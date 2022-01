Un argentino escaló el Aconcagua y realizó una transmisión radial a casi 7 mil metros de altura

El mendocino Diego Lizarraga tenía un objetivo hace bastante tiempo: hacer cumbre en el Aconcagua y hacer, desde allí, una transmisión de radio para la historia.

Tras años de espera, el 10 de enero pudo cumplir su cometido. Pasado el mediodía alcanzó la cima de la montaña, a 6961 metros de altura y desde allí estableció contacto en HF (alta frecuencia).

El evento duró casi una hora y media, y pudo ser escuchado en estaciones de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, San Juan, Mendoza y Chile, entre otras.

De esta forma, el radioaficionado argentino alcanzó un objetivo que nadie lograba desde hace 69 años, cuando se realizó la primera transmisión radial desde ese lugar.

La emoción de estar allí

En diálogo con TN, Diego Lizarraga, nacido en Rivadavia, Mendoza, contó sus sensaciones luego de este hecho histórico: “Fue muy emotivo y emocionante. Fue fantástico y no paré de llorar desde que llegué hasta que realice el primer contacto en HF”. Además, agregó: “La gente me agradece mucho y eso me da confianza para creer en mi mismo, en pensar que sí se puede. Me ponen muy felices los mensajes que me enviaron”.

Lizarraga, profesor de educación física, contó su experiencia: “Por suerte no hubo ningún problema para llegar arriba de todo, pero la gran dificultad fue el día a día: es difícil manejar la cabeza, las emociones. El día a día fue bastante duro pero lo pude superar con compromiso y responsabilidad”.

Las montañas, la radio y el mate, las pasiones del radioaficionado Diego Lizarraga

Diego remarcó que esto fue un enorme logro para los radioaficionados locales: “No tengo dimensión de lo que significa esto para la radioafición argentina, aun no me doy cuenta de lo sucedido, pero noto a través de los mensajes recibidos que hubo un gran impacto en jóvenes y adultos”.

Alejandro Weber, representante de SOTA Argentina Mendoza, colaboró en todo momento con su colega: “Por lo impredecible del clima en la montaña, llevamos todos los equipos listos desde antes para facilitar el proceso en la altura. Armamos todo basándonos en películas que habíamos visto. Por suerte Dieguito pudo operar sin guantes durante más de una hora ahí arriba”.

La pasión de Diego Lizarraga por la radio y las alturas

Diego es fanático de este tipo de actividades. Desde chico hacía trekking y en 2016 empezó con el andinismo en montaña con el objetivo de subir el Aconcagua algún día.

Diego había transmitido desde el Nido de Cóndores, a 5560 metros de altura pocos días antes

El mendocino se decidió y en 2018 empezó a prepararse. Durante el entrenamiento, vio que un compañero suyo sacó un Handy y se comunicó a través de una repetidora. Diego, con curiosidad, le preguntó sobre eso, y a partir de ahí comenzó el curso de radioaficionado, que finalizo rápidamente.

Al poco tiempo, descubrió la actividad SOTA (Summits on the Air) Cumbres al Aire, que junta sus dos pasiones: hacen transmisiones radiales en altura. Diego sale a caminar con el equipo radial en la mochila, y en las cumbres arma las antenas para transmitir.

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...