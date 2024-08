Un sacerdote en Nueva York robó USD 650.000 de donaciones caritativas para darse una vida de lujo

Pawel Bielecki, conocido como el “Padre Paul”, ha sido acusado por las autoridades federales de los Estados Unidos de recaudar al menos USD 650,000 para clínicas médicas en el extranjero, alegando operar en Líbano, pero utilizando los donativos para financiar un estilo de vida extravagante en Manhattan. Según indicó New York Post, el clérigo afirmó gestionar clínicas médicas en zonas de conflicto.

“Bielecki, conocido como el ‘Fraude del Fraile’, explotó su posición clerical para ganar la confianza de víctimas en todo el país y robarles cientos de miles de dólares,” dijo Damian Williams, fiscal de los EEUU para el distrito sur a New York Post.

Durante los últimos ocho años, el sacerdote engañó a personas compasivas, solicitando donaciones a través de programas de radio locales y sitios de crowdfunding para hospitales inexistentes y ambulancias en Líbano.

Una de las tragedias que más explotó el estafador fue la explosión química del 4 de agosto de 2020 en Beirut, que mató a 218 personas. Aunque el acusado alegó haber resultado herido en el desastre, las autoridades fiscales dijeron que él no estuvo en Líbano durante ese tiempo, sino que realizó compras en cafeterías y restaurantes en la Gran Manzana. La investigación reveló que Bielecki no salió de Estados Unidos desde diciembre de 2019 hasta abril de 2022.

Según la denuncia presentada, el clérigo solicitaba a sus víctimas en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Georgia y Florida que enviaran cheques a su convento con la nota “Misión del Padre Pauel Bielecki” en la línea de memo. Los fondos obtenidos fueron transferidos a cuentas personales y utilizados para gastos lujosos, incluidos USD 334 al mes por una membresía en un gimnasio de lujo.

Uno de los donantes engañados, Ralph Succar, comentó a New York Post: “¿Es en serio? Oh Dios, esa es la peor noticia que he escuchado en años”. Succar, un líder comunitario de Brooklyn, ayudó a recaudar miles de dólares en un evento benéfico en 2018 para refugiados cristianos en Oriente Medio. Declaró que Bielecki fue “muy creíble” y agregó, “él era una persona muy pacífica y suave, que vino con una misión para ayudar a los niños de Oriente Medio”.

La organización sin fines de lucro «San Francisco en Beirut Inc.» de Pawel Bielecki también fue parte del engaño. (JC Rice)

El fraude del clérigo no se limitó a colectas de dinero en eventos, ya que también estableció una organización sin fines de lucro llamada San Francisco en Beirut Inc. Además, afirmaba en conferencias que los doctores a lo largo de la frontera siria habían sido arrestados.

El Brooklyn Reporter informó que Bielecki dijo al Club Salam de Nueva York y al Club Rotario de Verrazano que “los médicos están siendo arrestados a lo largo de la frontera siria. Yo debía haber tenido cuatro médicos conmigo, pero ahora están en la cárcel”.

Este falso clérigo incluso cambió su nombre legalmente a “Paul HRH Saxe-Coburg-Gotha,” en septiembre de 2023, y el “HRH” significaba “Su Alteza Real”, informó New York Post. Según la misma fuente, Bielecki enfrenta 40 años de prisión por los cargos federales presentados.

Actualmente, el acusado permanece detenido en una instalación federal en Brooklyn mientras continúan las investigaciones.