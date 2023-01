Un asteroide pasa extraordinariamente cerca de la Tierra sobre Sudamérica

Un asteroide de 3,5 por 8,5 metros —similar al tamaño de un camión de reparto— pasará cerca de la Tierra . Será uno de los encuentros más cercanos de este tipo jamás registrados. La NASA aseguró que será un sobrevuelo sin posibilidad de que el asteroide impacte la Tierra.

La agencia espacial estadounidense indicó el miércoles que este asteroide recién descubierto pasará a 3.600 kilómetros (2.200 millas) sobre el extremo sur de Sudamérica. Eso es 10 veces más cerca que el grupo de satélites de comunicación que orbitan por encima.

El acercamiento más cercano será a las 7:27 de la noche hora del este de Estados Unidos (9:27 de la noche hora local). Incluso si la roca espacial se acercara mucho más, los científicos aseguraron que casi toda se incendiaría en la atmósfera y que algunos de los trozos más grandes posiblemente caerían como meteoritos.

El sistema de evaluación de riesgos de impacto de la NASA, llamado Scout, rápidamente descartó una colisión, informó su desarrollador, David Farnocchia, un ingeniero en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California.

“Pero pese a las muy pocas observaciones, fue capaz de predecir que el asteroide se acercará extraordinariamente a la Tierra”, dijo Farnocchia en un comunicado. “De hecho, es uno de los acercamientos más cercanos de un objeto próximo a la Tierra jamás registrado”.

Descubierto el sábado, se cree que el asteroide conocido como 2023 BU tiene entre 3,5 metros (11 pies) y 8,5 metros (28 pies) de ancho. Fue detectado en primera instancia por Gennady Borisov, el mismo astrónomo aficionado en Crimea que descubrió un cometa interestelar en 2019. En cuestión de días, astrónomos de todo el mundo realizaron decenas de observaciones, lo que les permitió refinar la órbita del asteroide.

La trayectoria del asteroide será drásticamente alterada por la gravedad de la Tierra una vez que pase cerca. En lugar de darle la vuelta al Sol cada 359 días, se moverá en una órbita ovalada que durará 425 días, según la NASA.

La NASA define los asteroides como pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol. “Aunque los asteroides den vueltas alrededor del Sol como los planetas, son mucho más pequeños”, puntualizó. Hay muchos asteroides en nuestro sistema solar, la mayoría de ellos viven en el cinturón de asteroides —una región entre las órbitas de Marte y Júpiter—. Pero también se encuentran en otros lugares, por ejemplo, algunos están en la misma órbita de los planetas. Esto significa que el asteroide y el planeta siguen el mismo camino alrededor del Sol. La Tierra y algunos otros planetas tienen asteroides. Estos objetos no son redondos como planetas, tienen formas dentadas e irregulares. Algunos tienen cientos de kilómetros de diámetro, pero la mayoría son tan pequeños como los guijarros.

El cometa verde

Otro acercamiento de un objeto celeste que se acercará a la Tierra desde los confines del sistema solar en los próximos días será un cometa verde que podrá ser visto pasando a toda velocidad a finales de enero y principios de febrero. Podría ser la última vez que los humanos que hoy habitan la tierra puedan verlo.

El C/2022 E3 (ZTF), o cometa ZTF —nombre que los astrónomos dieron a esta bola de nieve espacial después de que el Zwicky Transient Facility lo descubriera en marzo—, no ha estado en nuestro vecindario cósmico desde la última Edad de Hielo.

Los investigadores calculan que esta bola helada de gas, polvo y roca orbita alrededor del Sol cada 50.000 años aproximadamente, lo que significa que los neandertales aún caminaban por la Tierra y los humanos acababan de emigrar de África por primera vez cuando el cometa pasó por última vez.

Sin telescopios ni prismáticos, es posible que aquellos pueblos antiguos no vieran el cometa. “Algunas predicciones sugieren que la órbita de este cometa es tan excéntrica que ya no está en órbita, por lo que no va a regresar en absoluto y seguirá avanzando”, declaró a Newsweek Jessica Lee, astrónoma del Real Observatorio de Greenwich.

Así que puede que valga la pena buscar el cometa ZTF y convertirse en uno de los pocos humanos que lo vean de cerca. Esto es lo que necesitás saber para maximizar tus posibilidades:

– En el hemisferio norte, el cometa verde debería ser visible justo antes del amanecer de finales de enero, según la NASA.

– A principios de febrero, el cometa será visible en el hemisferio sur.

– El cometa ZTF pasará a unos 26 millones de millas de la Tierra —lo más cerca que estará— el 2 de febrero. Eso es casi 109 veces la distancia media de la Luna, pero el cometa está ardiendo tan brillante que todavía podría ser visible en el cielo nocturno.

– Se espera que el cometa sea más brillante el 31 de enero y el 1 de febrero, aunque la Luna estará brillante y el cometa será “lo más débil que un objeto puede verse sin ayuda óptica en un cielo muy claro y muy oscuro”, según el Planetario Adler.

Con información de AP

