecto a las Falklands/Islas Malvinas. La UE no está en condiciones de expresar ninguna posición sobre las Falklands/Islas Malvinas, ya que no hay ningún debate en el Consejo sobre este asunto”,empezó diciendo el funcionario.

“La UE no toma ninguna posición sobre tales asuntos sin un mandato del Consejo (es decir, sin una decisión tomada por 27 Estados miembros en el órgano de toma de decisiones llamado Consejo de la UE)“. dijo Stano.

“La inclusión de un párrafo que menciona que la UE tomó nota de la posición de la CELAC sobre la soberanía de las Islas Malvinas/Falklands fue acordada por todos los Estados miembros de la UE en las discusiones y negociaciones del Consejo durante la Cumbre” señaló.

“La UE siempre está dispuesta a escuchar la posición de nuestros socios y tomar nota de ello. En ese espíritu, la UE ha tomado nota del interés mostrado por Argentina y los Estados de la CELAC en abordar la cuestión de las Malvinas/Falklands”

En el marco del viaje que hicieron a Bruselas entre lunes y martes el presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero para participar de la cumbre CELAC UE, las dos regiones firmaron un extenso documento sobre varios asuntos que dice: “En cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Unión Europea ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC, basada en la importancia del diálogo y el respeto del Derecho internacional en la solución pacífica de controversias”.

Fue la primera vez que se hizo esa mención en un documento de encuentros entre estas dos regiones.

Este miércoles la rechazó el Reino Unido. Un vocero del Foreign Office dijo que los isleños quieren “ser británicos” y que tienen derecho a la autodeterminación.

A su vez, una una fuente cercana al secretario de asuntos exteriores del Reino Unido, Jeremy Cleverly, le dijo al diario Financial Times lo siguiente:

“El gobierno argentino puede presionar a quien quiera, pero eso no cambia el hecho de que las Islas Falkland son británicas. Esa es la clara voluntad de los isleños de las Falklands. Hace diez años, el 99,8% de los habitantes de las Falkland que votaron dijeron que querían seguir formando parte de la familia británica»

Y redondeó: «Nuestro compromiso con esa decisión es inquebrantable y seguirá siéndolo». /Clarín

Visitas:135 Hoy: 135