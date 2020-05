Una cordobesa, cerca de hacer historia como la primera piloto de avión de guerra

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Al ser consultada sobre si su caso puede ser utilizado como un ejemplo a seguir por otras mujeres , dijo: “No es fácil, requiere mucho esfuerzo. Pero es igual para los hombres, que para las mujeres, no hay una vara distinta, es la misma vara. Estoy orgullosa de eso, porque si hubiera una vara distinta sería un insulto a nuestras capacidades, así que estoy muy contenta de poder llegar y creo que muchas pueden llegar al igual que yo y no hay ninguna limitación” , destacó.

Pin it

Pin it

“ Fue todo un desafío. Estoy muy orgullosa y contenta, no sólo por mí, sino por mis compañeros , así que voy a seguir con el mismo entusiasmo para llegar pronto a recibirme a fin de año” , agregó.

Pin it

Pin it

Pin it

Pin it

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

vie May 29 , 2020

Share on Facebook Tweet it Email 13 Visitas Share on Facebook […]