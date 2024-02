Según la OMS, la próxima pandemia «es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá»

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que «la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá». En ese sentido, explicó que la misma puede llegar producto de un nuevo coronavirus, un virus referido a la gripe o una enfermedad desconocida, como ocurre con la «Enfermedad X».

Durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el directivo del organismo afirmó que el mundo no está en condiciones de afrontar una pandemia, más allá de que hubo «progresos» durante la lucha contra el Covid-19. «El ciclo de pánico y negligencia está empezando a repetirse», lamentó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, en la Cumbre Mundial de Gobiernos. Foto: Reuters.

«Las dolorosas lecciones que hemos aprendido corren el riesgo de caer en el olvido cuando la atención se centre en las muchas otras crisis a las que se enfrenta nuestro mundo. Pero si no aprendemos esas lecciones, la próxima vez lo pagaremos caro«, explicó Tedros. Y sumó que «la historia nos enseña que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. Puede ser causada por un virus de la influenza, un nuevo coronavirus o un nuevo patógeno que ni siquiera conocemos todavía: lo que llamamos ‘Enfermedad X'».

En esa línea, recordó que «Covid-19 era una ‘Enfermedad X’, un nuevo patógeno que causaba una nueva enfermedad. Pero habrá otra ‘Enfermedad X’, o una ‘Enfermedad Y’, o una ‘Enfermedad Z’. Y, tal y como están las cosas, el mundo sigue sin estar preparado para la próxima ‘Enfermedad X’ y la próxima pandemia».

Tedros Adhanom Ghebreyesusen, director general de la OMS. Foto: Reuters.

Si bien en 2021 se estableció trabajar sobre un acuerdo internacional acerca de la preparación y respuesta frente a una pandemia, el director general de la OMS explicó que hay «dos grandes obstáculos» para cumplir el plazo establecido, que es en mayo de 2024.

El primero está vinculado con que los países en cuestión no lograron un acuerdo y Tedros reveló que el segundo es «la letanía de mentiras y teorías conspirativas sobre el acuerdo: que es una toma de poder por parte de la OMS; que cederá soberanía a la OMS; que dará poder a la OMS para imponer bloqueos o mandatos de vacunación a los países; que es un ataque a la libertad; que la OMS no permitirá viajar a la gente; y que la OMS quiere controlar la vida de las personas».

«No podemos permitir que este acuerdo histórico, este hito en la salud mundial, sea saboteado por quienes difunden mentiras, deliberadamente o sin saberlo», explicó con énfasis. Además, explicó que la OMS no impuso medidas durante la pandemia del Covid-19 como «encierros, ni mandatos de máscaras, ni mandatos de vacunas. No tenemos poder para hacerlo, no lo queremos, y no estamos tratando de conseguirlo».