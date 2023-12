El Gabinete de Javier Milei: uno a uno los funcionarios que asumirán este domingo

Javier Milei, el presidente electo tras el resultado del balotaje presidencial, terminó por definir su Gabinete de ocho ministerios cara a la asunción presidencial del este domingo. El economista ya eligió quién encabezará una de las carteras más importantes de su gestión: Luis «Toto» Caputo será el flamante ministro de Economía del Gobierno de La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, Milei integró a la fórmula presidencial vencida de Juntos por el Cambio a su equipo de trabajo y ya postuló a sus dos alfiles para manejar el Congreso de la Nación.

El nuevo Congreso: Francisco Paoltroni se transformó en el presidente provisional del Senado

A través de las redes, desde el espacio de Javier Milei confirmaron al senador electo de Formosa, Francisco Paoltroni, como presidente provisional en el Senado. «El Presidente electo propondrá al doctor Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al señor Francisco Paoltroni como presidente provisional del Senado de la Nación«, indicó.

«Como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante«, dice el texto difundido este sábado.

El nuevo Congreso: Martín Menem asumió la presidencia de la Cámara de Diputados

La Oficina del Presidente Electo confirmó que Martín Menem será propuesto por Javier Milei para ser el presidente de la Cámara de Diputados. «El Presidente electo propondrá al doctor Martín Menem como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al señor Francisco Paoltroni como presidente provisional del Senado de la Nación«, indicó.

«Como históricamente ha sucedido, la línea sucesoria se mantendrá integrada por miembros del partido político gobernante«, concluyó el texto difundido.

El presidente de la Cámara de Diputados es electo por sus miembros y se encuentra tercero en el orden sucesorio, detras del Presidente de la Nación y la Vicepresidenta. Es precisamente la vice quien ocupa la titularidad del Senado. Por su parte los jefes de bloques partidarios se escogen a partir de procesos de selección interna de los legisladores de cada espacio.

Gabinete de Javier Milei: Luis «Toto» Caputo será el ministro de Economía

El presidente electo Javier Milei regresó este miércoles a primera hora tras su viaje de dos días por Estados Unidos, donde mantuvo varias reuniones antes de su asunción el 10 de diciembre. Tras aterrizar en Aeroparque, confirmó que Luis «Toto» Caputo será su ministro de Economía.

«La propuesta de Luis Caputo fue muy bien aceptada por los bancos y además en la interacción con los mismos surgieron algunas mejoras para que sea todavía muchísimo más atractivo el tema de la salida. Así que estamos trabajando en eso de manera muy activa«, expresó en declaraciones radiales.

“Ha sido un viaje muy positivo. La reunión de ayer ha sido extraordinaria, muy importante por el rol que tiene destacado Jack Sullivan, que es el asesor más influyente de Joe Biden. Presentamos las características de los desafíos que tenemos por delante y la naturaleza del programa económico que vamos a encarar. También hicimos un planteo de nuestro alineamiento internacional. En ambos aspectos recibimos una respuesta extremadamente favorable”, afirmó en diálogo con Continental.

En cuanto a su posición estratégica a nivel global, Milei dejó en claro que volvió a manifestar la posición histórica «de estar alineados con Estados Unidos, Israel y Occidente. Mostramos una posición clara y contundente en lo que tiene que ver en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas y nuestra posición en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia. También nuestro posicionamiento respecto al BRICS”, sostuvo.

Por su parte, Demián Reidel descartó ser el nuevo presidente del Banco Central (BCRA), tras las especulaciones, a las que decidió ponerle fin.

Santiago Bausili será el presidente del BCRA y se definieron a las autoridades del Banco Nación.

Como se venía especulando, Santiago Bausili será el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así lo confirmaron a Ámbito, después de que Luis Caputo confirmará que tiene su gabinete económico «casi completo». Además, Daniel Tillard y Darío Wasserman serán presidente y vicepresidente del Banco Nación a partir del 10 de diciembre.

Javier Milei realizó una fuerte apuesta para el Ministerio de Economía: convocó al ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, para que se encargue del ajuste fiscal de sus primeros meses de gestión. En ese marco, ambos economistas mantuvieron una reunión en el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador, junto al equipo de asesores de Caputo.

