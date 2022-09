Zapatillas alienígenas: cómo es el calzado «raro» que usarás hasta el 2030

as nuevas tecnologías que se implementan en el campo textil dan la oportunidad a los diseñadores de que puedan experimentar con diferentes tipos de materiales no convencionales, que antes no eran posibles de utilizar en esta materia.

Cada vez es más común ver que en el desarrollo de las distintas colecciones los creadores optan por el uso de textiles inteligentes o el desarrollo de estéticas futuristas. No hay dudas, el futurismo está en su apogeo.

TRAS EL APOGEO DE LAS «UGLY SNEAKERS», AHORA SE LLEVAN FUTURISTAS.

Sin embargo esto no es algo nuevo, por el contrario el estilista francés Andre Courrèges fue el pionero en los años 60 y ahora esta tendencia se replica tanto en pasarelas como en el street style. Una forma de aportar modernidad, simpleza y elegancia en su medida justa.

LA TENDENCIA INDICA QUE LAS ‘SNEAKERS’ SE LLEVARÁN CADA VEZ MÁS «RARAS», PERO EL DESARROLLO EN MATERIA TEXTIL FACILITARÁ LA COMODIDAD DE LOS USUARIOS.

El diseño de calzado no escapa a la moda y la megatendencia en este campo indica que «el paso a seguir» en los años venideros es la de la hibridación entre los diseños más formales y aquellos deportivos. Y sí, con acabados que simulan ser sacados de cualquier película de temática «intergaláctica» o mejor dicho, alienígena.

LAS ZAPATILLAS «ALIENÍGENAS» SIMULAN MOVIMIENTO, ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTAN FORMAS EXAGERADAS Y ENVUELVEN LA SILUETA DE MANERA QUE NO SE PIERDA EL CONFORT AL LLEVARLAS.

Una constante es, la forma extravagante, el uso de materiales innovadores, suelas gigantes, proporciones absurdas e innovadoras maners de «cierre» que distan de los cordones convencionales. Se adaptan a la forma del pie, pero a la vez la morfología generalmente da el efecto de movimiento constante. Hay diseños que incluso tienen suelas desplegables, sin dudas, ultra vanguardistas.

Más es más y los usuarios piden que las zapatillas se lleven de manera exagerada, dramática. Nada de formas o materiales convencionales; cuanto más extraños, mejor.

Sponge Crater​ x Converse

Se trata de una edición limitada que mezcla innovación y sostenibilidad. Su suela «Crater Foam» está elaborada con materiales reciclados. Además de la lengüeta, el agarre en el talón y el tejido superior.

Es la única zapatilla hecha en un solo cuerpo e incluye una especie de «botín interior» que facilita el calce.

Adidas YZY 450 x Yeezy

Con una estética poco convencional, Yeezy fue de las primeras marcas a nivel masivo que se animó a innovar en cuanto a formas respecta. Con un concepto sumamente futurista, su director creativo Kanye West ha puesto nuevamente de moda esta tendencia «espacial».

Es un diseño que cuenta en su parte superior con material «Primeknit», que envuelve el pie como si fuera una media de neopreno. El soporte se ve enaltecido gracias a la superposición de la suela, que terminan por envolver la silueta como si de una caja torácica se tratara.

