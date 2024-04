Exministro de Macri propuso elevar la edad jubilatoria e igualarla en 68 años para hombres y mujeres

El exministro de Economía Nicolás Dujovne propuso igualar la edad jubilatoria de las mujeres con la de los hombres y llevar ambas a los 68 años.

Significaría tres años más de los actuales en hombres y ocho más en mujeres.

«Argentina tiene que modificar la edad de retiro, hoy está en 65 años para hombres y para las mujeres en 60. Si miramos la esperanza de vida de las mujeres, es más elevada que la de los hombres. En el mundo, no hay países que tengan la diferencia de cinco años, Argentina con cinco años de diferencia es de los que más diferencia tiene, cuando casi todos están yendo a la igualdad de retiro», remarcó el exministro de Mauricio Macri.

Recordó que en la Argentina “la edad de retiro no se modifica desde 1993 y desde ahí hasta ahora la esperanza de vida en Argentina ha aumentado tres años”.

«Mínimo tendría que ser 63 y 68, manteniendo todo igual, pero yo unificaría en 68. En el caso de las mujeres, probablemente podría tener en cuenta los períodos de maternidad, en los cuales además no hubo aportes, para corregir la edad de retiro. Eso generaría un ahorro considerable y hay que hacerlo gradualmente. En el caso de los hombres se puede hacer de cuatro meses por año y en las mujeres de a un año por año», aseguró Dujovne en el Foro Económico NOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad de Tucumán.

Destacó que con ese cambio, se puede pasar de un gasto previsional de 8 o 9 puntos del PBI a 4 o 5, con mejores haberes para los que se jubilen: «Si miramos 10 años para adelante, podríamos generar un gran ahorro, tener mejor resultado fiscal, mejores jubilaciones, un sistema más justo. Si no lo hacemos, nos vamos a un gasto de 14 puntos del PBI en diez años».

Por otro lado, estableció como punto de partida eliminar las moratorias y establecer un sistema escalonado.

«Tenemos un sistema binario. El que aportó 30 años tiene jubilación y el que aportó 29 años y 11 meses no tiene jubilación. Es común que le echemos la culpa a la política de las moratorias. Tenemos que generar un sistema por el que podamos tirar la llave de las moratorias por la ventana, que no haya ninguna más. Y eso se hace generando un sistema que tenga alguna proporcionalidad por años aportados, el que aportó 20 años no tendrá la jubilación del que aportó 30 años», señaló.

Dujovne cuestionó que en la Argentina «se acumulan varios beneficios, lo podemos ver con alguna expresidenta, y eso en el mundo no ocurre. Hay un período de transición para que uno pueda acomodarse si fallece el cónyuge, por un tiempo pueden convivir la pensión y la jubilación, pero los beneficios son individuales. Argentina gasta cerca de dos puntos del PBI en beneficios derivados».

También pidió eliminar la mayoría de los regímenes de privilegio que posibilitan jubilaciones anticipadas.

La aparición de Dujovne desde Tucumán se da cuando el Gobierno logró el dictamen de la nueva Ley de Bases que implica para la amplia mayoría de las mujeres (más del 75%), subir la edad jubilatoria de 60 a 65 años.

El proyecto deroga la ley 27.705, la última y más importante moratoria previsional (“Unidad de pago de deuda previsional”) aprobada en marzo de 2023, por 2 años, prorrogables por otros dos.

Y las mujeres que, con 30 o más años de aportes o con la moratoria pueden jubilarse a partir de los 60 años, por la altísima informalidad femenina, si se deroga la moratoria en adelante solo podrán acceder a una Prestación de Retiro Proporcional a los 65 años.

El exministro de Economía advirtió que el nivel de los haberes está bajo a nivel regional y pidió una reforma del sistema previsional.

«Hoy estamos con el sistema previsional yendo a un déficit actuarial enorme. Si no empezamos a reformar hoy el sistema previsional vamos a ir a una inviabilidad fiscal de la Argentina, más adelante. Entonces hay que corregirlo», advirtió el exministro de Economía.

«Hoy, buena parte del ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional se basa en haber licuado las jubilaciones. Eso es insostenible», consideró.

Dijo que “el nivel de las jubilaciones en Argentina es muy bajo, 200 dólares, uno mira los países de Latinoamérica donde el gasto en dólares no es tan diferente, y las jubilaciones son de 400, 500 dólares. Si podemos reformar la seguridad social y que una parte vaya a bajar el déficit y a que los jubilados cobren mejor, vamos a estar solucionando muchos temas a la vez”.