«Lo hacemos para todos los argentinos. Es un esfuerzo enorme porque todos sabemos la herencia que estamos recibiendo que, como dice el presidente, es la peor de la historia», fue uno de los balances que realizó el futuro ministro y prometió que «vamos a dejar la vida para hacer las cosas bien para todos».

Gerardo Werthein será embajador en EEUU y Daniel Scioli continuaría en Brasil

El presidente electo Javier Milei confirmó a Gerardo Werthein como embajador en Estados Unidos y, además, anunció que Daniel Scioli, dirigente del actual Gobierno de Alberto Fernández, continuará como representante de Argentina en Brasil.

Después de la confirmación de «Toto» Caputo como ministro de Economía, el mandatario libertario brindó dos definiciones sobre el armado en materia de relaciones exteriores, área comandada por la futura canciller y asesora Diana Mondino.

En este contexto, Werthein, ex titular del Comité Olímpico Argentino, empresario y veterinario de 67 años, reemplazará a Jorge Arguello como representante argentino en tierras norteamericanas.

El libertario, además, mostró su intención de contar con Scioli y su continuidad como embajador en Brasil: «Hay una muy buena predisposición, tiene una excelente relación con Brasil. Él y muchos embajadores más pueden quedar en comisión hasta que haya un nombramiento definitivo. No podemos dejar la embajada de Brasil sin nadie que conteste el teléfono».

Javier Milei confirmó a Rodríguez Chirillo en la Secretaria de Energía

El presidente electo Javier Milei confirmó que el secretario de Energía de su Gobierno será el abogado Eduardo Rodríguez Chirillo. Lo informó a través de un comunicado publicado en las redes sociales de La Oficina del Presidente Electo. El funcionario tendrá a su cargo la reestructuración de subsidios y tarifas de electricidad.

El futuro ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, lo había presentado hace unos días como secretario de Energía, ya que la cartera estará a su cargo.

Rodríguez Chirillo es un abogado, egresado de Universidad Católica Argentina (UCA), con un doctorado en derecho en la Universidad de Navarra en España. Con un arduo trabajo sobre la privatización de empresas públicas, que incluyó su tesis de posgrado.

Javier Milei y su Gabinete: las bajas y los nombres confirmados

Nicolás Posse : fue confirmado como el jefe de Gabinete de Javier Milei. Se trata de un ingeniero industrial con experiencia en el ámbito privado en puestos de gerencia e íntimo amigo del libertario.

: fue confirmado como el jefe de Gabinete de Javier Milei. Se trata de un ingeniero industrial en puestos de gerencia e íntimo amigo del libertario. Luis Caputo fue confirmado por Javier Milei como su nuevo ministro de Economía a partir del 10 de diciembre.

fue confirmado por Javier Milei como su nuevo ministro de Economía a partir del 10 de diciembre. Guillermo Francos: exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Francos fue confirmado durante la campaña electoral como ministro del Interior.

exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Francos fue confirmado durante la campaña electoral como ministro del Interior. Mariano Cúneo Libarona , el próximo ministro de Justicia de la Nación. El abogado ya se reunió con los integrantes de la Corte Suprema.

, el próximo ministro de Justicia de la Nación. El abogado ya se reunió con los integrantes de la Corte Suprema. Sandra Petovello : el gobierno concentrará las funciones de cuatro ministerios en el área social: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social estarán en un solo ministerio, en uno solo, el de Capital Humano, que quedaría a cargo de Sandra Pettovello.

: el gobierno concentrará las funciones de cuatro ministerios en el área social: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social estarán en un solo ministerio, Guillermo Ferraro es el elegido para comandar el área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo.

es el elegido para comandar el área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo. Patricia Bullrich volverá a dirigir el Ministerio de Seguridad . El presidente electo la eligió como parte de un acuerdo político para sumar al macrismo en su gabinete. La titular del PRO vuelve a una cartera que ya no conoció del 2015 al 2019.

volverá a dirigir el . El presidente electo la eligió como parte de un acuerdo político para sumar al macrismo en su gabinete. La titular del PRO vuelve a una cartera que ya no conoció del 2015 al 2019. El mendocino Luis Petri conducirá el ministerio de Defensa. El derrotado candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio se suma al equipo de gestión de Milei.

conducirá el ministerio de Defensa. El derrotado candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio se suma al equipo de gestión de Milei. Horacio Daniel Marín será el nuevo CEO. El hasta entonces presidente de Exploración y Producción (Upstream) de Tecpetrol, hará su desembarco en el edificio de Puerto Madero.

