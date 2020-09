Una investigación revela cómo Corea del Norte lava dinero a través de grandes bancos estadounidenses

Corea del Norte llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando empresas fantasmas y la ayuda de compañías chinas y a través de importantes bancos en Nueva York, según documentos bancarios confidenciales revisados ​​por NBC News.

Las transferencias electrónicas de empresas vinculadas a Corea del Norte con titularidad opaca a veces se producían en ráfagas, con solo días u horas de diferencia, y los montos transferidos son cifras redondas sin razones comerciales claras para las transacciones, según los documentos.

Graham Barrow, experto en la lucha contra el blanqueo de capitales con sede en Londres, explicó que ese tipo de transacciones son “señales de alerta” y son el sello distintivo que define los esfuerzos para ocultar los orígenes del efectivo ilícito.

Los documentos bancarios confidenciales revisados ​​por NBC News ofrecen una visión poco común de cómo Corea del Norte, y otros actores irregulares, mueven efectivo ilícito a través de las fronteras a pesar de las sanciones internacionales para bloquear su acceso al sistema financiero global.

El presunto lavado por parte de organizaciones vinculadas a Corea del Norte ascendió a más de 174.8 millones de dólares durante varios años, con transacciones autorizadas a través de bancos estadounidenses, incluidos JPMorgan Chase y el Bank of New York Mellon, según los documentos.

“Tomado en su conjunto, tiene los elementos de lo que parece un ataque concertado de los norcoreanos para acceder al sistema financiero de Estados Unidos durante un período prolongado de tiempo a través de múltiples vías bastante sofisticadas”, explicó Eric Lorber, exfuncionario del Departamento del Tesoro que trabajó en las sanciones de Corea del Norte durante la Administración Trump.

Los documentos filtrados son parte de FinCEN Files, un proyecto de colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, BuzzFeed News, NBC News y más de 400 periodistas de todo el mundo.

El proyecto examinó informes secretos de actividades sospechosas presentados por los bancos ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN, así como otros documentos de investigación. Los documentos filtrados fueron obtenidos por BuzzFeed.

Asegura el análisis que JPMorgan, el banco más grande con sede en Estados Unidos, transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados del Gobierno, conocidos como los Archivos de FinCEN.

ientras NBC News y otras organizaciones de medios se preparaban para publicar historias basadas en los documentos filtrados, FinCEN anunció planes el miércoles para una revisión importante de las reglas nacionales contra el lavado de dinero.

Los bancos y otras instituciones financieras presentan informes de actividades sospechosas para alertar a la policía sobre transacciones potencialmente ilegales, pero no necesariamente representan evidencia de irregularidades legales. Los informes son altamente confidenciales y están estrechamente protegidos tanto por los bancos como por las autoridades estadounidenses.

Los Archivos de FinCEN representan menos del 0,02 % de los más de 12 millones de informes de actividades sospechosas que las instituciones financieras presentaron ante esa agencia entre 2011 y 2017.

FinCEN condenó la filtración de los documentos, se negó a comentar sobre el contenido de los informes de actividades sospechosas y comunicó que había remitido el asunto al Departamento de Justicia y al inspector general del Tesoro.

“Como FinCEN ha declarado anteriormente, la divulgación no autorizada de RAS es un delito que puede afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan tales informes”, comunicó el departamento.

Los documentos cubren fundalmentalmente el período de 2008 a 2017, durante el cual las administraciones de Obama y Trump endurecieron constantemente las sanciones contra Corea del Norte para tratar de evitar que el régimen aumente su arsenal de armas nucleares y misiles balísticos.

Las sanciones, en parte, están destinadas a bloquear los intentos del régimen de comprar o vender material para sus programas de armas y asegurar divisas. Pero los registros transmiten un juego del gato y el ratón en el que Corea del Norte, a menudo con la ayuda de empresas chinas, ha encontrado formas de pasar desapercibida, según los expertos.

“Los documentos que tienen ante ustedes ayudan a explicar por qué los norcoreanos han tenido tanto éxito en la evasión de sanciones”, indicó Hugh Griffiths, exjefe de un Panel de Expertos de la ONU hasta el año pasado. “Lo que tienen es polvo de oro, porque muy pocos periodistas, o investigadores en general, tienen acceso a la documentación de cumplimiento interno bancario”, agregó.

