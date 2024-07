Venezuela: chavismo asegura que la oposición planea «acciones violentas» desde la Embajada argentina

En la cuenta regresiva de las elecciones en Venezuela, el chavismo hizo una grave denuncia. Afirmó que el equipo de campaña de la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), planea acciones violentas para el 28 de julio -cuando se celebrarán las elecciones presidenciales- desde la Embajada de Argentina en Caracas.

El jefe del equipo oficialista para los comicios y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, responsabilizó por estos supuestos planes a la jefa de campaña de la PUD, Magalli Meda, y a Humberto Villalobos, coordinador electoral del partido Vente Venezuela (VV), ambos asilados -junto a otros cuatro opositores- en la legación argentina.

«Es un plan para apostar motorizados en los megacentros de votación, sobre todo en los que ellos tienen mayor caudal electoral, ellos van a generar desorden en sus centros de votación, y van a tratar de generar actos vandálicos, actos criminales contra personas en los centros de votación de sectores populares (en los que el chavismo presume mayor respaldo)», denunció el diputado.

Adelantó que, en los próximos días, presentará a los invitados internacionales que llegarán al país para observar los comicios «las pruebas de lo que están haciendo desde la Embajada de Argentina en Venezuela», si bien no mostró ningún documento que respaldara sus acusaciones.

«Todo se está dirigiendo desde la Embajada de Argentina en Venezuela, violentando todos los principios internacionales relacionados con el asilo, que Venezuela respeta estrictamente», insistió.

Elecciones en Venezuela. Foto: EFE

En este sentido, Rodríguez conminó a Argentina a «respetar los principios que se establecen para el derecho de asilo y la no injerencia en los asuntos políticos del país», ya que -considera- que esta situación es «inaceptable» e «inconcebible».

El plan del equipo que respalda la candidatura de Edmundo González Urrutia, añadió el legislador, incluye «pedir que se generen hechos de violencia» y «exigir, según dicen sus propios papeles, que se reconozca la victoria de alguno de los patarucos», insulto con el que el chavismo se refiere a los contrincantes del presidente Nicolás Maduro.

Meda, Villalobos y otros cuatro antichavistas fueron acusados por delitos como conspiración y traición a la patria por parte de la Fiscalía, que solicitó órdenes de captura en contra de este grupo de personas.

El ente electoral venezolano llama a participar el domingo en simulacro

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, llamó este sábado a los venezolanos a participar en el simulacro que se realizará el domingo de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio, a los que están llamados a votar 21.620.705 ciudadanos.

En el simulacro, para el que se han habilitado 1.174 espacios, de los 15.800 que habrá para las elecciones, los participantes podrán votar en cualquier centro a partir de las 8:00 hora local, para lo cual deberán llevar su cédula de identidad -aunque esté vencida-, explicó Amoroso.

Elecciones en Venezuela. Foto: EFE

Recordó que el pasado 20 de junio se firmó un acuerdo de reconocimiento del resultado de las elecciones, suscrito por ocho de los diez candidatos -entre ellos el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro- y criticó a quienes no lo hicieron, pese a no tratarse de un requisito obligatorio que, además, no se había hecho en ningún otro proceso electoral en el país.

«Invitamos a todos los candidatos para que firmaran un acuerdo de respeto a la Constitución, a las leyes, y se negaron. Más que todo uno. Pero no es que se niegue, sino que tiene el tupé de decir que no lo invitaron. Un señor de cierta edad, de esos que son candidatos, dijo que no lo habían invitado, cuando se le realizaron 35 llamadas», aseguró Amoroso, sin mencionar nombres.