El hasta entonces presidente de Exploración y Producción (Upstream) de hará su desembarco en el edificio de Puerto Madero. Diana Mondino: fue confirmada como nueva canciller a partir del 10 de diciembre. La dirigente libertaria reemplazará a Santiago Cafiero y tendrá como objetivo el avance de las relaciones exteriores de la Nación.

fue confirmada como nueva canciller a partir del 10 de diciembre. La dirigente libertaria reemplazará a y tendrá como objetivo Eduardo Rodríguez Chirillo : abogado y residente en España desde hace dos décadas, Chirillo se hará cargo de la secretaría de Energía, la cual formará parte del Ministerio de Infraestructura.

: abogado y residente en España desde hace dos décadas, Chirillo se hará cargo de la secretaría de Energía, la cual formará parte del Ministerio de Infraestructura. El jurista Rodolfo Barra asumirá a la Procuración del Tesoro de la Nación . La convocatoria del exjuez de la Corte Suprema y exministro de Carlos Menem generó polémica.

asumirá a la Procuración del Tesoro de la Nación La convocatoria del exjuez de la Corte Suprema y exministro de generó polémica. Leonardo Cifelli : es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta .

: es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por . Gustavo Morón y Omar Yasín son los nombres que suenan para la futura secretaría de Trabajo, que formará parte del Ministerio de Capital Humano.

y son los nombres que suenan para la futura secretaría de Trabajo, que formará parte del Ministerio de Capital Humano. Franco Mogetta , será el secretario de Transporte. Viene de ocupar ese cargo en la provincia de Córdoba.

, será el secretario de Transporte. Viene de ocupar ese cargo en la provincia de Córdoba. Tomas Sutton , presidente del Enacom. Es un abogado del estudio MCA, especialista en telecomunicaciones.

, presidente del Enacom. Es un abogado del estudio MCA, especialista en telecomunicaciones. Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas de Córdoba, estará al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en lugar de Carolina Píparo, quien había sido confirmada previamente por el propio líder de La Libertad Avanza.

actual ministro de Finanzas de Córdoba, estará al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en lugar de Carolina Píparo, quien había sido confirmada previamente por el propio líder de La Libertad Avanza. Carlos Rodríguez, jefe del consejo de asesores económicos e integrante del Gabinete, anunció su renuncia del La Libertad Avanza (LLA) y su futuro Gobierno: «No he sido consultado en meses».

El Gabinete de Javier Milei: Patricia Bullrich, el nombre para el Ministerio de Seguridad

Patricia Bullrich aceptó el ofrecimiento de Javier Milei y volverá a ser ministra de Seguridad a partir del 10 de diciembre. Ya estuvo al frente de la cartera durante el gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y 2017.

La presidenta del PRO acompañó al liberal en el último tramo de la campaña de cara al balotaje y se sumará al gabinete del Gobierno durante la próxima gestión.

Luego de semanas de incertidumbre por el rol que podría tener Bullrich en el gobierno de Milei, desde La Libertad Avanza confirmaron que quedará a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, a pesar de que la propia excandidata de Juntos por el Cambio había afirmado que no quería volver a un lugar en el que ya estuvo.

El Gabinete de Javier Milei: Guillermo Francos, el nombre para el Ministerio del Interior

Otra pieza clave, la de Guillermo Francos, el exrepresentante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocupará un rol fundamental. Será el ministro del Interior, el nexo entre el gobierno central y las provincias.

Guillermo Francos, el elegido de Javier Milei para conducir el Ministerio del Interior.

El Gabinete de Javier Milei: Sandra Pettovello, el nombre para Capital Humano

Milei piensa una reestructuración del Estado, concentrando la gestión en 8 ministerios. Para ello, el gobierno reunirá las funciones de cuatro ministerios en el área social: Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social estarán en un solo ministerio, en uno solo, el de Capital Humano, que quedaría a cargo de Sandra Pettovello.