Los registros filtrados subrayan las enormes dificultades que Estados Unidos y otros países enfrentan al tratar de impedir que Corea del Norte y otros lavadores de dinero penetren en los mercados financieros del mundo, declaró Griffiths.

En un caso, los documentos bancarios transmiten con un detalle sin precedentes cómo el jefe de una empresa en Dandong, una ciudad china en la frontera con Corea del Norte, aparentemente lavó dinero incluso cuando no ocultó sus tratos comerciales con Corea del Norte.

Negocios a los lados de la entrada del puerto de Dandong, en la frontera con Corea del Norte, en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el sábado 23 de febrero de 2019. AP Photo/Dake Kang

Las autoridades estadounidenses en 2016 y 2019 acusaron a Ma Xiaohong, a su compañía, Dandong Hongxiang Industrial Development Corp., y a otros ejecutivos de la empresa por cargos de lavado de dinero y ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones internacionales.

Nadie ha sido extraditado y los cargos siguen pendientes. Los fiscales federales se negaron a hacer comentarios.

Uno de los documentos internos del banco parece haber sido escrito debido a la investigación federal.

Antes de las acusaciones, Ma y Dandong Hongxiang enviaron dinero a Corea del Norte a través de China, Singapur, Camboya, EE. UU. y otros orígenes, utilizando una serie de empresas fantasmas para mover decenas de millones de dólares a través de bancos estadounidenses en Nueva York, según el informe presentado por el Bank of New York Mellon.

Según el documento, el banco informó en 2015 que manejó transferencias sospechosas por valor de 85.6 millones de dólares, y el documento detalla 20.1 millones de esas transacciones. El banco comunicó que se le pidió que revisara sus registros debido a una “investigación del Gobierno”.

La entidad financiera citó señales de alerta en esas transacciones, incluido el dinero que se destinó a empresas con de titularidad opaca que parecían ser empresas fantasmas. Algunos estaban registrados en jurisdicciones de alto riesgo como Camboya, según el banco. Algunas transferencias se enviaron en lotes, solo con días de diferencia y algunas el mismo día. El banco también señaló que no había razones comerciales claras para las transacciones y que eran montos redondos.

Una transacción en 2009 destapó a una empresa de envíos de Singapur llamada United Green Pte. Ltd., cuyos directores incluían a Leonard Lai. El Departamento del Tesoro impuso sanciones a Lai y su empresa de Singapur, Senat Shipping Ltd., en 2015 por sus vínculos con una empresa naviera norcoreana que presuntamente intentó trasladar armas de Cuba a Corea del Norte. Las sanciones siguen vigentes. Senat y Lai no pudieron ser contactados para preguntarles sobre este caso.

El banco permitió que se realizaran decenas de transferencias a pesar de los informes que mostraban que Ma había hablado abiertamente sobre hacer negocios con Corea del Norte. La agencia de noticias The Associated Press entrevistó a Ma en 2014 como parte de un informe sobre el comercio de Corea del Norte. North Korea Economy Watch, un boletín afiliado a The Stimson Center, un grupo de expertos de Washington, citó a Ma en 2010 revelando que esperaba una nueva conexión que aumentaría el comercio con Corea del Norte.

El seguimiento de la cobertura de noticias es una herramienta estándar para las entidades financieras que intentan prevenir el lavado de dinero, y las cuentas de los medios deberían haber proporcionado señales de advertencia adicionales para el Bank of New York Mellon, según Barrow y otros expertos.

BNY Mellon comunicó que, según la ley federal, no podía comentar sobre ningún informe de actividad sospechosa que pudiera haberse filtrado. El banco dijo que “se toma en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero global”, ayuda a las autoridades estadounidenses y cumple plenamente con las leyes y regulaciones aplicables.

Otro importante banco estadounidense, JPMorgan Chase, informó al Departamento del Tesoro en enero de 2015 sobre transacciones financieras sospechosas posiblemente vinculadas a Corea del Norte.

En su informe, JPMorgan Chase dijo que supervisó 89.2 millones de dólares en transacciones de 2011 a 2013 que beneficiaron a 11 empresas e individuos con vínculos con Corea del Norte. El banco dijo que previamente había señalado a esas empresas en sus propios informes de actividades sospechosas por enviar fondos a Corea del Norte.

