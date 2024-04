Una sonrisa fingida podría contribuir a la felicidad

Investigaciones revelan que forzar la sonrisa puede influir en el estado de animo

Es probable que nos encontremos en situaciones en donde no quede mas que tener una sonrisa, aunque nuestras emociones no vayan acorde. Sin embargo, algunos estudios han indicado que una sonrisa fingida puede mejorar el estado de ánimo. Aunque la relación entre sonreír y el aumento de la felicidad es polémica, los científicos no la descartan.

¿Qué indican los estudios?

Un análisis publicado por en Psychological Bulletin concluyó que sonreír no solo puede simular la felicidad, sino también crearla. El estudio mencionó que sonreír mientras se observa una imagen como la de un cachorro, puede aumentar la felicidad más que sonreír sin ningún estímulo.

Es importante aclarar que la investigación también ha enfrentado desafíos, como la calidad de estudios previos y la dificultad de replicar ciertos hallazgos en diferentes contextos.

Getty Images

Por otro lado, un boletín publicado en Nature Human Behaviour en 2022, examinó a más de 3 mil participantes de 19 países y descubrió que una sonrisa fingida puede aumentar la sensación de felicidad. Sin embargo, el estudio no observó un aumento significativo en los métodos utilizados.

La retroalimentación facial

A pesar de no encontrarnos con estudios certeros, el planteamiento de la retroalimentación facial ofrece una posible respuesta. La hipótesis de la sostiene que las expresiones pueden influir en las emociones, sin importar sean positivas o negativas. Aun así, el mecanismo exacto de cómo se desarrolla esto en el cerebro sigue siendo objeto de investigación.

Getty Images

Algunos expertos creen que sonreír puede desencadenar una vía neuronal específica que promueve la felicidad, mientras que otros sugieren que el cerebro simplemente interpreta la sonrisa como una señal de bienestar.

En general, aunque hay evidencia científica de qué sonreír puede contribuir a la felicidad, el impacto en el mundo real es difuso a causa de la complejidad en las experiencias humanas.

Este texto fue escrito por Ana Paola Martínez, periodista mexicana entusiasta hacia temas de índole social. Colabora como redactora en National Geographic en Español.