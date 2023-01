Una encuesta midió candidatos si hubiera balotaje y la oposición ganaría en casi todos los escenarios

Este 2023 habrá elecciones presidenciales y aunque aún falta para definir quiénes serán los candidatos y dirimirlos en las PASO, ya hay estudios que analizan cómo podría irle a algunos de los candidatos que más se perfilan para ese puesto, tanto desde la oposición como desde el oficialismo. Y es así como una medición de Zuban Córdoba reveló que la oposición ganaría en ocho de los nueve escenarios planteados.

Es que a partir de una muestra de 1300 entrevistas entre presenciales y telefónicas realizadas entre el 17 de diciembre y el 21 de ese mismo mes, el candidato que mejor respuesta tuvo fue Horacio Rodríguez Larreta, seguido por Patricia Bullrich, también de la oposición. Luego asoma Sergio Massa, del Frente de Todos, y sigue Javier Milei, que consolidaría al liberalismo como la «tercera fuerza» a nivel nacional. La sorpresa fue la baja repercusión que tuvieron Axel Kicillof y, último, Eduardo «Wado» de Pedro.

Sergio Massa contra Javier Milei, la esperanza del oficialismo

En el único caso de segunda vuelta donde habría una posible victoria para el oficialismo sería en el caso de que se midieran Massa y Milei (36,9% a 32,3%), pero con 30,8% de indecisos.

Cristina Kirchner, Alberto, Macri y los otros posibles candidatos que no midieron

No obstante, vale aclarar que la encuesta dio por sentado los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que no será candidata este año, y a la hora de confeccionar el estudio tampoco había salido la especie de «spot» anticipado de campaña del presidente Alberto Fernández, cargando contra Mauricio Macri, otro de los que no fue medido, a pesar de que no está confirmado qué hará este año, pero sigue manteniendo una agenda híbrida como si fuera un armador o un posible candidato.

Tampoco fueron incluidos algunos nombres del oficialismo que sonaron estos últimos días, como Juan Manzur, que primero va por su provincia en Tucumán (como vice de Jaldo) pero luego buscaría ser presidente.

El otro Juan sería Grabois, que no lo oficializa pero ya él y su entorno coquetean sin ocultar que es una posibilidad muy concreta. Incluso el dirigente del Frente Patria Grande dijo que contaría con el apoyo de Cristina Kirchner, y que trabaja junto a De Pedro en un «Plan Quinquenal», en referencia a los planes económicos que implementó Juan Domingo Perón en sus primeros dos mandatos.

Rodríguez Larreta, el que más chances tiene en una segunda vuelta

En ese contexto, en los primeros escenarios de la consultora dieron por ganadores al jefe de gobierno porteño en un balotaje ante Milei (34,5% a 24,4%) y a la titular del PRO, Patricia Bullrich, también ante Milei (28,4% a 25,3%). Lo que hay que decir es que en ambos casos hay un altísimo número de indecisos: 41% y 46,3%. En el caso del segundo escenario, como la diferencia es pequeña y el perfil de los candidatos es más parecido, es más difícil dar un ganador claro.

La mayor diferencia es cuando los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) se enfrentan al Ministro de Interior de la Nación, «Wado» de Pedro. Larreta le ganaría 41,9% a 17% (con 41% de indecisos) y Bullrich 37,2% a 18,8% (con 44% de indecisos). Está claro que el hombre de confianza de la vicepresidenta no tiene el mismo nivel de conocimiento público a nivel nacional.

Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le va mejor que a su par, pero también pierde. Larreta lo vence 42,1% a 28%, con 29,9% de indecisos. Y en el escenario 6 se enfrenta con Bullrich, que lo derrota 37,2% a 29,8% (33% «ns / nc»).

Pero del oficialismo, el que más votos asegurados tendría hasta el momento sería el ministro de Economía, Sergio Massa, quien paradójicamente venía alejándose de la conversación de candidatos, con un bajo perfil y mostrándose «enfocado» en su rol como ministro. Similar a Daniel Scioli, otro funcionario que no se candidateó pero siempre está en la pelea.

Larreta lo supera a Massa 39,8% a 34,2% (con 25,9% de indecisos) y Bullrich, sólo por décimas, 36,3% a 35,4% (28,3% «ns / nc»).

JD / CP