Pettovello tiene 55 años y es licenciada en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, una carrera que según la propia universidad busca formar profesionales capaces de “diseñar e implementar estrategias tendientes al fortalecimiento de la institución familiar”.

El Gabinete de Javier Milei: Diana Mondino, el nombre para la Cancillería

Diana Mondino, en tanto, fue confirmada como nueva canciller a partir del 10 de diciembre. La dirigente libertaria reemplazará a Santiago Cafiero y tendrá como objetivo el avance de las relaciones exteriores de la Nación con una red de representaciones en todo el mundo; la representación ante los gobiernos extranjeros y organismos internacionales; y el fortalecimiento del vínculo con los ciudadanos argentinos en el exterior.

Mondino, la nueva canciller de Argentina, es Master in Business Administration MBA de IESE (España) y licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, realizó cursos en las Universidades de Yale (Connecticut), Columbia (Nueva York) y Darden (Virginia), en los EEUU.

Hasta la campaña electoral 2023, la economista trabajó en el ámbito privado y oficiaba a principios de 2023 como directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los Master en Dirección de Empresas y Master en Finanzas de la Universidad CEMA.

A principios de 2023, Milei definió a Mondino como «una mujer brillante». «La candidatura de (Diana) Mondino es oficial, la elegimos por su perfil técnico y económico y será la que encabezará la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires«, informaba en la presentación de su candidatura, en la previa de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Diana Mondino será la nueva canciller a partir del 10 de diciembre.

El Gabinete de Javier Milei: Guillermo Ferraro, el nombre para Infraestructura

Guillermo Ferraro es el apuntado para estar al frente del área de infraestructura, uno de los ministerios que pretende crear el presidente electo. Se trata de un ejecutivo que se desempeñó como Director de KPMG Argentina, que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Allí lideró el asesoramiento de proyectos como el Túnel Ferroviario Aconcagua, la central Hidroeléctrica de Chihuido y la restructuración de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.

El ejecutivo se especializa en el asesoramiento financiero y estructuración de negocios vinculados a grandes proyectos de infraestructura y la reingeniería de procesos en el sector público. Con anterioridad a su incorporación a KPMG, se desempeñó como Director y Presidente de empresas, del sector de servicios y entidades bancarias. También desempeño funciones como Subsecretario de Industria de la Nación entre 2002 y 2003, así como parte de la administración de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri.

El Gabinete de Javier Milei: Nicolás Posse, el nombre para Jefe de Gabinete

En cuanto a quién será el jefe de Gabinete, Milei confirmó que el empresario Nicolás Posse ocupará ese cargo a partir de diciembre.

Posse es director de Proyectos de Aeropuertos Argentina 2000 y también fue gerente general de la Unidad Negocios Sur de Corporación América, el conglomerado dirigido por el empresario y exjefe de Milei Eduardo Eurnekian. Se recibió de ingeniero industrial en la ITBA y fue director de proyecto del Corredor Bioceánico Aconcagua, una iniciativa privada para unir los océanos Atlántico y Pacífico por medio de un corredor ferroviario de alta tecnología.

Milei se conoció con Nicolás Posse en 2008 cuando entró a trabajar en Aeropuertos 2000. El ingeniero fue el encargado de recaudar dinero de grandes empresarios para la campaña del liberal.

El Gabinete de Javier Milei: Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia

Mariano Cúneo Libarona fue el primeros de los miembros del gabinete que anunció el propio Javier Mieli en declaraciones radiales, horas después del balotaje. Mariano Cúneo Libarona encabeza un estudio de abogados junto a sus hermanos Matías, Rafael y Cristian. Se hizo famoso por representar a empresarios, políticos, artistas y deportistas famosos.

El abogado estuvo ligado al caso Coppola durante la década del 90. Integrante del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el letrado viene de una familia de letrados que integran un estudio jurídico con el apellido familiar.

En 1997, el juez Norberto Oyarbide ordenó su detención por presuntas amenazas al entonces juez de la causa AMIA, Juan José Galeano. Fue abogado de Juan José Ribelli, el comisario que fue el enlace clave de la conexión local del atentado contra la sede mutual judía..

