Massa se reunió con gobernadores para garantizar el giro de $230.000 millones que permitan pagar sueldos y aguinaldos

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este miércoles con gobernadores «para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre».

El encuentro se da luego de que distintos gobernadores hayan manifestado su preocupación por la falta de recursos a raíz del impacto en la recaudación de las provincias generado por la quita de la cuarta categoría de Ganancias y la devolución del IVA.

El desembolso será de $230.000 millones y Massa aclaró que no hay impacto sobre la caja de recursos corrientes del Estado Nacional porque este llevó adelante días atrás una licitación de financiamiento que tenía por objetivo renovar $5.000 millones de vencimiento y el mercado hizo oferta por más de $930.000 millones de nuevo financiamiento para el Sector Público Nacional. De esta manera, no se verá afectada la capacidad de pago y las cuentas del nuevo gobierno y se aspira a que queden en caja más de $1 billón.

Los fondos «serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024», dijo el titular del Palacio de Hacienda a través de sus redes sociales.

Asimismo, Massa afirmó que la recaudación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional en 2023 llegó a los $176.500 millones y que a pesar de tratarse de un año electoral, solo se utilizaron $45.000 millones.

«Entendemos que es clave en el tratamiento del presupuesto 2024 o en una ley aparte que los gobernadores propongan un mecanismo de compensación permanente. Aspiramos que de acá al domingo tengamos una propuesta para elevar como poder ejecutivo la semana que viene», dijo el titular

Estuvieron presentes el ministro de Interior, Wado de Pedro; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Gerardo Morales y Carlos Sadir; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Río Negro, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras; de Neuquén, Rolando Figueroa y Omar Gutierrez; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Mariano Arcioni e Ignacio Torres; de San Juan, Sergio Uñac y Marcelo Orrego; de Santa Fe, Omar Perotti y Maximiliano Pullaro; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner y Claudio Vidal; y de San Luis, Claudio Poggi; y el vicegobernador de Formosa, Eber Solís.

En tanto, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, había manifestado su preocupación este martes y afirmado: «Es algo que esperamos que resuelva este Gobierno».

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela también se había manifestado: “Los gobernadores estamos muy preocupados por la coparticipación” y la pérdida de “recursos por el impuesto a las Ganancias”.

En la misma línea, el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó: “Estamos todas las provincias muy parecidas. Acá hay un problema importante que surge con la decisión del oficialismo en la campaña, de hacer política con recursos provinciales. Hago referencia a la baja de impuestos que afectaron a la coparticipación de impuestos. Eso implica que nos falta prácticamente una masa salarial y eso complica el pago de sueldos y aguinaldos. Estamos muy preocupados por esta situación”.

La postura de Javier Milei

Consultado por esta situación, el presidente electo Javier Milei dijo: “¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía. Emitir dinero es irse de caño. Es lo mismo. Es crear un impuesto no legislado, lo cual es una aberración con una distribución del ingreso que golpea con más violencia a los que menos tienen. Será momento de sincerar las cosas y decirlas cómo son”.

Asimismo, el libertario señaló: “¿Quieren continuar con esta irresponsabilidad? Ese es el resultado. La respuesta es que hay que poner los números en orden. La respuesta es corten otros gastos y paguen los salarios. No hay más plata”.

Visitas:1437 Hoy: 1437