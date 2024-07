Villarruel cruzó a 9 legisladores libertarios por votar una ley que envió Kicillof: “Devuelvan las bancas”

La vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró furiosa con una situación que se vivió dentro de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. A poco de asumir, un grupo de 9 legisladores provinciales rompió el bloque libertario y armó su propia banca, bajo el nombre de Unión Renovación y Fe.

Este bloque se diferencia de la línea oficial del Gobierno y en las últimas horas aportó votos clave para que el gobernador Axel Kicillof tuviera media sanción en elproyecto para la creación de la empresa de Emergencias en la Provincia.

“¿Cómo 9 diputados provinciales que ingresaron por La Libertad Avanza votaron para beneficiar al gobernador Kicillof en un tongo más?”, apuntó la vicepresidenta Victoria Villarruel desde su cuenta de X.

Nueve diputados que ingresaron a la Legislatura bonaerense con la boleta libertaria, acompañaron un proyecto del gobernador Axel Kicillof. (Foto: NA).

“¿Cómo pudieron traicionar así a los argentinos que los votaron eligiendo al Presidente Milei y que delegaron en ellos la oposición a Kicillof? Siento vergüenza e indignación. ¡Devuelvan las bancas!”, sentenció Villarruel.

El proyecto del Ejecutivo fue aprobado por la mitad de los legisladores: 37 de Unión por la Patria y los 9 restantes de Unión Renovación y Fe. De esta manera, lograron los 46 votos necesarios para llegar a la mayoría.

El caso es que los diputados en cuestión son parte del entramado de partidos que le sumaron al oficialismo nacional en la elección provincial, pero no son puros de La Libertad Avanza. Un detalle no menor: en aquel momento el partido no tenía la personería jurídica en la provincia y todavía trabaja para tenerla.

La meta es llegar al 2025 con candidatos propios en territorio bonaerense. Y el gran objetivo es lograr eso en todo el país, si no es en las legislativas del año que viene, llegar al 2027 con el partido en orden.

Estos 9 legisladores apuntados son parte de Unión Celeste y Blanco, Partido Renovación Federal y el Partido Unión por Todos, todos partidos que formaron parte de lo que fue en su momento la alianza del Frente Renovador en 2013. Por este motivo, se los vincula a Sergio Massa, además de que en varias votaciones han acompañado al oficialismo provincial.

“El gobierno nacional y el kirchnerismo no tienen mucho de diferente”

Desde el bloque Unión Renovación y Fe le respondieron a la Vicepresidenta a través de un comunicado que lleva la firma de todos sus integrantes. “Nos sentimos defraudados porque cuando fueron a buscarnos uno por uno para encarar este nuevo proyecto político, y luego durante toda la campaña electoral, prometieron que íbamos por una manera distinta de hacer política y la verdad que no hacen ni más ni menos que lo que hacía el kirchnerismo”, indicaron.

En la misma línea, agregaron: “No está bien apretar gente, no está bien tratar de poner en una situación de fusilamiento mediático a quienes manifiestan alguna discrepancia con alguna cuestión de fondo o de forma que surge del gobierno nacional”.

Asimismo, defendieron su accionar en la Legislatura bonaerense: “La hipocresía es tan grande que cuando el gobierno nacional, en minoría tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, se dispone a dialogar en procura de consensos es un acto de responsabilidad republicana, pero cuando lo hace un gobierno que no responde a sus intereses es fraude y quienes votan su proyecto son unos sinvergüenzas”.

Y sentenciaron: “El gobierno nacional y el kirchnerismo no tienen mucho de diferente, se manejan de la misma forma y con el mismo nivel de resentimiento y de odio. Nosotros, sí creemos en una nueva forma de hacer política”.