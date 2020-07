Vuelven las ferias, restaurantes, deportes y salidas recreativas en Plottier

El gobierno provincial autorizó, a pedido de la Intendenta Gloria Ruiz, que las cinco ferias que habitualmente funcionan en la ciudad, vuelvan a abrir dos veces por semana (según número par e impar) a partir del lunes 27 de julio.

En todos los casos, operarán con factor de ocupación restringido (1 persona cada 16 m2, y no más del 50% de la capacidad habilitada de la feria), controles de ingreso, y acceso de clientes únicamente por terminación de DNI. Además, los feriantes no podrán operar en ferias que no sean las correspondientes a los municipios donde tienen residencia

BARES Y RESTAURANTES:

Asimismo, se autoriza a funcionar a bares y restaurantes entre las 8 y las 20, con atención en salón, de lunes a sábados, coincidente con la hora límite de circulación autorizada, y de “take away gastronómico vigente. En todos los casos, funcionarán de acuerdo al protocolo ya aprobado, con factor de ocupación restringido a no más del 50% de la capacidad habilitada del salón. El acceso al salón será tomando como referencia la terminación de DNI par/impar del cliente. En el caso de familias, será más flexible, y el DNI de referencia será el del padre, madre o adulto mayor responsable.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUALES:

Los días miércoles, jueves, viernes y sábado, entre las 8:00 y las 20:00 horas.

Las actividades deportivas habilitadas son: Running, sin circuitos. Ciclismo; Paddle; Tenis; Squash; Pelota Paleta; Kitesurf; Canotaje; Hipismo; Golf; Tiro deportivo, en circuitos habilitados; Tiro con Arco, en circuitos habilitados; Patín; Pesca , en espacios y ambientes habilitados. Enduro y Motocross, en circuitos habilitados. Tenis de Mesa; Bádminton; Gimnasia Artística; Boxeo; Buceo.

Estas prácticas deportivas están limitadas por la terminación de DNI par/impar correspondiente de las personas que las practican, y siempre dentro del ámbito del ejido del municipio en el que residen.

ACTIVIDAD EN IGLESIAS Y REAPERTURA DE HOTELES

Se habilita la apertura limitada de iglesias y templos de distintos cultos autorizados, para celebraciones religiosas de hasta 10 personas en templos, los viernes y sábados; entre las 8:00 y las 20:00.

El protocolo sanitario básico de referencia es el aprobado oportunamente por el Ministerio Jefatura de Gabinete y Ministerio de Salud, mediante Resolución Nº 0749/20.

Se reabrirán los Hoteles únicamente para personal esencial que necesite hospedaje.

SALIDAS RECREATIVAS EN DÍAS DOMINGO desde el 26 de Julio

Los días Domingo, se re-habilita la circulación peatonal únicamente para realizar caminatas recreativas en las modalidades previstas en el artículo 1º del Decreto 0547/20:

ADULTOS Y ADULTAS DE 60 O MÁS AÑOS: podrán realizar caminatas recreativas con una duración máxima de 1 hora, circunscriptas a un radio de 500 metros desde el domicilio, y entre las 10:00 y las 13:30 horas.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE HASTA 15 AÑOS: podrán realizar caminatas, andar en bici, utilizar patines, patinetas, etc., con una duración máxima de 1 hora, circunscriptas a un radio de 500 metros desde el domicilio, entre las 14:00 y las 19:00 horas y deberán estar siempre acompañados.