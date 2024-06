¡Un fuego! La producción súper sexy de Micaela Dubra, bailarina de «ShowMatch»: «Está bueno tener una relación a distancia porque los encuentros son…»

Nacida en Lincoln, comenzó a estudiar danzas cuando era una niña y su vida cambió por completo cuando quedó seleccionada en el programa de Marcelo Tinelli. Dueña de una figura privilegiada, la joven de 22 años asegura: «En este momento no podría estar con una persona celosa»

Micaela Dubra

La joven de 22 años nació y se crió en Lincoln. A los dos años empezó a estudiar danzas junto a sus dos hermanas: se instruyó en flamenco, merengue, salsa y danzas modernas

A los 18 años se mudó a Buenos Aires para estudiar Diseño de Indumentaria y comenzar su carrera como modelo. A principios de año, sin contarle a nadie, se presentó al casting para ser bailarina en “ShowMatch”: “No le conté a nadie hasta que quedé preseleccionada. Al principio no lo podía creer. No estaba consciente de la exposición y de lo que estaba viviendo”

“Me tratan muy bien en el programa, me divierto mucho y me siento orgullosa de haberme presentado sola en el casting. Estoy disfrutando de mi trabajo y pasándola bien”, contó a Teleshow

Mica es dueña de una figura privilegiada y una mirada muy seductora

A pesar de los viejos rumores que indican lo contrario, ella asegura existe una “muy buena” relación entre las bailarinas del programa y que “no hay competencia de egos” entre ellas

“Aunque hace poco hubo un cruce entre Rocío (Robles) y Ana (Izaguirre). Ro no lo buscó, creo que Anita se está peleando sola… Me parece que quiere que se escuche un poco más su nombre. La relación entre ellas siempre fue buena, de respeto”

Si bien se han formado varias parejas en el último tiempo entre bailarinas y concursantes del certamen, la joven asegura: “Nunca se me insinuó un participante”

La bella y sexy bailarina posó en su producción de fotos más caliente

Cuenta que ahora que está en uno de los programas más populares más vistos de la televisión “los hombres se te tiran un montón”, pero ella es “muy segura” de sí misma: “Sé responder y cómo encarar esas situaciones. Mi novio lo sabe y por eso no tiene problemas”

Mica está en pareja hace tres años con un joven oriundo de Junín. Se conocieron “de casualidad” en un boliche por amigos en común

Su pareja apoyó su decisión de ingresar al programa desde un comienzo: “Nunca me hizo problemas por nada. Es la persona menos celosa del mundo. En este momento, no podría estar con alguien que me cele”

Actualmente viven una relación a distancia: el joven vive en su ciudad natal por cuestiones laborales, y se ven cada 15 días: “La venimos llevando bien, después de tres años de estar juntos esto es un desafío. Y en la intimidad está bueno extrañarse, los encuentros son fogosos y tenemos ganas de vernos”

Hace un tiempo, Sergui “el Kun” Agüero empezó a seguir a Mica y a otras bailarina del “Bailando” en Instagram. Por ese motivo, se sospechó que se habían conocido en una fiesta después de un encuentro de la Selección Argentina

Sin embargo, ella niega conocer al delantero: “No fui a ninguna fiesta y mis compañeras tampoco. No sé por qué el Kun me empezó a seguir porque yo no lo conozco. Ese fin de semana (el de la supuesta fiesta) me había ido a Junín a ver a mi novio, no estaba en Buenos Aires y de repente se armó un lío por eso. Pero no estuvimos ahí, ni me mandó un mensaje privado”

Mica Dubra, pura sensualidad (Hotel Melia Buenos Aires / Fotos: Melanie Flach)