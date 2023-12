Estatales neuquinos le exigieron al Poder Judicial la aparición con vida de Rosana Artigas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén junto a familiares de Rosana Artigas, la mujer que fue vista por última vez el jueves pasado en la localidad neuquina de Plottier cuando ingresaba a la casa de su expareja, a quien ella había denunciado por violencia de género, marcharon hoy a las puertas del Poder Judicial de Neuquén para exigir justicia y su aparición con vida.

Al cumplirse una semana de la desaparición de la trabajadora municipal de Plottier, los estatales se movilizaron para denunciar “un sistema judicial y un proceso de persecución penal que ha dilatado su búsqueda”.

El gremio estatal se solidarizó con la familia de la mujer y le exigió al Ministerio Público Fiscal (MPF) “justicia” y la aparición con vida de Artigas.

Además de la movilización, las comisiones directivas de ATE provincial y ATE Plottier le enviaron una carta al fiscal general José Gerez en la que manifestaron que “el protocolo de actuación” en el que “se apela al cumplimiento de las 24 horas de desaparición para intervenir, se ve obsoleto frente al aumento de la tasa de femicidios que día a día implica la muerte de mujeres víctimas de violencia por motivos de género en nuestra provincia”.

“Consideramos que las respuestas del sistema de justicia se tornan insuficientes, revictimizantes y potenciadoras de los niveles de riesgo con el que diariamente las mujeres transitan su cotidianeidad, vulnerando los derechos humanos y las garantías fundamentales que el Estado se ha comprometido a cumplimentar”, agregó el escrito.

También se destacó que “habiendo denuncias previas del contexto de violencia, nada ha hecho la justicia para garantizar la seguridad y la integridad psicofísica de Rosana, situación que ha desencadenado en el desenlace posterior de su desaparición”.

“Para la política de persecución penal de esta provincia importa más la garantía a la propiedad privada que la vida de las mujeres que, diariamente transitan por el sistema de justicia en búsqueda de amparo que resuelva y acompañe procesos en los que claramente lo que está en juego es el derecho a la vida digna”, denunciaron desde el documento.

Por último, exigieron “la conformación de un dispositivo integral que acompañe victimológicamente a la familia y a los vínculos afectivos de Rosana”, y “la puesta en marcha de todos los recursos que el Estado tiene a disposición para garantizar la aparición con vida de nuestra compañera, siendo hoy, su responsabilidad primaria más urgente, con la consecuente condena a quien ha sido de manera sostenida su agresor”.

Rosana Artigas fue vista por última vez el jueves pasado, y en el marco de su búsqueda José Fernández, su expareja, a quien ella había denunciado por violencia de género, fue imputado y detenido con prisión preventiva por un lapso de un mes por falso testimonio.

En una audiencia realizada el domingo pasado, el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso Lucrecia Sola plantearon que el imputado mintió al momento de ser entrevistado como testigo porque dijo que la última vez que vio a su expareja fue el domingo 19 de noviembre, y que el día que ella desapareció, el 23 de noviembre, él permaneció en la ciudad de Plottier.

Sin embargo, de los avances de la investigación, surgió que el 23 de noviembre Fernández recibió un mensaje de texto de Artigas cerca de las 9.20; que fue en un auto Chevrolet Corsa hacia la casa de la mujer cerca de las 9.30, según registros de cámaras de seguridad; y que estuvo junto a su expareja, de acuerdo al relato de una persona que los vio a ambos llegar al domicilio de él en el auto, después de las 9.30.

Además, la pesquisa indica que alrededor de las 10.52 el Chevrolet Corsa fue captado en la zona del expeaje de la localidad de Centenario, sobre ruta provincial 7, y los teléfonos de ambos fueron geolocalizados en esa zona.

Por último, cerca de las 11 de la mañana el vehículo fue captado circulando en sentido contrario, en dirección hacia Neuquén; y el teléfono de Artigas se desactivó en esa zona y no volvió a activarse.

Personal policial en conjunto con el Ministerio Público Fiscal continuaban hoy con las medidas de búsqueda de Artigas mediante rastrillajes.

Allanaron las casas de familiares del ex de Rosana Artigas

Nuevas pistas de la investigación por la desaparición de Rosana Artigas llevaron a los investigadores a solicitar varias órdenes de allanamientos para domicilios de familiares de la ex pareja, José Fernández, quien está detenido y acusado por falso testimonio. Los resultados, sin embargo, fueron negativos.

A una semana de la desaparición de la mujer de Plottier, los investigadores trabajan sin cesar en la búsqueda de Rosana, quien fue vista por última vez en compañía de su ex pareja. Si bien el hombre primero declaró que no la veía desde el 19 de noviembre, lo cierto es que el jueves 23 la pasó a buscar por su casa y luego ambos se dirigieron a la suya, donde fue vista por una vecina. Minutos más tarde las antenas captaron los celulares de los dos en la zona del ex peaje de Centenario, pero se desconoce si Rosana iba en el auto o si Fernández fue solo a descartarse del celular de la mujer, que se apagó en ese horario.

Por todos estos datos es que se comprobó que José Fernández mintió en su declaración y fue acusado de falso testimonio en el marco de la investigación por la búsqueda de su ex pareja Rosana Artigas. Además, se le impuso prisión preventiva por el lapso de un mes para evitar que entorpezca la investigación.

Lo cierto es que a una semana de intensos rastrillajes por distintos sectores de las localidades de Centenario y Plottier con resultados negativos, las esperanzas de encontrar a Rosana con vida se disminuyen con cada día que pasa. Esta tarde, un grupo de la División de Búsqueda de Personas rastrillaba la zona de Circunvalación hacia el Este, cercana al Inta; mientras el personal de Homicidios realizaba otras pesquisas y diligencias.

Fue así como surgió el dato de que en un domicilio de un familiar de Fernández se habían hecho movimientos de suelo el último fin de semana. Con esa pista, los investigadores solicitaron a la Justicia siete órdenes de allanamiento en Plottier, todas pertenecientes a los hijos y la madre de la ex pareja de Rosana Artigas.

Lamentablemente, las diligencias no dieron resultados positivos. «Revisamos todo, incluso un contrapiso en la casa de la madre, pero no hemos encontrado nada de lo que estábamos buscando», confió una fuente de la investigación a LMNeuquén.

La familia de Rosana Artigas denuncia amenazas de los hijos del ex

Este jueves, en declaraciones a Canal Siete, una de las hermanas de Rosana Artigas confió que denunciaron ante la Justicia que los hijos mayores de José Fernández les han enviado mensajes amenazantes para que “dejen en paz a su padre”.

Luciana Artigas contó que uno de los hijos le envió mensajes con amenazas a su hermano menor y que otro de los hijos “anda vigilando las casas, como nosotros estamos tantas horas afuera buscando a mi hermana, ellos están controlando los lugares donde quedan nuestros hijos solos”, contó.

En horas de la mañana, amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos se movilizaron por las calles de Neuquén hasta la Ciudad Judicial para reclamar la aparición con vida de Rosana Artigas.

