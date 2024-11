Tu cerebro te engaña y se corrige: Así se crea un déjà vu

El déjà vu ocurre cuando tu cerebro te engaña y se corrige al mismo tiempo, y, aunque parezca extraño, esto resulta ser una buena noticia.

De repente, sientes que ya has vivido ese instante, pero no sabes dónde ni puedes revivir todo el recuerdo, así se experimenta un déjà vu. Esa extraña sensación de haber tenido la misma experiencia antes surge cuando nuestro cerebro juega con nosotros, creando la ilusión de familiaridad, como si el presente se mezclara con algo que ya hemos vivido, aunque no lograremos identificarlo con claridad.

Por qué ocurre el déjà vu

Foto: Getty Images

Todos hemos estado alguna vez en un lugar nuevo, viviendo una experiencia inédita o aprendiendo palabras desconocidas, y de repente, el presente se siente como un eco del pasado. Esto sucede cuando la memoria mezcla lo familiar con lo novedoso en un mismo estímulo, creando un instante fugaz que puede ser desconcertante.

Las investigaciones sugieren que el déjà vu está vinculado al proceso del cerebro para recuperar recuerdos. Akira O’Connor, profesor de la Facultad de Psicología y Neurociencia de la Universidad de St. Andrews, explica que esta experiencia ocurre cuando las regiones cerebrales responsables de la familiaridad envían señales erróneas y se genera una breve confusión.

Mientras intentas entender, el cerebro actúa rápidamente, conectando recuerdos y percepciones. Un déjà vu consciente indica que tu cerebro reconoce la inexactitud del recuerdo, lo cual es positivo, ya que demuestra que tus lóbulos frontales funcionan de forma correcta.

“El déjà vu es el proceso de corregir ese error y asegurarse de no actuar como si recordaras algo”, dijo O’Connor a Popular Science. “Hay todo tipo de razones por las que creo que es así, pero una de ellas es esta paradoja de que, en el caso de un error de memoria, si es eso lo que es, el déjà vu ocurre cuando el cerebro de las personas está en su mejor estado de salud”.

Esta sensación espontánea y confusa muestra cómo funciona la conciencia, permitiéndonos diferenciar entre lo que sentimos y lo que realmente está sucediendo.

Falsos recuerdos espontáneos

El déjà vu es un error de memoria que te deja aturdido, pero también es el mecanismo que corrige ese mismo error. Una investigación de Cambridge University explica que los recuerdos autobiográficos involuntarios y el déjà vu son fenómenos que ocurren de manera espontánea en la vida diaria.

Ambos surgen como resultados naturales del procesamiento de la memoria y comparten los mismos mecanismos de recuperación. Esto respalda la hipótesis de que pueden describirse como cogniciones «involuntarias», ya que no depende de un esfuerzo consciente para evocarlos, sino que emerge de forma automática en nuestra mente.