OPINIÓN – EDITORIAL PRESTADA Maslatón reveló en la Justicia las cifras por las que Milei habría vendido candidaturas

El abogado liberal declaró en la causa que investiga a La Libertad Avanza en Comodoro Py. “Es una franquicia política”, sostuvo.

“Yo llamo a esto un franquiciado político”, declaró el abogado liberal Carlos Maslatón en la Justicia, en la causa que investiga la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza. En la cita de este viernes por la tarde, ante el fiscal federal con competencia electoral Ramiro Ramírez, el mediático le puso cifras en dólares a distintos casos que habrían realizado los operadores cercanos a Javier Milei.

De acuerdo a su declaración, a cambio de un pago La Libertad Avanza «le da el uso del nombre, logo y visita de Milei al lugar”. “El que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato”, le dijo al fiscal.

Luego, puso casos particulares que le fueron relatando a través de sus redes sociales. Un abogado de Morón, Pablo Bonapelch le contó que Ariel Diwan, empresario teatral y candidato liberal a intendente de Morón, «le paga semanalmente a Sebastián Pareja 300.000 pesos durante cinco meses”, según consta en la declaración. Consultado al respecto por Perfil, Diwan negó la situación y se puso a disposición de la Justicia.

Maslatón puso otros ejemplos. Todos, conseguidos a través de sus redes. “Silvina Soria, de Avellaneda, me escribió diciéndome que se va del movimiento porque le pidieron 60 mil dólares para ser candidata”, relató ante el fiscal. Y continuó: “En la provincia de Chaco, me escribió un ex militante de La Libertad Avanza que es periodista de Radio Futuro, Martín Piccato, me dijo que en Chaco estuvieron vendiendo candidaturas. Otro caso, María Laura Montenegro habló de ventas de candidaturas por 30 mil dólares y mencionó a un dirigente de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio, como el recaudador”.

De acuerdo a la declaración judicial, Maslatón fue relatando los testimonios que le habían llegado desde distintos puntos del país con procedimientos similares. “Liliana Salinas, de Entre Ríos, habla de 10 a 40 mil dólares por candidatura”, agregó el abogado.

“Hay una concepción de que el cargo público electo a través de la fórmula que apoyó Milei debe compartir los frutos con el entorno de Milei”, indicó luego, sobre otras de las presuntas modalidades de recaudación. Y concluyó: “Estos casos surgen de una búsqueda rápida en mis archivos, pero de ser necesario puedo aportar más”.

