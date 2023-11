Nadia Márquez pronosticó «una excelente relación» entre Rolando Figueroa y Javier Milei

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, destacó la «grandeza política de Javier Milei y la grandeza política y personal de Rolando Figueroa», y avizoró que «vamos a tener una excelente relación con la Nación porque vamos a trabajar por una Argentina y un Neuquén mejor».

Márquez puso de relieve la importancia de que en las tres elecciones nacionales que hubo en Neuquén se impusiera el candidato Javier Milei. «Eso significa que Neuquén quiere un cambio a nivel nacional», sostuvo.

Adujo que era más que una elección sino una forma de mirar la política «que tiene que ver con promover la cultura del trabajo, la educación, tener un país próspero para que los argentinos vivan bien».

Márquez le quitó relieve a los actos de Sergio Massa en Plottier y Cipolletti: «No nos parecía que eran acciones que iban a volcar el voto hacia él, había gente que me llamaba y me decía, Nadia, nos obligan a ir desde el sindicato pero no lo vamos a votar«.

Interpretó que en lugar de un compromiso con la gente, se generaba un compromiso de la gente con él.

Repitió que el apoyo del gobernador electo, Rolando Figueroa, al candidato de Unión por la Patria no le genera inconveniente porque es defensora de la libertad y de la democracia. «No la puedo defender cuando eligen como yo elijo nada más», afirmó.

Recordó que en las elecciones provinciales ganó una propuesta aperturista y se convocó a todos aquellos que quieran un Neuquén mejor, «en Nación, el mensaje de Milei fue de la misma manera».

Negó que el apoyo explícito de Figuerora a Massa implique un quiebre del frente Neuquinizate y reveló que «hubo muchísimas figuras de Neuquinizate que apoyó a Javier Milei».

Fuente: Diario RN

Visitas:336 Hoy: 336