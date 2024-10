Veto al financiamiento universitario: alivio en la Casa Rosada, que quiere avanzar en el interbloque con Pro, sin “cogobierno”

En la Casa Rosada todo era satisfacción y alivio en los minutos posteriores a la votación en Diputados que dejó firme el veto presidencial de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario . La decisión, que se construyó con más negociaciones y dificultades que la que blindó el veto de la administración libertaria por la movilidad jubilatoria, dejó también varias definiciones en las filas libertarias.

La primera de ellas es la convicción de que se “consolida cada vez más un bloque que juega con el Gobierno y otro que lo hace con el kirchnerismo”, según decían los más optimistas, desde las filas del asesor Santiago Caputo, en relación a cómo quedó el tablero parlamentario este miércoles, tras los giros y ausencias de diferentes sectores. El hecho de que ya sean dos las votaciones en las que desde distintos bloques sostienen los vetos del mandatario los anima a creer que esa base “cada vez más amplia” se sostendrá en el tiempo.

No obstante, no todos eran tan optimistas y no descartaban nuevos desafíos, ahora que deberá negociarse el presupuesto 2025. “Salió, pero costó mucho” , se sinceró un libertario con terminal en el Parlamento.

La segunda de las definiciones fue que “Mauricio Macri jugó bien”, en referencia a que el exmandatario ordenó a las filas de Pro para que apoyaran la decisión del Gobierno en pos de mantener el superávit fiscal. El líder de Pro tuvo la segunda de dos reuniones el último jueves con Santiago Caputo, principal asesor presidencial. Entre ambos existe una tensión de larga data, pero los resultados del encuentro fueron calificados como “muy buenos”, según fuentes muy cercanas a Milei.

En las filas libertarias siguen convencidos de que se debería avanzar hacia un interbloque con Pro. Pero en la Casa Rosada advierten que los intereses difieren en cada orilla: mientras ellos piensan en ese interbloque a nivel parlamentario, apuntan que Pro quiere “un cogobierno”, algo que descartan desde la cima del Poder Ejecutivo. “Nosotros aspiramos a un interbloque, pero Pro pide más”, insistió un funcionario.

En ese contexto ubicaban también las duras críticas que Pro le dedicó a la gestión libertaria en el comunicado con el que anticipó su apoyo al veto presidencial.

En cuanto a las negociaciones que permitieron llegar al número de 85 votos en contra de la ley, y las cinco abstenciones y ocho ausencias que colaboraron también en sostener el veto presidencial, en la sede de Gobierno se encargaron de destacar especialmente el trabajo del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. “Se movió mucho y estuvo atrás de la gran mayoría de las negociaciones”, decían sobre él.

En la lista de negociadores también ensalzaban a su primo, Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional a las órdenes de Karina Milei. “Siempre habla con él”, decían en la Casa Rosada sobre el vínculo de Lule Menem con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien terminó jugando a favor del Gobierno a través de la ausencia de una de sus legisladoras, Fernanda Ávila.

El otro funcionarios que movió voluntades fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hombre de diálogo con la mayoría de las fuerzas políticas y pieza clave de las principales negociaciones parlamentarias. También el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, de buen diálogo con los gobernadores.

A diferencia de otras oportunidades, donde la figura del legislador Miguel Ángel Pichetto fue muy elogiada, esta vez no pasó desapercibida la dureza de sus críticas. “Creen que ganan, pero en realidad pierden. Inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados”, dijo en el comienzo de su presentación el jefe de bloque Encuentro Federal.

Con el correr de la tarde, muy cerca del Presidente vincularon la votación del Congreso con los últimos datos económicos: el riesgo país, que siguió bajando para ubicarse en 1122 puntos, y el dólar MEP, que llegó a 1150 pesos. Para el Gobierno esa es la señal de que los mercados confían en que el rumbo del déficit cero “no es negociable” y será sostenido también en el Congreso.

Desde el PRO, el aliado más incondicional que tiene el oficialismo, intentaron hacer un equilibrio entre celebrar «garantizar el déficit cero» y sostener que, al mismo tiempo, defienden la universidad pública. La diputada de ese espacio, Silvia Lospennato, justificó el ajuste a la educación superior. «No hay plata porque la dilapidaron LOS MISMOS que la semana pasada marchaban en defensa de la universidad pública«, acusó en referencia a Unión por la Patria.

Aunque, algunos sectores del PRO lamentaron el resultado de la votación de hoy. El exprecandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta se había expresado en contra del veto y la senadora nacional cercana a él, Guadalupe Tagliaferri, lamentó «la decisión de Diputados de ratificar el veto del Gobierno». Para ella «sin universidad pública no hay capital humano para desarrollarnos ni oportunidades para romper círculos de pobreza y crecer».

Uno por uno, cómo votaron los diputados el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

La oposición le advirtió al Gobierno: «creen que ganan, pero PIERDEN»

El senador radical, Martín Lousteau, acusó de «complicidad» para quiénes desde la oposición blindaron el veto y de «darle la espalda» a la sociedad. «No alcanza con llenarse la boca hablando de educación durante la campaña electoral. La gente nos pone en las bancas para defender con nuestros votos sus ideas», afirmó.

Uno de los defensores de la ley vetada por el presidente Javier Milei y presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, le advirtió al Gobierno sobre lo que sucedió hoy: «Creen que ganan, pero PIERDEN. Podrían haber construido un espacio de mayoría y optaron por consolidar el partido del bloqueo y la minoría».

Unión por la Patria (UP) fue el bloque más votos aportó para intentar rechazar el veto presidencial. Fue uno de los más impulsores del proyecto y, como era de esperar, salieron a condenar la actitud de buena parte de la oposición que aportó los votos necesarios para blindar el rechazo de Javier Milei.

«Para los espías de Caputo SÍ hay plata. Para las universidades y la educación pública NO. Esa es la verdadera disputa. Estamos debatiendo el futuro de la Argentina», planteó el presidente del bloque de Diputados de UP, Germán Martínez.

Por su parte, la diputada de (UP), Cecilia Moreau sostuvo que «hoy (quiénes votaron a favor del veto) le dieron la espalda a miles de pibes y pibas que están reclamando poder estudiar».

Diputados: el Gobierno consiguió apoyos de las provincias y ratificó el veto al financiamiento universitario

Con 159 a favor, 85 en contra y 5 abstenciones, el oficialismo pudo ratificar el veto de Javier Milei en una sesión clave para el Gobierno previo al tratamiento del Presupuesto 2025.

La sesión se extendió durante cuatro horas pero la oposición no logró los dos tercios de legisladores (requería 166 y alcanzó 159) presentes para bloquear la iniciativa del presidente Javier Milei, que se garantizó el blindaje de su medida con unos 85 apoyos.

Hubo cinco abstenciones (cuatro misiones de Innovación Federal y el radical Pablo Cervi) y ocho diputados ausentes, por viaje o licencia: Oscar Zago (MID), Héctor Stefani (PRO), María Fernanda Ávila (Unión por la Patria), Jorge Ávila, Alejandra Torres, Ricardo López Murphy (todos de Encuentro Federal), Yolanda Vega (Innovación Federal) y Fernando Carabaja