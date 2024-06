Ya está en vigencia el protocolo provincial para denunciar sitios web de apuestas ilegales

Se encuentra en vigencia el protocolo provincial para denunciar páginas de internet que operan con apuestas ilegales. El mismo se puso en marcha luego de que el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y el Ministerio Público Fiscal (MPF) firmaran un acuerdo de colaboración para la promoción de acciones conjuntas tendientes a combatir y prevenir el juego ilegal.

A poco más de un mes de la firma del convenio entre ambas instituciones, Raúl Béttiga, presidente del IJAN, indicó que “ya está en vigencia el protocolo de denuncia, y ya hemos identificado algunas páginas ilegales”. Agregó que “una vez detectadas las webs, se hace la denuncia al Ministerio Público Fiscal, que actúa junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para dar de baja esa página”.

Béttiga ponderó el acuerdo con la Justicia neuquina y remarcó que “esta idea la llevamos a la Asociación de Loterías del Estado Argentino (ALEA), donde están representadas cada una de las loterías de todas las provincias y dimos el ejemplo de Neuquén, que fue tomado por Nación”.

Explicó que “la idea es que todas las loterías empecemos a hacer un trabajo similar en cada una de nuestras jurisdicciones para empezar a denunciar y a limitar, a través de la Enacom, la proliferación de esas páginas”.

El presidente del IJAN reconoció que este tema representa una gran preocupación debido a que se ha incrementado la actividad ilegal de apuestas, sobre todo en adolescentes y jóvenes. “Hemos sido invitados por la Legislatura para exponer sobre este tema de gran preocupación. Nuestros equipos están trabajando”, dijo y agregó: “esto va a servir para que entre todos demos un golpe fuerte para poder erradicar esta situación, pero es un trabajo en conjunto”.

¿Cómo saber qué páginas son legales y cómo denunciar?

Béttiga indicó que cualquier persona que advierta una página ilegal puede denunciar a las líneas telefónicas del IJAN o ingresar al sitio de la entidad, en el apartado juego legal y allí denunciar de forma anónima.

“En el sitio de IJAN tenemos el listado de páginas que son legales y que están habilitadas en la jurisdicción de Neuquén, ya que tenemos dos situaciones: páginas ilegales que no pueden estar habilitadas nunca, y webs legales que no están habilitadas en la jurisdicción; no se pueden invadir jurisdicciones tampoco”, explicó.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 02994038900, internos 305 y 316.