Una diputada kirchnerista propuso que el Estado se quede con parte de las empresas en crisis

Para Vallejos, como los recursos son escasos, no debería haber empresas que tengan capacidad y recursos propios para afrontar el pago de salarios a sus trabajadores, que capturen de los recursos públicos del Estado.

“La noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios”, sostuvo.

11. Por otra parte, si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías

a diputada Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, propuso que el Estado nacional se quede con parte de las empresas a las que ayuda con fondos para superar la crisis profundizada por el coronavirus. “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter.

lun May 18 , 2020