Sin ser oficializado por la Oficina del Presidente Electo, Cúneo Liberano se reunió con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la transición hacia la asunción del nuevo gobierno. El encuentro fue informado oficialmente por el máximo tribunal que distribuyó una foto en la que se puede ver al próximo ministro con el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti.

El Gabinete de Javier Milei: los que suenan para el área de Trabajo

Según confirmó el libertario en diálogo con Radio Mitre este lunes, Gustavo Morón estaría al frente de la eventual secretaría de Trabajo, bajo la órbita del superministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Se trata del el exsuperintendente de Riesgos del Trabajo de la gestión macrista.

Según se destalla en la plataforma de La Libertad Avanza, el Ministerio de Capital Humano lo describe como “el conjunto de habilidades, aptitudes, experiencias y conocimientos de cada persona, imprescindible para la economía de un país, invirtiendo en él se aumenta la productividad y se impulsa el progreso tecnológico, además de los múltiples beneficios que se obtienen en otras áreas como las sociales o científicas”.

Morón es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, y estudió la Maestría en Economía y Administración de Empresas Públicas, en el Instituto Torcuato Di Tella.

Cuando fue nombrado en el Gobierno macrista, en la pagina oficial del Gobierno argentino fue mencionado también como “exauditor externo en el Ministerio de Seguridad Porteño, quien cuenta con más de treinta años de experiencia en la función pública”.

Gustavo Morón es quien suena para ocupar el área de Trabajo con el nuevo gobierno.

Pero en las últimas horas surgieron los nombres de los abogados Omar Yasín y Horacio Pitrau, que también se perfilan como tándem a cargo de la cartera laboral, tanto paritarias como conflictos. Y Gustavo Morón podría volver a la SRT.

Los dos funcionarios Yasin y Pitrau ya se reunieron con la actual ministra, Raquel «Kelly» Olmos, y le transmitieron la información de que no se promoverán despidos entre el personal de planta transitoria, al menos en el primer año de gestión.

Yasin es un abogado laboralista especializado en derecho individual -en particular, despidos- que tuvo a su cargo el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) en la administración de Cambiemos entre 2016 y 2019 y salió de la función pública junto con Jorge Triaca, corrido del cargo por un escándalo con una empleada a la que no había registrado.

El técnico con currículum académico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) tuvo presencia política meses atrás cuando participó como informante en el Congreso en el debate del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral. Yasín expuso en la misma línea que su amigo Gustavo Cordero, del departamento de legales de la Unión Industrial (UIA) en contra de la iniciativa. Además dicta la cátedra de Derecho del Trabajo en la UBA y es subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. El abogado le ganó terreno a Morón, mencionado por el propio Javier Milei como su posible secretario de Trabajo en plena campaña, entre otras razones por su amistad de más de 30 años con Pettovello.

Horacio Pitrau, exdirector nacional de Asociaciones Sindicales en la cartera de Trabajo en la gestión de Triaca como ministro y luego exsecretario de Trabajo, sería el virtual número dos. El posible funcionario, abogado penalista y con posgrados en Derecho Penal y en Relaciones Gremiales, es uno de los muy pocos funcionarios que resultan conocidos para los líderes de la CGT y está llamado a ser en los hechos el responsable de guiar las paritarias -siempre y cuando el nuevo gobierno las mantenga en su dinámica usual- y administrar los conflictos laborales.

El Gabinete de Javier Milei: Leonardo Cifelli, será Secretario de Cultura

Leonardo Cifelli es un productor del mundo del espectáculo y la música que dio sus primeros pasos en la gestión pública cuando Ángel Mahler fue designado ministro de Cultura porteño por Horacio Rodríguez Larreta.

El propoio Cifelli confirmó su rol a Telam y en diálogo con CNN señaló: «Tenemos un equipo de 20 personas y estamos definiendo los directores del Cervantes, CCK y Tecnópolis». En tanto, indicó que la cartera de Cultura «va a ser un 33% menos costosa que ahora y que ese va a ser el recorte que se va a hacer».

