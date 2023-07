María Corina Machado, la «dama de hierro» de la oposición venezolana que despertó el temor del chavismo

El nombre de María Corina Machado, líder del antichavismo en Venezuela, trascendió las fronteras y fue el centro de una acalorada discusión en la cumbre del Mercosur. Y es que la política venezolana es una de las precandidatas favoritas a las elecciones presidenciales de 2024. La amenaza que representa la opositora es tal que el gobierno de Nicolás Maduro, que aspira a renovar su mandato, impulsó su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años.

La dirigente es una líder política de 55 años, madre de tres hijos, exdiputada, profesora, ingeniera industrial y cuenta con una especialización en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, la escuela de negocios más importante del país.

La mujer, que aspira a suceder al presidente Nicolás Maduro, es fundadora del movimiento político Vente Venezuela, cofundadora de la asociación civil Súmate e integrante de la plataforma ciudadana Soy Venezuela.

Nacida el 7 de octubre de 1967 en Caracas, Venezuela, Corina Machado pertenece a una familia reconocida en su país. Su padre, Henrique Machado Zuloaga, fue un importante empresario del sector metalúrgico, mientras que su madre, Corina Parisca, es una psicóloga conocida y apreciada en la sociedad civil.

La familia de la dirigente política fue fundadora de la antigua Electricidad de Caracas, una de las grandes corporaciones de capital nacional del siglo XX. Las empresas de los Machado, en especial las siderúrgicas Sivensa y Sidetur, fueron expropiadas y destruidas por la administración chavista.

La excandidata ingresó a la vida pública en 2004 cuando fundó Súmate, que luego se convirtió en una conocida ONG vinculada a la oposición. Además, fue reconocida por su posición contralora durante los primeros años de gobierno de Hugo Chávez.

María Corina Machado fue inhabilitada a ejercer cargos públicos durante quince años.

El discurso de la exdiputada es abiertamente anticomunista y nacionalista, arraigado en las clases altas de tradición en el país. En ese sentido, cuando creó el partido Vente Venezuela en 2012, le dio fundamentos de una economía de mercado, Estado mínimo, garantías sociales, privatización y protagonismo empresarial.

Corina Machado inició su mandato como diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Miranda en enero de 2011. Ese año se convirtió en la candidata más votada de la historia de la Cámara. Sin embargo, en marzo de 2014 fue separada de su cargo debido a una supuesta violación de la Constitución a raíz de haber aceptado el puesto de «embajadora alterna» de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante los últimos años, la opositora fue la cabeza más visible del sector más intransigente del antichavismo. Al respecto, se negó a entablar negociaciones políticas con la plana dirigente bolivariana, no formalizó alianzas con sectores específicos de la oposición argumentando reservas éticas y mantuvo un firme discurso en defensa de la propiedad privada. Asimismo, llama «delincuentes» a los políticos oficialistas y se muestra convencida de que no será posible concretar un regreso a la legalidad democrática sin recurrir a la fuerza.

En 2018, la exdiputada ocupó el puesto 52 de la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo según la BBC. «María Corina ha hecho campaña para salvaguardar los procesos democráticos en Venezuela», expresó el medio en aquella ocasión.

«A mí me ha tocado romper paradigmas, vencer resistencias y prejuicios por mi familia, por los estudios que he hecho, por ser mujer y por mi forma de ser: directa y a veces radical. Pero si se refieren a mí con términos como hierro y acero, me siento feliz por eso, por la firmeza y confiabilidad que esos materiales representan», afirmó Corina Machado en diálogo con el portal español El Debate.

«Ideológicamente hablando soy liberal, creo en la democracia, en el Estado de derecho, en la propiedad privada y en el mercado, pero no soy de izquierdas ni de derechas pues eso ya no existe. Mi ideología tiene más que ver con la ética y la espiritualidad. Me conecto con la gente desde allí, con toda mi emocionalidad», aseguró.

La inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público

El pasado viernes, la precandidata fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de quince años. El texto de la Contraloría, que mantiene inhabilitados a una extensa lista de opositores, fue leído por el diputado José Brito, quien solicitó el pasado 26 de junio el «estatus» de Machado. Dentro de los nombres imposibilitados para presentarse en las elecciones se encuentran el dos veces candidato al Ejecutivo Henrique Capriles, así como Juan Guaidó, quien se fugó a Estados Unidos en abril.

«Cumplo con el deber de informarle que a la ciudadana María Corina Machado Parisca (…) le fue impuesta la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público (…) el 13 de julio del año 2015» por un período de 15 años, reseña el oficio. En principio, la inhabilitación impuesta en 2015 tenía vigencia por un año, pero la Contraloría continuó investigándola durante años posteriores.

Según la institución gubernamental, la medida está basada en «irregularidades administrativas» cuando fue diputada (2011-2014). Sumado a esto, se le acusa de haber participado en «una trama de corrupción» encabezada por Guaidó, quien fue reconocido entre enero 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de gobiernos que desconocieron la reelección de Maduro en 2018 por considerarla «fraudulenta».