Las empresas incluían a Faith Surplus Trading Development Ltd. de China, a SUTL Corp. Pte. Ltd. de Singapur y Dandong Sanjiang Trading Co. Ltd. de Dandong, China. El banco escribió que su propia “inteligencia interna” estaba “vinculándolos con una considerable actividad ilícita que involucra la proliferación de armas que involucran a Corea del Norte y transacciones con entidades en Irán”.

Los registros de envíos internacionales mantenidos por Panjiva, una compañía de datos comerciales globales, revelan que Dandong Sanjiang ha realizado al menos 80 transacciones a Corea del Norte, y un informe de la ONU de 2014 señaló que la compañía estaba involucrada las transacciones de Corea del Norte.

El banco informó que Faith Surplus Trading envió 14 transferencias por valor de 3.7 millones de dólares a China Oil Singapore, una subsidiaria de China National United Oil. Esa empresa había sido citada en un informe de actividad sospechosa anterior por presuntamente violar las sanciones de Estados Unidos contra Irán, escribió el banco.

Faith Surplus cerró en 2015. SUTL y Dandong Sanjiang no respondieron a las solicitudes de comentarios.

No está claro por qué JPMorgan Chase aprobó las transacciones, dadas las sospechas planteadas anteriormente sobre algunas de las entidades involucradas. JPMorgan Chase señaló que la ley le prohíbe comentar sobre informes de actividades sospechosas específicas. Pero el banco dijo que admitió las deficiencias en un informe en 2014 y que había invertido en esfuerzos para reforzar las medidas contra el lavado de dinero.

“Reconocimos en ese informe de 2014 que nuestros controles existentes necesitaban mejoras, y desde entonces hemos dedicado recursos considerables para cumplir con las leyes y regulaciones que rigen contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las sanciones económicas. Hoy, miles de empleados y cientos de millones de los dólares se dedican a ayudar a apoyar los esfuerzos de seguridad nacional y de aplicación de la ley “, comunicó un portavoz del banco.

Una clave del lavado de dinero descrito en los documentos involucra la banca corresponsal, que se produce cuando una compañía financiera como Bank of New York Mellon o JPMorgan Chase brinda servicios a un banco extranjero para cambio de moneda u otras transacciones.

La industria financiera mundial depende en gran medida de hacer negocios en dólares estadounidenses, y la banca corresponsal es una parte rutinaria y crucial del sistema financiero internacional que permite el comercio global, permitiendo que el dinero fluya a través de las fronteras instantáneamente.

Pero también es una veta financiera que los lavadores de dinero como Corea del Norte intentan explotar, esperando que sus transacciones sean pasadas por alto en el gran volumen de tráfico financiero, según los expertos.

El Departamento del Tesoro indició en un informe reciente que los blanqueadores de dinero a menudo utilizan los servicios de corresponsalía bancaria para mover dinero ilícito a través de las fronteras. En un informe de marzo, el Departamento del Tesoro reveló que “las vulnerabilidades más significativas en Estados Unidos explotadas por actores ilícitos” incluyen “el volumen significativo de fondos extranjeros y la cantidad de transacciones que son gestionadas a través de bancos corresponsales estadounidenses”.

Según el informe del Tesoro, “las instituciones financieras estadounidenses a menudo procesan estas transacciones sin saberlo”.

Lorber, exfuncionario del Tesoro, explicó que tanto los bancos privados como las autoridades estadounidenses carecen de la mano de obra y los recursos para mantenerse al día con todo el lavado de dinero y la eliminación de sanciones que van sucediendo.

Pero en los últimos años, en parte debido a las agresivas sanciones de EE. UU., los bancos occidentales se han vuelto más vigilantes para controlar las transferencias y solicitar más información de los bancos extranjeros, según Lorber y otros exfuncionarios del Departamento del Tesoro.

El esfuerzo diario para contrarrestar a Corea del Norte y otros lavadores de dinero es agotador, según Lorber. Las empresas fantasma pueden establecerse rápidamente, en cuestión de días, pero “puede llevar meses o años desmantelar una red de lavado”, aclaró.

“Es un juego constante del gato y el ratón, y los actores ilícitos realmente tienen una especie de ventaja en términos de cómo mueven el dinero”, explicó Lorber.

Los departamentos de cumplimiento bancario están enfocados en garantizar que sus empresas cumplan con la ley, pero no están diseñados para operar como agencias de aplicación de la ley, recordó Griffiths.

“Los departamentos de cumplimiento están ahí para hacer todo lo posible para evitar consecuencias cuando hacen sus negocios”, señaló Griffiths.