«Tengo una obsesión con el Palais de Glace. No soy político y trabajo desde los 16 años, pero mi obsesión son las obras que no se terminan. No puede ser que semejante espacio esté cerrado. Lo mismo con el Museo de Bellas Artes. Son espacios que si tienen obras, se hacen y se terminan para abrirlos al público», remarcó en una entrevista que brindó al diario Clarín.

Asimismo, contó que Milei lo convocó desde el inicio para una Secretaría de Cultura y aclaró que, a pesar de las intenciones de rebajar el rango ministerial del área, el libertario «tiene claro lo que la cultura significa para el país».

Leonardo Cifelli, el nombre que suena para el sector de Cultura.

El Gabinete de Javier Milei: Daniel Salamone, el nombre para el Conicet

En el Conicet se menciona al médico veterinario Daniel Salamone como potencial jefe del Conicet. Recibió una Maestría en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, y su doctorado en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Además ya es investigador del organismo nacional.

Desde 1985 estuvo vinculado a la investigación con embriones, fue el impulsor del primer ternero de fecundación in vitro de Argentina y los primeros bovinos clonados y transgénicos en América del Sur en 2001, así como el caballo clonado en 2010.

Se desempeña como profesor asociado en la UBA y también fue docente en universidades de España. Desde 1993 impartió cursos teórico-prácticos de la fecundación in vitro, la clonación y transgénesis apoyados por el Centro Brasileño Argentina de Biotecnología. Junto con Claudio Santos trabajaron en el proyecto que dio a luz a Pampa, la primera ternera argentina el 6 de agosto de 2002, utilizando la misma técnica que nación en 1996, con la oveja Dolly.

Daniel Salamone será quién estará a cargo del Conicet bajo la administración Milei.

El Gabinete de Javier Milei: Fernando Vilella, posible secretario de Agricultura de Javier Milei (Bioeconomía)

Fernando Vilella, es consultor en el área de Bioeonomía y director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba). Recientemente, Vilella propuso un plan para la quita de retenciones en donde se está trabajando en distintos «instrumentos» para llevar adelante la progresiva quita del tributo. Sin dar mayores detalles, mencionó el “transformar en bonos para el pago de impuestos”. Indicó: “Es uno de los instrumentos que estamos manejando”.

El ingeniero agrónomo Vilella forma parte del equipo agropecuario del mandatario electo y sería el futuro secretario de Bioeconomía, que absorbería las funciones de la actual Secretaría de Agricultura a cargo de Juan José Bahillo y continuaría bajo la órbita del Ministerio de Economía. De hecho, Vilella y su equipo se reunieron con Bahillo para comenzar la transición en la cartera.

Qué es la bioeconomía

La bioeconomía es un paradigma de desarrollo sustentable y una política de estado que incluye a diversos sectores de la cadena agropecuaria y agroindustrial. Comprende tanto a los denominados bioproductos como los bioinsumos y los biomateriales, a los bioprocesos como la bioenergía y a la biotecnología como herramienta aplicada al mejoramiento vegetal, animal y de los microorganismos en el ámbito agropecuario.

Todo ello, además, dejando de lado el uso de combustibles fósiles, cemento y otros materiales cuya producción nos aleja de estas metas e impulsando el uso de materias primas renovables (como madera, biomasa o fibra).

Fernando Vilella, el nombre que suena para conducir la secretaría de Agricultura con Milei.

El Gabinete de Javier Milei: Franco Mogetta, posible secretario de Transporte

Es abogado, pertenece al Partido Justicialista y era hasta hace unas horas el Secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, donde todavía gobierna el ex candidato presidencial Juan Schiaretti. Mogetta es un acérrimo defensor de los «programas de gratuidad en los boletos» para jubilados, pensionados y estudiantes y enfrenta desde hace tiempo a la Nación en el reclamo del Interior por los subsidios al transporte en el AMBA.

El Gabinete de Javier Milei: Tomas Sutton, posible presidente del Enacom

Es un abogado especialista en telecomunicaciones. Es egresado de la Universidad de Belgrano y posee un Master en International Business Transactions de la Universidad de Boston. Actualmente es socio en el estudio MCA, que brinda servicios de asesoramiento especializado en el área de Comunicaciones y Tecnología de la Información en América Latina. Ese asesoramiento -dicen en su página web- incluye tanto materia regulatoria (telecomunicaciones y radiodifusión) como todos los aspectos vinculados a Internet, protección de datos y comercio electrónico.

