Un ex agente de la CIA dijo que el ataque a Cristina Kirchner «fue un montaje»

Guillermo Cueto planteó las posibilidades que estuviera armado el ataque contra la vicepresidenta. Además, dudó en la organización de los movilizaciones del viernes.

El ex agente de la CIA Guillermo Cueto opinó este lunes sobre el atentado contra Cristina Kirchner. Planteó sus dudas respecto a las intenciones reales del atacante y definió al episodio como “un montaje”.

Sobre la participación de Fernando Sabag Montiel en los hechos dijo: “Creo que no estaba ahí para hacer un magnicidio sino para hacer la apariencia de un magnicidio». Además, dijo en diálogo con Radio Mitre: “Descartaría que la bala haya fallado. Lo que falló es que Sabag no cargó la pistola».

El ex agente se reririó a la pistola que se utilizó, una Bersa calibre 32 y explicó que “tiene un índice de fallo que es de un 99,9997%”. «A mi me llama la atención porque una persona con la trayectoria de este señor que no es un santo, había tenido problemas con la justicia”, agregó esta mañana.

Por otro lado, también habló de “un movimiento político que envuelve a personas de mucho poder que planificaron esto, que planificaron la reacción después del acto inmediatamente”. Con esto se refirió a la gran cantidad de movilizaciones que se generaron en todo el país el viernes, a raíz de los hechos del jueves por la noche.

«A mi me llama la atención porque una persona con la trayectoria de este señor que no es un santo»

“El hecho de que se hayan convocado manifestaciones nacionales en todas las ciudades por el presidente Alberto Fernández me luce que fue una reacción planificada”, introdujo y señaló: “Eso no se puede planificar de un día para otro con una concurrencia y la participación ciudadana que hubo a nivel nacional».

Un hombre reivindicó el atentado

En un allanamiento realizado en un local libertaro de La Plata, la Policía bonaerense detuvo a un hombre de 38 años que reivindicó el intento de magnicidio del jueves a la noche.

Además, las fuerzas de seguridad secuestró un proyectil de mortero de 83 milímetros, una netbook, tres CPUs, un dron con control remoto, tres celulares, dos pendrives y dos handys, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad a PERFIL.

Este allanamiento surgió a partir de un video, publicado en YouTube, titulado “Nuestro total apoyo al HEROE brasileño que intentó hacer JUSTICIA por los argentinos”. A partir de ahí comenzó la investigación que avanzó con un allanamiento del Centro Cultural “KYLE RITTENHOUSE”.

AR CP

Fuente: Perfil

319 vistas 319