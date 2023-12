La revista Time eligió a Taylor Swift “persona del año” y destacó su visita a la Argentina

Taylor Swift está terminando un año profesional fabuloso. Su “The Eras Tour” -que tuvo tres noches impresionantes en River- fue un éxito en los Estados Unidos y en otros países como Mexico, Brasil y el nuestro.

La gira también llegó a los cines y se convirtió en un éxito de taquilla. Según comunicó la cadena de cines AMC, la película batido récords para un largometraje musical, logrando recaudar 92,8 millones de dólares sólo en los Estados Unidos y 30,7 del resto del mundo, con un total de 123,5 millones de dólares en los 94 países donde se exhibió.

Hace poco, Taylor Swift publicó su disco 1989 (Taylor’s Version), un trabajo de 21 nuevas canciones que es la cuarta entrega de los álbumes que tuvo que regrabar la cantante por un problema contractual. Todas estas canciones fueron escritas por ella.

Revoleó el tacón roto y siguió como una Babrbie

“1989 (Taylor’s Version)” incluye cinco canciones nunca lanzadas anteriormente como “Slut! (Taylor’s Version) (From The Vault)”, “Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From The Vault)” y “Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From The Vault)”, entre otras. Este es el cuarto disco de una serie de regrabaciones. Recordemos que la artista está con una disputa con Scooter Braun, expropietario de su sello anterior, Big Machine Records. También fue la artista más escuchada a nivel mundial de este año según Spotify.

Taylor Swift, elegida por la revista Time

En las últimas horas, la famosa publicación estadounidense publicó un número con la cantante en la tapa. La estrella fue elegida como la “persona del año” y la calificó como una “heroína de su propia historia” por todo lo que logró en la música.

“En un mundo dividido, donde demasiadas instituciones están fallando, Taylor Swift encontró la manera de trascender las fronteras y ser una fuente de luz. Ella es a la vez la escritora y la heroína de su propia historia”, escribió Sam Jacobs, redactor jefe de TIME.

Taylor Swift posando en la tapa de la revista Time.

Y agregó: “Nadie más en el planeta puede hoy conmover tan bien a tanta gente. Lograr esta hazaña es algo que a menudo atribuimos a la alineación de los planetas y el destino, pero dar demasiado crédito a las estrellas ignora su habilidad y su poder”.

Según el periodista, Taylor “logró una especie de fusión nuclear: disparar el arte y el comercio juntos para liberar una energía de fuerza histórica. Lo ha conseguido dedicándose a lo que sabe hacer mejor que nadie: entretener y escribir canciones que conectan con la gente”.

“Ahora se convierte en la primera Persona del Año reconocida por su éxito en las artes, en un año en el que hemos vuelto a cuestionarnos quién crea y a quién pertenecen nuestras expresiones culturales”, concluyó Jacobs.

En el extenso artículo, la revista Time hace mención a su paso por el país. “Los fanáticos en Argentina montaron carpas afuera del lugar durante meses para obtener lugares privilegiados, y algunos renunciaron a sus trabajos para comprometerse con el fandom a tiempo completo”, contó Phoebe Bridgers, amiga y colaboradora de Swift.

A lo largo de su carrera fue reconocida por sus composiciones. Por ejemplo, fue honrada por la Nashville Songwriters Association y el Salón de la Fama de los Compositores. Entre otros logros de Swift se incluyen 12 premios Grammy, un Emmy, 25 Billboard Music Awards, 40 American Music Awards, un premio Brit, 23 MTV Video Music Awards, 11 Country Music Association Awards, así como dos nominaciones al Globo de Oro.

Otro dato importante. Su imparable éxito la llevó a vender más de 50 millones de discos y 150 millones de descargas digitales de sus sencillos, convirtiéndola en una de las artistas con mayores ventas discográficas del mundo.

