Vuelve el debate de Cupo Laboral Trans a la Legislatura de Neuquén

Diputados y diputadas de diferentes bloques convocan a una asamblea por zoom el martes a las 18 horas junto a organizaciones LGTBI+. El objetivo es debatir el proyecto de ley de cupo laboral trans. También, elevaron una nota al presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Social, Javier Rivero solicitando su tratamiento y aprobación.

Durante el 2019, después de un largo debate, se logró unificar los diferentes proyectos que se presentaron pero no se trató en comisión. Los proyectos que se unificaron son los del Frente de Izquierda, el Frente para la Victoria y la Mesa Nacional por la Igualdad. Además, participaron de la elaboración, integrantes del bloque del Movimiento Popular Neuquino, y la Dirección Provincial de Diversidad. Amira Luana, activista trans y una de las autoras del proyecto del Frente de Izquierda, aseguró que el cupo laboral trans”es una deuda pendiente del Gobierno provincial”. En este sentido, señaló que la realidad del colectivo “está atravesada por una historia persecución, exclusión y marginación. Tenemos graves dificultades para el acceso a la igualdad de posibilidades. Más del 60 por ciento no terminó la secundaria y no tiene trabajo registrado. Además, vivimos en un país donde el promedio de vida es de 80 años, mientras que nuestra población tiene un promedio de 35”. Por su parte, Penélope Andrés destacó la importancia de la ley de cupo laboral trans. “Las mujeres trans tenemos la capacidad y voluntad de afrontar un trabajo registrado. Por experiencia propia lo pude realizar. Pero tanto el Estado, como nuestras familias y la sociedad, nos excluyen de ese derecho fundamental”. Asimismo, aseguró que “el trabajo es un derecho. Que toda persona debería gozar de un trabajo registrado con obra social y aportes jubilatorios”. Y en consecuencia, “una mejor calidad de vida que hoy no tenemos y nos vemos obligadas a elegir el trabajo sexual”. El diputado Andrés Blanco, uno de los impulsores de la asamblea, señaló que “la emergencia sanitaria, económica y social que afecta a las grandes mayorías con recortes despidos, suspensiones, rebajas salariales, golpea con más fuerza a las personas trans”. En este sentido, aseguró que “además de no contar con ingresos, sufrieron desalojos, un aumento de la persecución policial y la constante discriminación en el sistema de salud”. El proyecto impulsado por el FIT apunta “a garantizar el derecho al trabajo genuino”. Y plantea que “la falta de antecedentes laborales y educativos no sea un impedimento”, explicó Blanco. Por lo tanto, propone que los organismos estatales que contraten personas trans, garanticen durante los primeros 6 meses la capacitación laboral”.