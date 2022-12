Una pareja quiere comprar los derechos de “Last Christmas” de Wham! para no escucharla nunca más en Navidad

“Last Christmas”, de Wham!, es un clásico de Navidad. Con la llegada de las fiestas, la canción se mete en los primeros puestos de las listas. El año pasado alcanzó el primer puesto de popularidad en el Reino Unido después de más de 35 años de su lanzamiento.

Pero no todos disfrutan de escuchar “Last Christmas”. Una pareja de suecos busca recaudar fondos para poder comprar los derechos y eliminarla de las listas de reproducción. Tomas y Hannah Mazetti pretenden conseguir 15 millones de dólares para cumplir su objetivo.

Tomas Mazetti, 55, y su mujer Hannah, 33, años, están cansados de escuchar «Last Christmas» (Foto: Daily Mail/SWNS).

Según publicó el Daily Mail, la pareja ya juntó más de 60 mil dólares gracias a las donaciones de 327 personas. Hannah, de 33 años, contó que su odio por la melodía comenzó hace 13 años cuando trabajaba en un café en Oxford, donde el jefe ponía el tema todo el tiempo.

En la Navidad del año pasado, ella estaba hablando con amigos sobre lo que significaba escuchar todo el tiempo “Last Christmas”, y salió la idea de cuánto pagaría para no volver a escucharlo. Esto inspiró la recaudación de fondos online.

“Comenzó la Navidad pasada, cuando le pregunté a mis amigos cuánto estarían dispuestos a pagar para no volver a escuchar la canción. Cuando comenzó a sonar en noviembre, me lo recordaron”, contó Hannah.

Y agregó: “Alguien nos dijo que teóricamente era posible comprar los derechos de la canción y luego sacarla de todas las plataformas. Preguntamos entre nuestros amigos y se corrió la voz. Tal vez la próxima Navidad sea la última vez que la vamos a escuchar”.

Los tres hijos de la pareja, August, 16, Julian, 10 y Ada, siete, también se sumaron a la misión. La pareja destacó que no tiene nada contra Wham! -recordado dúo formado por George Michael y Andrew Ridgeley. “Sentimos que la canción se volvió exagerada y la odiamos. Se reproduce 5000 veces al día, pero sentimos que había que hacer algo para apoyar a las personas que sufren como nosotros”, concluyó. Hasta el momento no se conocieron detalles por parte de la discográfica Warner sobre el tema.

La historia de “Last Christmas”

Wham! se formó en Londres, en 1981, y le dio vida a grandes clásicos como “Careless Whisper”, “I’m Your Man”, “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go Go” y “Freedom”. Pero fue con “Last Christmas” cuando se adueñaron de las fiestas.

Compuesta por Michael, la canción salió en 1984, como lado A de “Everything She Wants”. El tema se imponía para ser número uno en el Reino Unido, pero se quedó muy cerca. “Do They Know It’s Christmas?”, el tema benéfico compuesto por Bob Geldof y Midge Ure de Ultravox e interpretado por una selección de los principales músicos británicos, Band Aid, llegó a lo más alto.

Play Video

Aunque se la relaciona directamente con la Navidad, la letra trata sobre otra cuestión. Según una nota del diario El país, cuenta el duelo después de un amor fallido, ese momento de soledad en el que meses después de una ruptura se asoman a la cabeza los recuerdos de lo que ya fue y nunca más volverá a repetirse. La Navidad aparece como un pretexto. Para darle más protagonismo a la historia.

“La navidad pasada te di mi corazón/pero al día siguiente vos lo regalaste / Este año, para ahorrarme las lágrimas, se lo daré a alguien especial”, cantaba George Michael. Con su look característico, bien ochentoso, el grupo filmó el clip en un resort suizo llamado Saas-Fee, donde participaron las integrantes del dúo Pepsi & Shirlie, la modelo Kathy Hill, y el bajista de Spandau Ballet, Martin Kemp, más otros amigos.

Play Video

También el hit fue como una suerte de trampolín a la carrera solista de George Michael. Con apenas 21 años, el cantante tomó el control de la obra del dúo, en la composición de la música y las letras de Wham! Finalmente, la banda se separó con un histórico show, ante 72.000 fans, el 28 de junio de 1986 en el estadio de Wembley de Londres.

George Michael murió el 25 de diciembre de 2016, a los 53 años. Nacido en 1963, en Londres, empezó como DJ en distintos clubs de la ciudad, hasta que formó Wham! junto a su amigo Andrew Ridgeley.