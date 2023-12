Plottier: triste y dolorosa noticia, encontraron el cuerpo de Rosana Artigas

Era buscada desde el jueves 23. Fue encontrado en la zona de China Muerta.

Durante la tarde de este viernes (01/12) , se confirmó el hallazgo del cuerpo de Rosana Artigas en las aguas del río Limay, específicamente en la zona de China Muerta.

El descubrimiento fue realizado por el personal de Seguridad Personal y la fiscalía de Homicidios.

El cuerpo de Rosana fue encontrado dentro de un recipiente de 200 litros en las aguas del río. Informes preliminares revelan que los investigadores identificaron en registros fílmicos que el sospechoso, la ex pareja de Rosana, retiró un tacho de aceite de la casa de un familiar un día antes de la desaparición de la mujer.

La línea de investigación señala que el sospechoso trasladó el recipiente el mismo jueves 23, el último día en que se vio a Rosana con vida. Se dirigió hacia la zona de China Muerta, accediendo por la proximidad a la feria del Mangrullo al fondo.

En el lugar del hallazgo, el personal del Departamento de Seguridad Personal de la Policía, el fiscal de Homicidios Agustín García, y la fiscal del caso, Lucrecia Sola, están llevando a cabo las tareas correspondientes.

El ex en la mira desde el primer momento

Fernández fue el último en ver a Rosana con vida el jueves 23 y luego dejó la localidad de Plottier, siendo visto y detectado por las antenas telefónicas de la zona del ex peaje de Centenario entre las 10:52 y las 11:01 de ese día, aunque dijo que no se había alejado en todo el día.

El 23, día de la desaparición, dijo que había ido a buscar a su madre a la casa y la llevó a un centro de día para jubilados y de ahí se fue a ver un trabajo de plomería al barrio Venecia, en Plottier, donde estuvo desde las 9:20 hasta las 10:20 que se retiró porque nadie lo atendió.

Después, brindó un derrotero de eventos fácilmente comprobables. Fue a cargar combustible a la YPF de Constituyente y Avenida del Trabajo de Plottier. Pagó 2.500 pesos en efectivo. De ahí pasó a comprar pan y volvió a su casa y a las 12:30 fue a buscar a la madre y la llevó a lo del hermano.

Así se repiten otros eventos, que son coartadas comprobables.

Pero los investigadores descubrieron en base a testimonios, cámaras y geolocalización de celulares que Fernández mentía.

Y la mentira importa y mucho porque busca ocultar algo. En este caso, a Rosana.

La secuencia final

La fiscalía de Homicidios y el departamento de Seguridad Personal pudieron reconstruir lo que se denomina “la última secuencia de Rosana”. Eso fue posible gracias a la ayuda de cámaras de seguridad, testimonios, los impactos de los celulares en las antenas de telefonía y las horas de trabajo de campo y análisis que realizaron pesquisas y fiscales.

¿Qué se sabe? Que el 23 de noviembre Rosana le envió un mensaje a Fernández a las 9:20. Las cámaras relevadas confirman que Fernández buscó a Rosana en su casa y luego fueron a la suya.

De hecho, está el testimonio de una vecina que los vio y que luego se replicó en la audiencia de formulación de cargos donde Fernández sonrió con cinismo frente a los fotorreporteros.

Las antenas de telefonía también ubican a ambos en el lugar y a las 10:52 impactan en una antena de Centenario que coincide con la imagen que devuelve las cámaras de seguridad ubicadas a la altura del ex peaje de Centenario.

Justo a esa hora, 10:52, el celular de Rosana se apaga y a la fecha no ha sido localizado, al igual que su dueña.

El vehículo que manejaba Fernández es un Chevrolet Corsa color gris oscuro con vidrios polarizados y portaequipaje.

Las cámaras no solo tomaron al vehículo, sino también la patente que se correspondía con el auto de Fernández.

Además, también lo tomaron cuando a las 11:03 vuelve a pasar por el mismo lugar, pero ahora en dirección a Neuquén.

Más tarde, hubo cámaras que lo detectaron camino a China Muerta.

Confirman la prisión preventiva para la expareja de Rosana Artigas

Este El Tribunal de Revisión integrado por la jueza Carolina García y los jueces Mauricio Zabala y Dardo Bordón confirmó la prisión preventiva para la ex pareja de Rosana Mabel Artigas, acusado el pasado domingo por haber declarado falsamente en la investigación que se lleva adelante por su desaparición. (LEG 285592)

Los defensores Raúl Caferra y José Maitini, solicitaron la revisión de la prisión preventiva impuesta por el juez Marco Lupica Cristo en la audiencia de formulación de cargos desarrollada el domingo pasado, alegando que el delito de falso testimonio puede tener una condena condicional, que el imputado tiene arraigo, ya que posee trabajo y tiene 7 hijos, que no hay riesgo de entorpecimiento ya que el falso testimonio está suficientemente demostrado. Por otra parte el juez de garantías no había respondido a un planteo de sobrepoblación actual de los lugares de detención.

Los jueces, por unanimidad resolvieron, tal como planteara el fiscal jefe Agustín García, que la resolución del juez Lupica Cristo fue debidamente fundamentada y no resulta arbitraria, ya que el falso testimonio no se puede desprender del contexto, que es que el imputado fue la última persona al que se vio junto a la mujer que se encuentra actualmente desaparecida y que había una denuncia previa de violencia de género. El falso testimonio está relacionado específicamente por esta circunstancia que es de suma gravedad, por lo que la pena en expectativa muy probablemente sea de ejecución efectiva.

Por otra parte, además de declarar falsamente, luego no volvió a su domicilio y en su trabajo se encuentra de licencia desde hace tiempo por un problema de meniscos, aunque sigue jugando al fútbol, con lo cual no resulta ser una persona confiable que se presuma vaya a someterse al proceso penal. Con respecto a la superpoblación de los lugares de detención, el tribunal entendió que fue un planteo genérico, y al no ser un planteo específico sobre la situación actual del imputado, el juez no la consideró.

