Los Beatles y los Rolling Stones volvieron con todo y fueron protagonistas en 2023

El año va llegando a su final. En estos últimos días del 2023 aparecen los anuarios con sus repasos por los momentos más importantes de la industria musical: lanzamientos, giras, los más escuchados….entre otros. Taylor Swift o Miley Cyrus aparecen entre los más elegidos por parte del público a nivel mundial. La primera, que visitó la Argentina con sus shows en River, ocupó gran parte de los titulares con su impresionante gira “The Eras Tour”.

Mientras los ritmos urbanos siguen dominando en las plataformas con millones de escuchas, el rock clásico no pierde pisada con dos de sus máximos exponentes de la historia: los Beatles y los Rolling Stones. En este 2023 tuvimos la posibilidad de disfrutar de sus nuevas canciones y no hay que dejar de resaltarlo. Los primeros sorprendieron con una canción inconclusa que vio la luz gracias el uso de la inteligencia artificial. Por su parte, sus majestades satánicas volvieron a rockear con un nuevo disco y anunciaron una gira para el próximo año. Dos especialistas en estas legendarias bandas charlaron con La Viola para describir estas nuevas perlas para los fans.

Los Rolling Stones volvieron al ruedo

En octubre, el legendario grupo publicó el álbum Hackney Diamonds. Este trabajo, el número 24 de su carrera, se destacó por doce canciones, que fueron grabadas por varias locaciones en todo el mundo, incluyendo Henson Recording Studios, Los Angeles; Metropolis Studios, London; Sanctuary Studios, Nassau, Bahamas; Electric Lady Studios, New York; y The Hit Factory/Germano Studios, también en New York.

En el álbum también aparece el fallecido baterista Charlie Watts, en las canciones “Mess It Up” y “Live By The Sword.” “Live By The Sword” adicionalmente tiene la participación del exbajista de los Bill Wyman. Fue el primero que la banda lanzó desde el año 2016, y el primero con canciones originales desde 2005 con A Bigger Bang.

“Sweet Sounds Of Heaven” con la voz de Lady Gaga y teclado, más piano de Stevie Wonder, mientras que en “Get Close” y “Live By The Sword’” aparecen Elton John en el piano, y “Bite My Head Off” con el bajo de Paul McCartney. El primer corte fue “Angry”, que tuvo su presentación en una conferencia que llegó al mundo con la conudcción de Jimmy Fallon.

Los Stones marcaron a fuego al rock. Sus Majestades Satánicas, desde su primer show -el 12 de julio de 1961, en el Marquee Club de Londres- brillaron sobre el escenario con su música, con su pasión por el R&B en sus primeros años, con un crudo apetito sexual y una eterna seducción con sus seguidores.

“Inmaculado. Sugerente, emotivo, variado y con clase. Son los Stones iniciando una nueva era y comenzando a cerrar una trayectoria única, inimitable e irrepetible”, definió Diego Perri, especialista en la historia de los Stones y autor de los libros “República Stone” y “Stones fuera de Stones”.

“Todo el disco tiene ese espíritu negroide: un álbum de guitarras, acústicas, eléctricas, pero en definitiva de guitarras. Con apoyaturas en teclados, en los coros, en bases sutiles, por momentos fulminantes, pero con esa identidad y marca registrada de los Stones y acompañados por más de una celebridad”, agregó el periodista.

“Del ya conocido y stoniano “Angry” y la fabulosa obra góspel “Sweet Sounds Of Heaven” que nos lleva al mismísimo paraíso a “Rolling Stone Blues”, que es la raíz, la matriz original sobre la que construyeron toda su carrera: el blues. Resalta el maravilloso sonido de las guitarras, entremezclándose con el sonido de la armónica”, agregó sobre las nuevas canciones.

“’Depending On You’ es la gran balada de Hackney Diamonds. Puede apreciarse la voz tan clara de Jagger con ese efecto que sólo Mick puede lograr: se lo escucha, pero a la vez se lo puede ver. La melodía, las armonías del tema son fantásticas. A la altura de las grandes baladas que supieron cosechar a lo largo de su discografía. El colchón del órgano Hammond y los coros le dan una sutileza excelsa. Podría ser una canción de la dorada década del ‘60″.

También describió a “Driving Me Too Far” y “Get Close” como dos atractivas canciones rock mid tempo gancheras y radiales. La primera más cercana al hard rock y mientras que la segunda, que tiene a Elton en teclados, podrían ser gemas de Exile On Main St.

Diego Perri encuentra en “Live By The Sword” una clase magistral de rock and roll cavernoso, primitivo, salvaje y por sobre todas las cosas bien tocado. Recordemos que tiene la base inigualable de Bill Wyman con Charlie Watts, más el piano de Elton. “Bite My Head Off « se destaca por las guitarras de Keith Richards y Ronnie Wood. No podemos dejar de lado la presencia del bajo de Paul McCartney como invitado.

Los Beatles y “Now and Then”, el inédito que emocionó a todos

Una canción que tuvo su origen hace 50 años. Un demo que John Lennon grabó con su piano, en su casa en el edificio Dakota de Nueva York y que fue entregado en sobre por Yoko Ono a Paul McCartney años después de su asesinato. La leyenda cuenta que el sobre estaba firmado por John y tenía escrito “para Paul”.

Los Beatles restantes junto al productor Jeff Lynne comenzaron a trabajar en el tema durante las sesiones del proyecto Anthology en 1994, junto con “Real Love” y “Free as a Bird”. Paul, George y Ringo lograron terminar un demo crudo de la canción, pero lo terminaron abandonando debido a las limitaciones técnicas para separar la voz y el piano de Lennon y lograr una “mezcla limpia”.

Los Beatles volvieron al primer lugar del chart del Reino Unido después de 54 años (Foto: prensa Universal).

Recién en 2021, con el trabajo de Peter Jackson y su documental Get Back, “Now and Then” volvió al ruedo. El director utilizó la misma inteligencia artificial que ayudó a separar las voces de los protagonistas de la instrumentación, el director logró entregar una muestra digna de audio. “Ahí estaba la voz de John, clara como el agua. Fue bastante emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuinamente de los Beatles”, contó McCartney en un comunicado.

“Una canción de los Beatles es siempre un milagro de la naturaleza, pensar que en 2023 íbamos a agregar una en la lista es por lo menos una alegría. Alguno podrá discutir si es o no un tema de los Beatles por las circunstancias, pero la verdad es que al escucharla se siente algo de la magia que esos cuatro tipos juntos provocaban”, describió a La Viola el músico y escritor Fernando Blanco.

El autor de The Beatlend, junto a Sergio Marchi, y de otros libros sobre la banda originaria de Liverpool, le dio importancia al trabajo que le sumaron en esta última etapa de trabajo. “El tema es una hermosa melodía de John que los otros embellecieron con sus aportes. Paul con una gran trabajo de producción, su bajo y sus armonías vocales. Ringo aportó una batería magnífica fiel a su estilo. Tal vez lo que más extrañe fue algo del toque de George. Pero la canción es muy buena, y trasmite un toque de melancolía que parece haber hecho llorara a media humanidad”.

Sobre el uso de la inteligencia artificial, el integrante de Nube 9 destacó: “Despertó polémica, pero acá se utilizó para limpiar y redondear la voz de John que tenía una grabación defectuosa. Cuando se escucha la pista aislada de Lennon uno puede apreciar que se hizo un muy buen trabajo”. Se termina el año y los fans de los Rolling Stones y los Beatles lo celebran con un sabor especial.

