Un ex embajador británico llamó “pobre político populista y sin vergüenza» al secretario de Malvinas

El aniversario 41 por los caídos en la Guerra de Malvinas abrió una disputa en redes sociales entre el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el ex embajador británico en la Argentina, Mark Kent. Para el ex funcionario, Carmona no hizo nada “para promover la cooperación humanitaria” entre ambos países. El ex diputado habló de «colonialismo» británico.

Todo comenzó con un posteo del mendocino en referencia a un partido de fútbol escocés donde la figura fue un jugador argentino. Escribió Carmona: «Que emoción produce escuchar `Argentina, Argentina´ un 2 de abril en Escocia coreado por una hinchada. Nuestro compatriota Alexandro Bernabei, jugador del Celtic, lo hizo posible con un magnífico gol. Y cómo no decirlo en una ocasión como esta: #LasMalvinasSonArgentinas”.

Mark Kent y Guillermo Carmona enfrentados en el ring de las redes sociales.

El partido ocurrió en una fecha delicada para el país como el 2 de abril y el secretario de asuntos de Malvinas decidió conjugarla con los gritos de la hinchada escocesa a Bernabei.

Sin embargo, cuando Kent advirtió el contenido del mensaje, estalló: «En Gran Bretaña y Escocia amamos a los jugadores argentinos y mostramos nuestro aprecio. Honramos a los veteranos de Malvinas de ambos lados. No hiciste nada para promover la cooperación humanitaria. Sos un pobre político populista y sin vergüenza«, acusó.

Carmona decidió continuar con la disputa y ahondó: «Cuando su país respete el derecho internacional, se siente en la mesa de negociaciones para cumplir la razón resoluciones de la ONU y termine con la vergüenza del colonialismo puedo llegar a considerar sus consejos deportivos”.

Luego le pidió a Kent que «no use las cuestiones humanitarias para justificar el colonialismo como lo hizo cuando fue embajador” e inquirió que le exija a su gobierno que «cumpla sin pretextos las obligaciones que elude desde 2022 con el plan proyecto humanitario».

El funcionario argentino cerró la batalla en el ring de las redes sociales aclarándole a Kent que no era él quien se sentía ofendido sino “nuestro pueblo que honra en las canchas a `los pibes de Malvinas´ que jamás olvidaremos». La relación que estableció Carmona es con el tema “Muchachos” que tronó durante todo el Mundial de Qatar en la garganta de los argentinos. Al cierre de esta nota, Kent no había respondido ninguno de los dichos de Carmona.

GI/fl

20 vistas 20

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...