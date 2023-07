Henry Padovani, primer guitarrista de The Police, versionó en francés “Canción para mi muerte”

El clásico formará parte de un proyecto llamado “Salieris de Charly” con un particular cover de Sui Generis.

Henry Padovani formó parte de los primeros días de The Police. El guitarrista, nacido en Córcega, conoció a Stewart Copeland y a Sting a mediados de los ‘70, en plena explosión del punk en Londres. Participó del primer simple del glamoroso trío con los temas “Fall Out” y “Nothing Achieving”.

Al poco tiempo apareció en escena Andy Summers, pero por unas diferencias, Padovani terminó alejándose del famoso grupo. El músico siguió con otros proyectos como Wayne County & the Electric Chairs y también con un recorrido como solista.

Sting, Copeland y Padovani, en los primeros días de The Police (Foto: Instagram / thepolice)

Henry visitó en distintas oportunidades Buenos Aires y se sumó a tocar en vivo con la banda Aguirre. Su interés por el rock argentino lo llevó a sumarse al proyecto llamado “Salieris de Charly”, donde distintos músicos versionan clásicos del artista.

The Knacks, con “Chipi Chipi”, Demarco y Levinton con “Viernes 3 Am”, Miguel Zavaleta con “Promesas sobre el bidet”, Aguirre en “Nos siguen pegando abajo” y Ok Pirámides en “Pasajera en trance”, son otros de los clásicos de Charly que formarán parte del proyecto que verá la luz el año que viene.

Charly García, “Canción para mi muerte” y en francés

“Me complació mucho que me pidieran hacer una versión de un tema de García. Zorn Records producciones me envió algunas canciones de Charly para elegir y me quedé con ‘Canción para mi muerte’”, describió Henry Padovani a La Viola desde Francia.

“Es una canción fabulosa. Por la música, por la letra, por el sonido de la época. Los años 70 son mi período favorito en la música. Se crearon las mejores canciones. Entonces, no dudé ni un segundo”, agregó el músico.

Henry Padovani tocando una de sus guitarras en el verano francés (Foto: prensa Zorn Records).

“Al principio pensé que no era fácil porque el tema es muy intenso. Pero me gustó mucho su enfoque, entiendo el significado, y me sentí bien al asociarme a este tipo de actitud hacia la muerte. Las palabras surgieron de forma natural. Curiosamente, antes de que Roberto Bindon (Zorn Records) me preguntara, acababa de escribir una canción similar que aborda el mismo tema (“celui qui s’en va” (La que se va) y mis hijos se preocuparon mucho porque mis últimas dos canciones son sobre la muerte”, completó Padovani.

Su interés por la obra de Charly García

“Lo conocía a Charly. Siempre me interesó la música de todo el mundo, principalmente la que nació en los ‘70. El rock era muy importante para todos los jóvenes del mundo en ese momento y, por lo tanto, sabía que en todas partes se estaba produciendo un gran rock. En Francia, con mis amigos, trataba de emular el rock británico o americano, sabía que en la Argentina había músicos en lo mismo”, describió.

Henry Padovani trabajando en su estudio (Foto: prensa Zorn Records).

-¿Qué opinás del rock argentino?

-Me encanta. Todo lo que tiene que ver con el país: el fútbol, la gente y su cultura. El rock en la Argentina es muy bueno. La gente hace que suene bien. El idioma suena bien y me encanta la entrega de los cantantes. Hay mucha energía en el rock argentino. Y la energía y la urgencia es de lo que se trata el rock.

-¿Escuchaste a algunos artistas argentinos?

-Por supuesto que conozco y me gusta la banda Aguirre. Son músicos encantadores.

Padovani, en su estudio (Foto: prensa Zorn Records).

-¿Estás trabajando en nuevos proyectos?

-Sí, siempre estoy grabando música en mi estudio. Me gusta componer, pero decidí no vender más mis canciones. Se lo regalo a todas las personas que se suscriben a mi sitio www.henrypadovani.com. No estoy seguro de que mi manager piense que es una buena idea, pero de esa manera me siento libre al respecto”.

Visitas:124 Hoy: 124