María Eugenia Talerico no será la titular de la Dirección Nacional de Migraciones

La abogada y exfuncionaria de la UIF, María Eugenia Talerico, confirmó este domingo a través de la red social X (ex Twitter) que finalmente no formará parte del Gabinete de Javier Milei, quien asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre. Había sido mencionada como posible nombre para tomar las riendas de la Dirección Nacional de MIgraciones.

Tras las versiones que circularon la semana pasada, Talerico confirmó que no será titular de la Dirección Nacional de Migraciones del gobierno de Javier Milei.

Este domingo, María Eugenia Talerico tuiteó confirmando que no integrará el Gabinete de Javier Milei: “Quería comunicarles que finalmente no estaré a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones. Le deseo a este Gobierno el mayor de los éxitos porque lo necesitamos todos los argentinos”, escribió su cuenta de X (anteriormente Twitter).

El Gabinete de Javier Milei: Rodolfo Barra en la Procuración del Tesoro de la Nación

El último de los designados fue el jurista Rodolfo Barra, quien asumirá a la Procuración del Tesoro de la Nación. La convocatoria del exjuez de la Corte Suprema y exministro de Carlos Menem recibió críticas por su pasado en la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, organización ligada al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencia cercana al nazismo.

Durante los noventa, el abogado Barra formó parte de la famosa «mayoría automática» de la Corte Suprema, de la que participó luego de un breve paso como viceministro del Interior y de secundar a Roberto Dromi -padre de las privatizaciones- en el ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Su desembarco en la cartera de Justicia en 1994 terminó abruptamente tres años después, ya que debió renunciar a su cargo después de que se diera a conocer que en su juventud había arrojado alquitrán contra una sinagoga y que había reivindicado ideas de corte nazi y ultranacionalistas, durante su paso por Tacuara.

La dimisión de Barra trascendió cuando organizaciones judías de Argentina se preparaban para manifestarse frente a la Casa de Gobierno en contra del ministro. En tanto, días antes, un famoso semanario con contenido orientado a temas políticos había publicado una foto del ministro a sus 13 años haciendo el saludo nazi junto a varios compañeros de militancia.

Barra también es recordado por haber sido autor de la denominada «Ley Mordaza», un proyecto que buscó limitar la libertad de prensa. La normativa impulsada por el entonces ministro de Justicia proponía aumentar las penas por calumnias e injurias.

Además, promovió una norma que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios y otra que permitía a la policía requisar y secuestrar elementos sin autorización judicial.

Rodolfo Barra será el próximo Procurado del Tesoro.

El Gabinete de Javier Milei: Luis Petri será ministro de Defensa

Finalmente se confirmó que el mendocino Luis Petri, quien fue compañero de fórmula de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, pasará a formar parte del gabinete de Javier Milei en calidad de ministro de Defensa.

«De esta manera la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al Gobierno de La Libertad Avanza», reza el comunicado firmado por la Oficina del Presidente Electo que se publicó en las redes sociales.

Según pudo reconstruir Ámbito, la cartera asignada a Petri había sido prometida previamente a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. No obstante, la alianza sellada entre La Libertad Avanza y parte de Juntos por el Cambio luego de las elecciones generales, obligó a Milei a repartir los cargos a sus nuevos socios.

Cuándo asume Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina

La asunción presidencial se dará el próximo 10 de diciembre, a pocos días de que finalice el año. Según el artículo 1 de la Ley de ceremonia de asunción del mandato presidencial, se establece esta fecha «como el día para proceder a llevar a cabo la Ceremonia de Juramento del Señor Presidente electo en el Honorable Congreso de la Nación».

Según se especifica en el cronograma, «una vez finalizada esta ceremonia, el Presidente procederá a dar un discurso con motivo del inicio de su mandato presidencial ante la Asamblea Legislativa. Finalizado el discurso acompañara al Presidente saliente junto a sus ex-ministros y ex-edecanes, hasta el egreso del Palacio Legislativo».