Ante la inhabilitación, Corina Machado aseguró este martes que se trata de un «boomerang» que terminará perjudicando al gobierno venezolano. «Mucho más que inútil, esta supuesta inhabilitación es un gran error. Esto se le ha convertido en un verdadero boomerang al régimen y estamos viendo las reacciones dentro y fuera de Venezuela», remarcó la mujer.

«Nicolás Maduro, tú no eres quien va a elegir al candidato que te va a enfrentar y a derrotar en las elecciones presidenciales del 2024«, aseguró Corina Machado, quien fue postulada a las primarias que los rivales del gobernante socialista llevarán a cabo en octubre a fin de escoger un aspirante «unitario».

«Ese candidato lo va a elegir el pueblo de Venezuela el 22 de octubre en las elecciones primarias. Y a la comunidad internacional queremos decirles que se preparen para la derrota de Nicolás Maduro y el inicio de una transición ordenada en el país«, expresó en rueda de prensa.

A pesar del revés político, aseguró que «ahora vamos con más ganas» y descartó abandonar la contienda. «Este último exabrupto, era lo que ya sabíamos, a nadie le sorprende, eso venía, pero si ellos creen o pensaron que esa farsa de inhabilitación iba a desestimular la participación en las primarias que se preparen, porque si íbamos con fuerza, ahora vamos con más fuerza«, señaló durante un acto político.

La Unión Europea expresó «preocupación» por la inhabilitación

La Unión Europea (UE) manifestó este lunes su «profunda preocupación» por la inhabilitación de precandidatos a cargos públicos en Venezuela, a la par que sugirió rever el rol de la Contraloría General en el caso.

A través de una nota oficial, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, expresó la preocupación «por las decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado y otras figuras políticas».

En respuesta, el gobierno de Maduro defendió la decisión de la Contraloría y pidió la no interferencia en sus asuntos internos. «La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la declaración» de Borrell, señaló un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

Venezuela «reitera a los representantes de la Unión Europea que la legalidad y legitimidad del proceso electoral venezolano no depende, ni dependerá, de ningún actor extranjero (…) en ese sentido, exige abstenerse de emitir declaraciones injerencistas en aras de preservar un relacionamiento recíproco respetuoso», agregó el texto.

La OEA calificó la medida de «arbitraria y contraria al Estado de Derecho»

La decisión de la Contraloría venezolana no pasó desapercibida para la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se pronunció en contra de la inhabilitación de la precandidatura de Corina Machado.

A través de un comunicado, la Secretaría General de la OEA condenó la «inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público a María Corina Machado». La decisión, la cual fue calificada de «arbitraria y contraria al Estado de Derecho», «vulnera derechos políticos y civiles elementales, incluidos los estipulados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido», se lee en la misiva.

«El régimen recurre a las inhabilitaciones y proscripciones para aferrarse al poder y liquidar cualquier semejanza con la democracia mientras profundiza la crisis política, social, humanitaria y económica que vive el país», continúa el texto. «La Secretaria General impugna esta decisión y exige las condiciones necesarias para que Venezuela tenga elecciones justas, libres y transparentes en 2024, y pueda así alcanzar su democratización», concluye.

En sintonía con sus declaraciones, Estados Unidos consideró que la medida va en contra de «derechos políticos básicos». En ese sentido, Matthew Miller, vocero del departamento de Estado, aseguró en una nota que la inhabilitación «priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos». «Los venezolanos merecen el derecho de elegir sin injerencias un candidato para participar en las elecciones presidenciales de 2024», manifestó.

El nombre de María Corina Machado llegó a la Cumbre del Mercosur

Luis Lacalle Pou y Mario Abdo Benítez se pronunciaron a favor de María Corina Machado durante la cumbre del Mercosur.

Por su parte, el Mercosur mostró grietas respecto a la situación venezolana. En ese sentido, los mandatarios de Uruguay y Paraguay expresaron este martes su «preocupación» por la inhabilitación, una posición con la que discreparon sus pares de Argentina y Brasil durante una cumbre del bloque económico.

«La inhabilitacion» de Machado «choca de frente y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos», aseguró el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez. «Las restricciones a los derechos políticos por vía administrativa siempre deben ser vistas con sospecha y consideradas legalmente inválidas», añadió.

Su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, coincidió con su postura. «Está claro que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una eleccion, (a) una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos», afirmó el gobernante.

Y agregó: «El Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene«.

Alberto Fernández y Lula da Silva discreparon con la postura de sus pares de Uruguay y Paraguay.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández expresó que la situación debe ser llevada a la mesa de diálogo en México entre el gobierno venezolano y la oposición, un mecanismo congelado desde noviembre de 2022. Los problemas de Venezuela deben ser enfrentados por los venezolanos y «no los demás países metiéndonos en cuestiones internas», apuntó.

De su lado, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró desconocer los detalles del caso Machado, pero llamó a no «aislar» a Venezuela. El líder izquierdista, que asume este martes la presidencia pro témpore del Mercosur, defendió a Maduro, al calificar las denuncias de autoritarismo en Venezuela como una «narrativa».

