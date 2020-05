Una sola vacuna no será suficiente para terminar con la pandemia de coronavirus: el plan estratégico global que proponen Anthony Fauci y otros científicos

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Pin it

Pin it

En todo caso, la propuesta de vacunas en plural sería una solución posible: “ No es probable que ninguna vacuna o plataforma de vacunas por sí sola satisfaga la necesidad mundial , por lo cual resulta absolutamente fundamental un enfoque estratégico para el esfuerzo en varios frentes”, subrayaron.

Cada una tiene sus ventajas y sus problemas. En el caso de las que utilizan una plataforma genética, sea del virus (ARN) o de las personas (ADN) , por ejemplo, comprobarían a la vez la eficacia de la inmunización específica contra el causante del COVID-19 como del método en general: serían las primeras vacunas genéticas . Pero tienen problemas de estabilidad y cadena de frío que no presentan las tradicionales, que a su vez vienen con otros inconvenientes, como la duración de la inmunidad y el tiempo de fabricación , pues requieren el cultivo de materiales vivos.

Pin it

Pin it

Pin it

Pin it

El trabajo estimó que la demora de una vacuna podría ser de un año más — 18 meses en total desde el comienzo de la pandemia, lo cual sería récord: hasta ahora, las vacunas nunca han demandado menos de cinco años de investigación y pruebas—, razón suficiente para crear una plataforma de cooperación y transparencia donde los científicos puedan acelerar el proceso todo lo que se pueda. Otros motivos destacados son el escaso conocimiento que se tiene sobre cuál sería una respuesta inmunitaria eficaz : se ignora, por ejemplo, la duración de los anticuerpos de las personas que superaron la enfermedad, o el papel que juegan un tipo particular de glóbulos blancos de defensa, los linfocitos T .

Pin it

Pin it

Pin it

Pin it

Con casi 4,5 millones de infectados y cerca de llegar a 300.000 muertos , el nuevo coronavirus ha afirmado su presencia destructiva entre las personas del mundo entero, causando además una crisis económica abismal y un creciente daño psicológico masivo . Mediante medidas como la distancia social , muchos países y hasta comunidades con una enorme densidad de población -y por eso, mayor posibilidad de contagio-, como la ciudad de Nueva York , han logrado aplanar la curva de casos nuevos de COVID-19 . Pero eso no termina con la pandemia , que avanza también en América Latina y ha reaparecido en algunos países asiáticos, incluida China , aun en su primer epicentro, Wuhan . Para eso hace falta un grado de inmunidad mayor .

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

mié May 13 , 2020

Share on Facebook Tweet it Email 8 Visitas Share on Facebook […]